珠海酒店推介10間人均$92起！近澳門／親子主題／海景房私人露台

珠海酒店推介2023！適逢假期，不少人都會去珠海、澳門等地吃喝玩樂，今次記者介紹10間珠海酒店，由平價高質商務旅館到五星級酒店度假村都有，部分設有私人露台，更有落地大玻璃窗飽開揚海景，還有適合一家大細入住的公寓式套房，人均最平每晚$92起，地理位置方便來往澳門，性價比極高！睇埋福田酒店推介及深圳新開人氣酒店！（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

珠海酒店推介2023【1】ZMAX滿兮酒店（珠海拱北口岸情侶路店）

珠海ZMAX滿兮酒店位於珠海市中心，為錦江集團旗下的酒店品牌，主打簡約工業風設計，黑白灰及原木色裝潢超有質感！客房環境乾淨企理，採用智能操控系統，不設房卡，用微信程式掃碼開鎖，更可以用手機調節燈光和冷氣，更配備藍牙喇叭及無線充電設施等，非常方便！

預訂：Trip.com｜永安旅遊

酒店距離拱北關口、城際輕軌總站約7分鐘車程，鄰近珠海宵夜美食街「夏灣夜市」，歎到新鮮海鮮、小食糖水、串燒燒烤等，夜晚想醫肚都有好多選擇。酒店同時設有室內泳池、健身室及自助洗衣服務等，配套相當齊全，不少遊客都讚性價比夠高！

珠海酒店推介1.ZMAX滿兮酒店（珠海拱北口岸情侶路店）（圖片來源：Trip.com）

ZMAX滿兮酒店（珠海拱北口岸情侶路店）

地址：珠海香洲區粵華路433號

房價：$286起/每晚（人均$143起/每晚）

預訂：Trip.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【2】珠海誠豐廣場希爾頓歡朋酒店

珠海誠豐廣場希爾頓歡朋酒店屬於希爾頓酒店集團旗下，地理位置相當方便，一落樓就有大型商場，鄰近樂士文化社區，10分鐘內可以到達前山輕軌站、拱北口岸、華發商圈及香山湖公園等。

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜永安旅遊

酒店提供超過200間客房，房間設計簡約舒適，設備齊全，如果在珠海主要是外出吃喝玩樂，並非太多時間留在酒店或短暫歇息都適合。

珠海誠豐廣場希爾頓歡朋酒店

地址：珠海市香洲區明珠南路1101號

房價：$351起/每晚（人均$176起/每晚）

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【3】珠海拱北口岸麗芮酒店

珠海拱北口岸麗芮酒店在2021年開幕，位於拱北繁華核心地段，由知名設計師團隊打造，酒店大堂位於31樓，整體建築風格主打紅黑型格風，裝修簡約時尚，吸引不少人特意前來打卡。

酒店所有客房配備寬景式落地窗自然採光，空間感十足，部分房型更可以飽覽港珠澳大橋夜景；酒店房間的配備亦不馬虎，有Dyson風筒及意大利品牌ACCA KAPPA衛浴用品，相當有誠意！另外，酒店早餐供應多款中式點心及西式餐點，獲不少住客推薦必試！

珠海拱北口岸麗芮酒店

地址：珠海市香洲區僑光路666號卓凡中心31層

房價：$383起/每晚（人均$192起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【4】天·ONE輕奢公寓（珠海富華里店）

天·ONE輕奢公寓於2022年開業，鄰近富華里商圈，前往拱北關口車程約5分鐘，主打簡約雅緻的公寓式房型，部分設有閣樓或為一室一廳設計，空間明亮寬敞，更配備巨幕投影儀、獨立衞浴、電磁爐及洗衣機等，相當齊全，適合親子或三五知己出遊入住。房型為2-4人入住。

預訂：Trip.com

天·ONE輕奢公寓（珠海富華里店）

地址：珠海市香洲區白合街利騰金力灣C1棟10樓1009房

房價：$362起/每晚（人均$92起/每晚）

預訂：Trip.com

珠海酒店推介2023【5】珠海中海萬麗酒店

如果想住高質新酒店，可以選擇2022年開業的珠海中海萬麗酒店，擁有316間航海主題客房，設有8種房型，客房內設全景落地玻璃，可以遠眺澳門地標新葡京及澳門塔，景色超開揚。酒店更設有恒溫泳池、24小時健身中心、室內外兒童遊樂場等。

