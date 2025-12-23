野餐食物食譜｜20款野餐小食合集、輕便雞翼小吃冷盤輕鬆煮！

近年不少港人愛上露營、行山等野外活動，若然認為以上活動比較「辛苦」，野餐或者是一個不錯的選擇，可以一邊享用美食，一邊欣賞大自然美境。野餐不一定只有薯片及壽司，以下集合20個輕便和惹味的小食，同時有簡易飽肚之選，總有一款你能駕馭並與朋友分享。

*謹記自己垃圾自己帶走，保持環境清潔。



野餐食譜合集

提起野餐食物，普遍都是想起一大盤壽司、大量零食及飲品，現在亦有一些野餐送餐服務，內含沙律、三文治、蛋糕等不同款式的食物及飲品。不過記者認為野餐還是與朋友一同準備才更滿足，以下的野餐食譜由冷盤、熟食到消暑菜式都有，有小吃及主糧，做法簡單，方便擕帶，讓你輕鬆享受野餐的樂趣！

野餐食物—開胃冷盤

麻藥溏心蛋食譜

【蛋食譜】人氣韓菜麻藥溏心蛋！完美流心最緊要把握黃金時間

麻藥溏心蛋食譜

芝士車厘茄串食譜

【芝士車厘茄串食譜】免煮聖誕派對小食 10分鐘零難度掛汁芝士波

芝士車厘茄串食譜

話梅番茄食譜

【涼拌食譜】話梅番茄醒胃酸咪咪 一熱一冷退皮話咁易！

話梅番茄食譜

雞絲粉皮食譜

【雞絲粉皮食譜】酸辣涼拌菜 輕盈便當為夏日降溫

雞絲粉皮食譜

拍青瓜食譜

【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

野餐食物—簡單惹味小吃

豆腐薯條食譜

【豆腐薯條食譜】口感似炸豆卜更勝薯條 低卡炸物減低罪惡感

豆腐薯條食譜

焗牛油果條食譜

【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口 4個步驟完成另類健康小食！

焗牛油果食譜

瑞士雞翼食譜

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

椒鹽雞翼食譜

【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學 只靠3樣材料超惹味！

椒鹽雞翼食譜

楓糖煙肉腸仔卷食譜

【楓糖煙肉腸仔卷食譜】新手不失敗派對小食 楓糖代蜜糖更健康

楓糖煙肉腸仔卷食譜

地瓜球食譜

【氣炸鍋食譜】地瓜球台灣夜市必吃小食 不用油炸金黃酥脆！

氣炸鍋地瓜球食譜

+ 1

蘋果批食譜

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

蘋果批食譜

鮮蝦米紙卷食譜

【鮮蝦米紙卷食譜】越南小食配自調魚露汁 米紙不過硬過軟有心得

鮮蝦米紙卷食譜

野餐食物—補充能量飯團、三文治

蒜蓉包食譜

【蒜蓉包食譜】外脆內軟陣陣蒜蓉焦香 包一定要夠厚！

蒜蓉包食譜

蝦多士食譜

【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜 自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！

蝦多士食譜

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養 簡單自製牛油果醬

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

菠菜蘑菇麵包食譜

【素食食譜】菠菜蘑菇麵包芝香餡滿 Bagel升級變Pizza外脆內軟！

菠菜蘑菇麵包食譜

+ 1

海苔貓飯糰食譜

【野餐必食】海苔貓飯糰 捧在手心的東瀛味道

貓飯糰食譜

吞拿魚飯糰食譜

【飯糰食譜】不沾手吞拿魚飯糰 重現日本便利店簡單原味

吞拿魚飯糰

腐皮壽司食譜

【腐皮壽司食譜】狐狸愛腐皮 脹卜卜供品的酸甜滋味