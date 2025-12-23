野餐食物食譜｜20款野餐小食合集、輕便雞翼小吃冷盤輕鬆煮！
撰文：余曉彤
出版：更新：
近年不少港人愛上露營、行山等野外活動，若然認為以上活動比較「辛苦」，野餐或者是一個不錯的選擇，可以一邊享用美食，一邊欣賞大自然美境。野餐不一定只有薯片及壽司，以下集合20個輕便和惹味的小食，同時有簡易飽肚之選，總有一款你能駕馭並與朋友分享。
*謹記自己垃圾自己帶走，保持環境清潔。
提起野餐食物，普遍都是想起一大盤壽司、大量零食及飲品，現在亦有一些野餐送餐服務，內含沙律、三文治、蛋糕等不同款式的食物及飲品。不過記者認為野餐還是與朋友一同準備才更滿足，以下的野餐食譜由冷盤、熟食到消暑菜式都有，有小吃及主糧，做法簡單，方便擕帶，讓你輕鬆享受野餐的樂趣！
野餐食物—開胃冷盤
麻藥溏心蛋食譜
芝士車厘茄串食譜
【芝士車厘茄串食譜】免煮聖誕派對小食 10分鐘零難度掛汁芝士波
話梅番茄食譜
雞絲粉皮食譜
拍青瓜食譜
野餐食物—簡單惹味小吃
豆腐薯條食譜
焗牛油果條食譜
【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口 4個步驟完成另類健康小食！
瑞士雞翼食譜
【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味
椒鹽雞翼食譜
楓糖煙肉腸仔卷食譜
地瓜球食譜
蘋果批食譜
鮮蝦米紙卷食譜
【鮮蝦米紙卷食譜】越南小食配自調魚露汁 米紙不過硬過軟有心得
野餐食物—補充能量飯團、三文治
蒜蓉包食譜
蝦多士食譜
【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜 自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！
牛油果雞肉墨西哥卷食譜
【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養 簡單自製牛油果醬
菠菜蘑菇麵包食譜
【素食食譜】菠菜蘑菇麵包芝香餡滿 Bagel升級變Pizza外脆內軟！
海苔貓飯糰食譜
吞拿魚飯糰食譜
腐皮壽司食譜