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

珠海中海萬麗酒店

地址：珠海市香洲區前河北路66號

房價：$714起/每晚（人均$357起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【6】珠海華發喜來登酒店

珠海華發喜來登酒店同樣是高檔之選，距離珠海長隆海洋王國約15分鐘車程，設有穿梭巴士來往珠海灣仔口岸和華發商圈，前往珠海灣仔海鮮街亦非常方便，一嚐珠海特色美食。

（圖片來源：珠海華發喜來登酒店）

酒店鄰近海旁，供應548間客房，落地窗設計採風度十足，部分房型更可以飽覽開揚海景或澳門旅遊塔景色；另外酒店設有健身室、露天泳池等，大人小朋友都可以盡情放電！

珠海華發喜來登酒店

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號

房價：$681起/每晚（人均$340.5起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【7】珠海橫琴凱悅酒店

橫琴凱悅酒店是國際知名酒店集團凱悅集團落戶橫琴的首間酒店，擁有493間客房以及多個娛樂設施，又可以天台玻璃酒吧觀賞日落，即睇記者直擊珠海橫琴凱悅酒店客房及各項設施！

珠海橫琴凱悅酒店 介紹及詳情：

珠海酒店推介2023【8】珠海海灣大酒店

珠海海灣大酒店是當地有名的度假酒店，鄰近情侶南路、九州港碼頭等，距離拱北口岸大約10分鐘車程。

（圖片來源：Agoda）

酒店外型以帆船造型設計，樓高14層，有2-4人房型，面向遼闊的南中國海，提供多款房型選擇，內部以簡約典雅的裝潢為主，全部客房均設有大型落地窗，部分房型可以遠眺海景及港珠澳大橋景色；酒店同時有養生中心、健身中心、露天泳池等，適合想悠閒度假的朋友。

珠海海灣大酒店

地址：珠海市香洲區拱北水灣路245號

房價：$700起/每晚（人均$350起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

珠海酒店推介2023【9】珠海鳳凰灣悅樁酒店

珠海鳳凰灣悅樁酒店是悅榕莊集團旗下的度假酒店，以嶺南文化為設計靈感，整體建築設計盡顯低調奢華的感覺。

（圖片來源：Agoda）

酒店客房所有房型均設有私人露台或者花園，面向中南海景色，部分房型更可從露台直達户外恒温泳池，或可在露台享受私人浸浴時光，好Chill！另外，酒店亦設有水療中心、大型露天泳池、健身中心、兒童遊樂設施等。酒店位於鳳凰灣海峽，位置較偏遠，建議可以由拱北乘搭的士前往，車程約30分鐘。

珠海鳳凰灣悅樁酒店

地址：珠海市香洲區高新區泉星東路9號

房價：$1,269起/每晚（人均$635起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

珠海酒店推介2023【10】珠海瑞吉酒店

最後一間要介紹的就是五星級奢華酒店，位於珠海最高地標建築-珠海瑞吉酒店。酒店位置在灣仔海畔珠海中心第41層至74層，大堂設計用上大理石地板配上水晶燈，呈現出品牌獨有的高貴典雅風格。

珠海酒店推介2023【10】珠海瑞吉酒店（圖片來源：Agoda）

客房設計同樣極具奢華氣派，大量採用象徵瑞吉品牌的鑽石花紋及寶石元素，更有超大型落地玻璃窗，可以飽覽無敵海景。浴室則用上雲石牆，加上置於落地窗前的浴缸，寬敞明亮，超適合打卡！

另外，酒店設有位於高層的露天泳池及室內泳池，以及無敵海景健身室等，據訂房網顯示，人均最平港幣$600就住到。

珠海酒店推介2023【10】珠海瑞吉酒店（圖片來源：Agoda）

珠海瑞吉酒店

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號E區（珠海中心41-72層）

房價：$1,113起/每晚（人均$557起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