澳門酒店2024推介｜人均$227／奢華宮廷泳池／歎新濠影滙W酒店

澳門新酒店2023！澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，大家都趁著假日去澳門食葡撻、豬扒包，或者看看大三巴、觀音像等景點！《香港01》「好食玩飛」記者整合了10間澳門新酒店，當中包括Line Friends 主題酒店、價格超值的酒店以及地理位置極佳的酒店，最平人均只需HKD$227！即睇各酒店地址、特色設施！



大三巴牌坊是必到打卡景點。（mylovefromkorea17@ig）

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映星匯（何以諾攝）

澳門酒店2024推介

澳門酒店2024推介【1】澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）於2023年起試業，被部份當地人標榜是坐擁全澳最美景觀的酒店——房間可以看到澳門塔、南灣湖或新葡京等著名景點的景色。酒店客房走渡假風格，設計讓人感到清新舒適，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂！

《香港01》「好食玩飛」記者於2023年12月實試該新酒店。記者入住純金（金銀島）噴泉景大床房當晚，欣賞到亞馬喇前地、新葡京、葡京酒店的燈飾。房內的窗簾分別會有大家插入及提取房卡後自動打開及關上，確保房內恆溫。

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

房價：人均HKD$350起（純金（金銀島）噴泉景大床房）

地址：澳門南灣湖1號

交通：港珠澳大橋澳門口岸乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店2024推介【2】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

酒店以中葡傳統文化為主調，客房、室內恆溫泳池、宴會廳等設施亦融合奢華時尚及文化，甚至放置了由鄧民健等藝術家設計的作品。此外，酒店與澳門距離teamLab超自然空間、官也街、澳門威尼斯人度假區相當近，直接步往相關景點，亦非常方便！

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HKD$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門酒店2024推介【3】澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）為2023年9月開幕的新酒店，位於新濠影匯渡假城內。酒店貫徹一向的前衛風格，概念來自50年代在澳門拍攝的荷里活電影，所以酒店帶着電影黃金年代的奢華氣息，客房亦以藍綠色作為主調，非常有電影感，配以看向城景的落地大玻璃窗，讓人感覺穿梭在舊時代與現代之間。

W酒店除了游泳池、水療中心、酒吧及餐廳等其他酒店亦常見的娛樂設施，更特設了「Sound Suite」錄音室，讓入住酒店的音樂人即場創作、錄音。

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

房價：人均HKD$525起（Wonderful King City, Guest room, 1 King, City view）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店2024推介【4】新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）

新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）同樣亦是新濠影匯今年新落成的酒店，於4月開業。映星匯同樣以電影為主題，具有338間套房，部份房型更設有能飽覽賭場一帶景色的浴室及私人酒吧。此外，酒店亦有室內恆溫游泳池、健身中心、水療中心及桑拿室。

另外，酒店的頂部設有一間被稱為「Villa」的雙層超大型豪華套房。套房不但擁有廚房、客廳、豪華浴室，房內更有私人健身室、空中泳池、桑拿房、卡啦OK房、等，不用行出房間已經盡情享受。不過，該客房不作網上預訂，欲入住的朋友需以電郵方式聯絡酒店。

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新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）房價：人均HKD$1,061起（映星滙大床套房）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士新濠影滙-映星滙預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

澳門酒店2024推介【5】金寶來酒店（Treasure Hotel）

金寶來酒店（Treasure Hotel）於2023年7月開幕，與金皇冠中國大酒店相連。酒店內部堂皇華麗，有非常濃厚的中國特色，客房同樣採用現代中式設計，雖然空間不算很大，但窗外可以瞭望山景，且大部分客房都有浴缸可供浸浴。雖然金寶來酒店距離旅遊區較遠，但距離碼頭則相當近，而且鄰近亦有電競館、滑草場，要去玩飛索、室內跳傘亦僅10分鐘車程，交通尚算方便！

