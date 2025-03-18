珠海長隆酒店10間推介｜企鵝酒店／親子房／落地窗海景／人均$123

珠海長隆酒店推介2025！珠海長隆旅遊度假區有齊主題樂園、酒店、餐廳、市集，絕對是港人周末快閃遊的不二之選！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間鄰近長隆旅遊度假區的超值酒店，人均只需$123起！買埋超值樂園門票準備出發啦！



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珠海長隆酒店推介【1】長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）

長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，鄰近長隆飛船樂園、珠海長隆海洋王國及橫琴水世界。酒店坐擁多達1250間客房及套房，每間房有不同主題，例如：星球、太空、飛船主題等。房內均配備私人浴室、露台、迷你吧等設施，套房另設浴缸。酒店附設主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。

長隆飛船酒店（Chimelong Spaceship Hotel）

房價：人均HK$357起（飛船雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣1號

交通：珠海長隆站車程9分鐘

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珠海長隆酒店推介【2】長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）（Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store)）

房價：人均HK$310起（度假園景大床）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

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珠海長隆酒店推介【3】珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）

珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）坐落在橫琴新區，距離珠海長隆站僅珠海長隆海洋王國、長隆國際馬戲城、長隆飛船樂園等景點。酒店提供多達2000間主題客房及家庭房，房內均配備兒童設施、私人浴室、雪櫃等基本設備。酒店更擁有企鵝館、主題餐廳、戶外美食廣場、健身室、小童俱樂部及兒童遊樂場等超多設施！

珠海長隆企鵝酒店（Chimelong Penguin Hotel）

房價：人均HK$310起（極地大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

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珠海長隆酒店推介【4】長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）（Chimelong Circus Hotel Zhuhai）

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）（Chimelong Circus Hotel Zhuhai）位於珠海長隆國際海洋度假區內，步行10分鐘內便可抵達卡卡劇場、海洋王國、水世界及飛船樂園。酒店提供730間客房及家庭房，採用歐洲小鎮設計，配備景觀窗、私人浴室、兒童設施等。酒店配套設施齊全，包括主題餐廳、室內小童遊樂區、洗衣房等。

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）（Chimelong Circus Hotel Zhuhai）

房價：人均HK$248起（雜技雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

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珠海長隆酒店推介【5】長隆迎海飯店公寓（珠海海洋王國店）（Chimelong Ying Hai Hotel Apartment（Zhuhai Ocean Kingdom Branch））

長隆迎海飯店公寓（珠海海洋王國店）（Chimelong Ying Hai Hotel Apartment（Zhuhai Ocean Kingdom Branch））位於橫琴中央匯附近，鄰近橫琴口岸，距離水世界及海洋王國等主題樂園車程大約5分鐘，可以搭乘免費穿梭巴士來回園區，非常方便！酒店是長隆旗下品牌酒店，擁有386間親子客房，全部房型均可供3人入住。酒店亦配備羽毛球場、健身房、網球場及餐廳等休閑設施。

長隆迎海飯店公寓（珠海海洋王國店）（Chimelong Ying Hai Hotel Apartment（Zhuhai Ocean Kingdom Branch））

房價：人均HK$123起（高級大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區七色彩虹路1號

交通：珠海長隆站車程7分鐘

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珠海長隆酒店推介【6】珠海橫琴希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Zhuhai Hengqin）

珠海橫琴希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Zhuhai Hengqin）於2023年年底才正式開幕，位處粵澳深度合作區，步行5分鐘可達橫琴口岸。酒店距離長隆海洋王國、飛船樂園等樂園亦只需10分鐘車程。酒店配備202間客房及套房，設有私人浴室、音響設備等，採用智能房間控制系統，親子房型則有額外兒童玩具及設施。酒店亦擁有雲端泳池、酒吧、健身中心等設施。

珠海橫琴希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Zhuhai Hengqin）

房價：人均HK$316起（逸林大床房）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區濠江路258號

交通：橫琴站步行9分鐘

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珠海長隆酒店推介【7】珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）

珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）坐落於橫琴新區，國家地理探險家中心、紫檀博物館、口袋屋運動夢工場等景點均步行可達。從酒店出發到海洋王國、水世界、飛船樂園等則需約15分鐘車程。酒店所有客房均設浴缸、梳化、用餐區等，部分房型更有露台！酒店提供6家餐廳與酒吧、室內及戶外泳池、水療中心、桑拿、小童俱樂部等設施。

珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）

房價：人均HK$338起（凱悦大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區創新方七色彩虹路1295號

交通：井灣站車程7分鐘

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珠海長隆酒店推介【8】橫琴乾元酒店（珠海橫琴口岸長隆旅遊度假區店）（Hengqin Qianyuan Hotel）

橫琴乾元酒店（珠海橫琴口岸長隆旅遊度假區店）（Hengqin Qianyuan Hotel）坐落在橫琴口岸中心商圈，鄰近賽艇公園及創新方，來往國際馬戲城、海洋王國等車程則約10分鐘。酒店所有房間均配備浴缸、用餐區、迷你吧、特長睡床，設計簡約。親子房則以奧特曼為主題，設有奧特曼玩具、兒童用品及裝飾品。酒店亦提供中西餐廳、泳池、健身房、水吧等多種設施。

橫琴乾元酒店（珠海橫琴口岸長隆旅遊度假區店）（Hengqin Qianyuan Hotel）

房價：人均HK$192起（雲想雅韻·舒適大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區港澳大道1699號

交通：橫琴站車程11分鐘

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珠海長隆酒店推介【9】珠海横琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）

珠海横琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）於2023年開幕，位於中醫葯科技產業園區內，來往海洋王國車程大約20分鐘，可搭乘酒店提供的穿梭巴士。酒店設有客房及別墅房型，全部房間均設有浴缸、露台、用餐區、迷你吧等，別墅房型另設私人庭園、客廳及飯廳，最大的別墅更設有私人泳池，可供多達6人入住！酒店亦擁有室內游泳池、桑拿、Spa、健身室、餐廳等設施。

珠海横琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）

房價：人均HK$397起（綠藴大床房；包長隆海洋王國橫琴口岸來回穿梭巴士）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：井灣站車程9分鐘

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珠海長隆酒店推介【10】珠海橫琴臻林酒店（Serensia Woods Hotel）

珠海橫琴臻林酒店（Serensia Woods Hotel）位於橫琴西岸，距離場隆度假區車程大約22分鐘。酒店於2022年開業，提供133間客房及套房。房內均設有浴缸、免費迷你吧、落地窗等，坐擁無敵海景！套房另配備露台、廚房、洗衣機、客廳及飯廳等設施。酒店亦擁有室外游泳池、健身室、Spa、土耳其浴、私人影院、KTV等休閒娛樂設施，酒店亦有提供不同課程可以參與！

珠海橫琴臻林酒店（Serensia Woods Hotel）

房價：人均HK$630起（高級海景雙床房；包早餐）

地址：珠海香洲區橫琴新區勝洲七路133號11棟

交通：井灣站車程11分鐘

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