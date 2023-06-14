河口湖酒店10+推介｜溫泉+私人風呂+無敵富士山湖景　最平$212起

撰文：溫藹紅
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河口湖酒店推介10大必住，更有溫泉、私人風呂，以及無敵富士山湖景！河口湖是欣賞富士山的最佳地點，本文整理10+河口湖酒店住宿推介，不但靠近河口湖車站，更可以欣賞整片富士山湖景，部分更設私人風呂，可以邊浸溫泉邊睇景，最平人均$212起，即看有哪些熱門推介。另外去日本旅遊的朋友可以留意東京新酒店推介新宿酒店推介上野酒店推介！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

河口湖酒店超靚住宿　房內飽覽整片富士山景

河口湖酒店推介【1】La Vista富士河口湖酒店 (La Vista Fuji Kawaguchiko)

提到河口湖酒店，La Vista富士河口湖酒店 (La Vista Fuji Kawaguchiko)環境風景一流，絕對是人氣之選！酒店為日式傳統酒店，客房裝潢溫馨，環境寬敞，除了可以從房內清楚看到超靚的富士山，更可以對著山景在浸私人溫泉，酒店同時設有室內外風呂，而且毋需預約，此外亦會提供自助早餐及宵夜拉麵，非常貼心！

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Kawaguchi 2395
交通：河口湖站約13分鐘車程
價錢：人均$1,016起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

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河口湖酒店推介【2】河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 (Fuji Onsenji Yumedono Ryokan)

第2間推介的河口湖酒店為河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 (Fuji Onsenji Yumedono Ryokan)酒店，距離河口湖站僅5分鐘車程，是前往富士山觀光的便利之選，另外前往長崎公園、大石公園等亦大概僅需10分鐘車程！酒店客房裝修雅緻，設備相當齊全，配有室內温泉、私人露天風呂等，私隱度極高，空間裶常寬敞，適合一家大小入住，並會提供傳統的日式懷石料理早餐及晚餐，絕對物有所值！

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地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Funatsu 6677
交通：河口湖站5分鐘車程、20分鐘步程
價錢：人均$2031.5起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

河口湖酒店推介【3】富士湖酒店 (Fuji Lake Hotel)

富士湖酒店 (Fuji Lake Hotel)坐落於河口湖正前方，並提供從河口湖站出發的免費接駁車，亦可步行12分鐘直達酒店，而且鄰近人氣景點，如富士急樂園、富士御室淺間神社等僅5至10分鐘車程，相當方便！這間河口湖酒店裝潢舒適簡約，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，此外住客夏季時更可在室外泳池暢泳，夜間休息室更提供免費在地飲品。

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地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1
交通：河口湖站（提供免費接駁車）或步行12分鐘
價錢：人均$550.5起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

河口湖酒店推介【4】MYSTAYS富士山展望温泉酒店 (HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort)

想將富士山風景盡收眼底，MYSTAYS富士山展望温泉酒店 (HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort)是不錯選擇，酒店距離河口湖站需步行約16分鐘，或者可從富士急行線的「富士急高原樂園站」步行約5分鐘便可到達。

（Booking.com）

這間河口湖酒店明亮舒適，頂層更配備了天然温泉觀景大浴場及露天浴池，隨時可以望住大大座山浸泡溫泉，來一個治療式旅行，想觀光的話亦可前往附近的富士五湖、御殿場及箱根區域、勝沼及甲府等山梨區景點，性價比頗高！

地址：日本山梨縣富士吉田市,Arakura 2654
交通：河口湖站步行約16分鐘、富士急高原樂園站步行5分鐘
價錢：人均$379起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

河口湖酒店推介【5】富士山托科羅營舍 (TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING)

想在富士山景下體驗露營，一定不可以錯過這間特色旅館！富士山托科羅營舍 (TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING)位於河口湖附近，距離市中心僅數分鐘路程。

（Booking.com）

這間河口湖酒店提供多種款式帳篷最多可以入住6個人，而且設備充足，暖爐、營火、燒烤爐、營燈、熱水按摩池等樣樣齊，提供免費Wi-Fi和免費泊車，每天更會貼心供應美式早餐，在帳篷內飽覽超美山景，同時可到訪附近的河口湖音樂森林，被不少旅客讚是 「河口湖必住」。

地址：日本山梨縣富士河口湖大石2533-1
交通：河口湖站18分鐘車程
價錢：人均$658.3起預訂：AgodaBooking.comExpedia

河口湖酒店推介【6】富士河口湖溫泉新世紀酒店 (Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century)

富士河口湖溫泉新世紀酒店 (Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century)位於河口湖畔，距離河口湖站僅5分鐘路程，亦提供免費接駁交通。