金寶來酒店（Treasure Hotel）

房價：人均HKD$227起（標準雙人房）

地址：澳門氹仔雞頸馬路1048號-1106號

交通：氹仔客運碼頭步行15分鐘

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澳門酒店2024推介【6】英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）於2023年開幕，酒店內部及客房以奢華英倫風格作為設計主調，連帶客房亦非常有氣派，部分客房更有非常打卡able的超大落地玻璃窗，可以無死角俯瞰澳門城市景色，無論是浸浴時、起床後、入睡前都可以透過絕美景色療癒身心！酒店除了鄰近多間餐飲美食，亦可以步行前往官也街、百老匯大街或澳門威尼斯人度假區等旅遊景點，地理位置相當方便！

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

房價：人均HKD$239起（豪華城景雙床客房）

地址：澳門氹仔蓮花海濱大馬路

交通：排角輕軌站步行6分鐘

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澳門酒店2024推介【7】LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）於2022年開幕，是位於澳門葡京人綜合度假村內、全球首間以LINE FRIENDS為主題的新酒店。客房分為「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」、「LINE FRIENDS 主題房」，不同客房採用不同風格及設計，讓你擁有滿滿驚喜！酒店到處都是打卡位，附有室內泳池，而且鄰近便有購物中心、小型遊樂場、飛索、室內跳傘等娛樂設施，不用外出都超滿足！

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

房價：人均HKD$616起（LINE FRIENDS 豪華客房－特大雙人床）

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

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澳門酒店2024推介【8】歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）於2022年開幕，位於澳門葡京人綜合渡假城內的新酒店。酒店是全球首家以國際著名天然護理品牌L’OCCITANE位主題的酒店，客房以L‘OCCITANE的代表色為主調，展現出普羅旺斯的獨特魅力和現代法國風情，雅致又時尚。雖然酒店距離景點較遠，但除了提供室內泳池外，更鄰近購物中心，有飛索、室內跳傘、室內WAR GAME體驗館、室內遊樂場等娛樂設施，吃喝玩樂一應俱全！

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

房價：人均HKD$598起（L'Occitane豪華房（特大床））

地址：澳門溜冰路108號

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

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澳門酒店2024推介【9】澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）是2022年開幕的新酒店，客房以木色系為主調，空間寬敞而且設有浴缸，部分套票亦有供應免費早餐！酒店雖然沒有過多娛樂或餐飲設施，但勝在鄰近有不少餐廳美食，而且不少娛樂場、大三巴牌坊、大炮台、澳門保安隊博物館等都在步行距離內，車程3分鐘便到澳門大賽車博物館，6分鐘便到澳門藝術博物館，7分鐘便到澳門塔，地理位置算是不錯！

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

房價：人均HKD$228起（豪華大床客房）

地址：澳門馬統領巷5至11號及相鄰土地

交通：乘搭的士

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澳門酒店2024推介【10】新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）雖然於2009年已經開業，但於2021年完成翻新並重新開幕！酒店以中國神話中煉石補天的女媧為設計靈感，在傳統中融入現代藝術風格，客房奢華尊尚且有藝術感。此外，酒店設有米芝蓮三星級粵菜食府「譽瓏軒」以及被評為五星級的水療中心，鄰近更有購物商場，最適合休閒渡假、享受生活的旅客！

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

房價：人均HKD$877起（頤居豪華貴賓雙床客房）

地址：路氹連貫公路新濠天地

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店2024推介【11】卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

THE KARL LAGERFELD於2021年開幕，由人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld親自操刀設計，酒店內部及客房混合19世紀及現代化的設計，將一代時裝巨匠的品味世界呈現人前！客房用色大膽，以黑色及紅色作為主調，極具時尚感之餘更融合了中西文化！酒店客房均提供浴缸，窗外也可以飽覽城市景色，而且附設有宮廷風格的泳池！酒店雖然距離觀光區較遠，但鄰近亦有不少購物中心及餐飲美食，相當方便！

卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

房價：人均HKD$648起（Klassik（客房特大床））

地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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