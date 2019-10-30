【南瓜食譜合集】中西日式15道簡單食譜　鬆軟甜度高挑南瓜要揀老

南瓜是萬聖節的主角，也是健康有益的營養食物，同時可演繹多元化的菜式，絕對是烹調入饌的最佳主角之一。
15道南瓜食譜，包括前菜、粥、湯、主菜、點心、甜品及飲品，萬千變化的菜式共冶一爐。
市場上的主要南瓜品種，該如何挑選、如何烹調才有鬆軟好吃及甜度高的南瓜菜式？
南瓜營養價值高，內含豐富的維他命，特別是維他命A及C有助維持健康的免疫系統，它也蘊藏豐足的食用纖維可預防便秘，有助飽腹及促進減肥效果，100克的南瓜熱量大概是24千卡，屬低熱量及低碳水化合物的食物。還有橙黃色食物普遍含有的β-胡蘿蔔素，它是天然的食物色素及抗氧化劑，有助保護視力及肌膚，幫助細胞減緩老化。在美國、加拿大等地，每逢臨近萬聖節，市場上便有超級巨型的南瓜出售，一大個紙皮箱內佈滿密密麻麻的大南瓜，另見奇型異狀的觀賞南瓜，大小形態各異用作裝飾。
每逢臨近萬聖節，美加等地的市場有巨型南瓜出售，它們非常重，尺寸比人頭還要大。（Jason Leung/Unsplash）
南瓜的主要產季約在3至10月，挑選鬆軟好吃的南瓜可以循以下幾點選購︰（1）揀外型完整的南瓜，（2）揀帶有果蒂的南瓜，（3）愈見果蒂枯黃乾燥的、（４）果皮硬的、（５）顏色愈深的、（６）表面紋理愈清楚的，便代表南瓜愈成熟及甜度較高，因此南瓜愈「老」，內含的水分也愈少，南瓜的口感愈綿密細緻。此外，南瓜經過充足的日照，甜度變得更高，味道也格外好。至於市售的南瓜主要有3款品種，因應肉質特色在烹調使用上也有分別。
請按下列各圖認識常見的食用南瓜品種：
繼續按下圖看15道精選南瓜食譜，包括前菜、粥、湯、主菜、點心、甜品及飲品︰
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