（Booking.com）

酒店客房設有寬敞的日式客房，從房內俯瞰湖泊、遠眺富士山，將優美風景盡收眼底，酒店同時附設露天溫泉浴池，享壯觀自然景緻，而且早上可以品嚐以當季食材製作的日式早餐，並有無限供應的免費咖啡、茶水等，性價比極高！

地址： 日本山梨縣富士河口湖Asakawa 180-1
交通：河口湖站5分鐘車程
價錢：人均$641.5起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlookExpedia

河口湖酒店推介【7】富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）距離河口湖火車站僅需10分鐘，從河口湖站搭乘公車花1小時，就可抵達登山的富士山第5車站，即使前往富士急樂園亦僅需5分鐘車程。

（Booking.com）

酒店提供傳統榻榻米地板的大型日式客房，並設有超靚的天然溫泉浴池，部分客房更有私人露天溫泉，可一覽富士山和絕美湖景，此外亦設有卡拉OK室、遊戲中心、休息區酒吧等設施，是人氣之選！

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2
交通：河口湖火車站10分鐘車程
價錢：人均$1,063起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlookExpedia

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河口湖酒店推介【8】湖樂御宿富士吟景

若想要遊覽富士河口湖町，湖樂御宿富士吟景將會是一個不錯的的住宿之選。包括河口湖天上山公園、河口湖美術館和河口湖大橋都在短距離內，入住酒店的旅客在該地區遊覽會很方便。酒店鄰近多個熱門旅遊景點，包括河口湖温泉、河口湖湖上祭 花火大會和冨士御室淺間神社，旅客可以將行程安排的更加緊湊。

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Asakawa 132
交通：河口湖站步行6分鐘
價錢：人均$1068.5起預訂：AgodaTrip.com

河口湖酒店推介【9】HOSHINOYA Fuji（虹夕諾雅 富士）

位於山梨縣富士河口湖的「虹夕諾雅 富士」（HOSHINOYA Fuji）2015年開幕，日本首間主打奢華風露營的度假村，最令人期待的必然是所有房間擁有獨立露台，將壯麗的富士山景色一覽無遺，一直深受各地旅客喜愛。

（圖片來源：trip.com）

每個客房都設有落地大玻璃窗，為了客人可以從房間內看到富士山的正面，酒店甚至調整了每個房間的窗戶角度，相當細心！由東京出發前往酒店約需時2.5小時，建議可於新宿乘搭JR或新幹線至大月站，轉乘富士急行在河口湖站下車，轉乘的士前往度假村。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408
交通：河口湖站轉乘的士
價錢：人均$1068.5起預訂：AgodaTrip.comKlookExpedia

河口湖酒店推介【10】河口湖班鄉間別墅酒店 (Kawaguchiko Country Cottage Ban)

河口湖班鄉間別墅酒店 (Kawaguchiko Country Cottage Ban) 主打豪華露營小屋，坐擁富士山絕佳美景，距離河口湖僅10分鐘車程，前往河口湖火車站亦有16分鐘車程。酒店設有超大的木製露台，可以看到超靚完整的富士山景，絕對是打卡之選！此外， 室內外的公共澡堂均可欣賞富士山和河口湖美景，是不錯選擇。

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地址：日本山梨縣富士河口湖, Kawaguchi 2092
交通：河口湖火車站16分鐘車程
價錢：人均$427起預訂：AgodaTrip.comBooking.com

河口湖酒店推介【11】花園酒店 (THE GARDEN)

花園酒店（THE GARDEN Mt. Fuji Resort & Condominium）絕對屬超人氣住宿之選，距離河口湖站大約15分鐘，隨時可以遊覽富士河口湖町景點。

（Booking.com）

酒店內外裝潢都極之精緻，以純白色作為主題顏色，每間客房場均設有露台，起床打開露台門，就可以見到對面富士山的絕美景色，設備充足，提供免費洗衣服務。

地址：日本山梨縣富士河口湖, Funatsu 3556-3
交通：河口湖站步行9分鐘
價錢：人均$847.5起預訂：AgodaTrip.comBooking.comExpedia

河口湖酒店推介【12】咲耶旅館 (Guesthouse Sakuya)

如果預算有限，又不介意房間偏小的話，可以留意這間咲耶旅館 (Guesthouse Sakuya)！酒店坐落在主要景點附近，前往真如苑、冨士御室淺間神社、富士河口湖町等都可以步行前往，非常方便。酒店裝潢較簡約，但從房間都可以看到富士山景色，並設有浴缸、室外泳池、酒吧等，價格親民。

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町,Oishi 2526
交通：河口湖火車站17分鐘車程
價錢：人均$212.5起預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

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