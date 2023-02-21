香港01｜唯一穩居十大的本土網站　全年3600萬次分享 總點擊100億

《香港01》在過去幾年間成長為香港最多讀者的新聞、娛樂、生活、體育、消費購物媒體生活平台。根據知名的權威機構Similarweb（美股代號：SMWB）的數據，hk01.com在本地互聯網不重複用戶排名已經比肩一眾世界級互聯網巨頭，跟facebook、Google、qq.com、百度等等處於同一競爭梯隊。



根據similarweb數據顯示，hk01.com是全香港排名第6的網站（移動端+桌面端），也是唯一長期躋身十強之列的本土網站。

唯一穩居十大的本土網站 唯一與國際巨頭抗衡的本地媒體

在Web網站不重複用戶排名方面，截至2023年1月，hk01.com在香港區總排名仍持續高居第6，是唯一能躋身十強之列的本地互聯網企業，也是香港第一大媒體平台，大幅拋離全部本地網站。

在移動互聯網經濟蓬勃發展的新世代，similarweb的數據顯示，hk01.com的用戶群以移動互聯網為核心，佔比高達78.4%，hk01.com的web移動端每月不重複用戶總數全港排名更進一步高居第5位。

Similarweb數據顯示，2022年11月至2023年1月，hk01.com移動端Web的每月活躍人數排名全港第5。

我們的龐大瀏覽量和用戶人數，幾乎覆蓋了香港全部人口，我們的數據也完整地反映出香港人的閱讀興趣、消費取向、以及關注什麼熱點。因此，我們往後將陸續整理和公布《香港01》自己的大數據，以供不同行業作為重要的參考。我們相信「01大數據」日後將會全面反映香港人生活、興趣、消費、娛樂、運動等等重要指標。敬請讀者們期待。

雖然桌機電腦的用戶並非hk01.com的流量主力，但Similarweb的數據顯示，2023年1月間hk01.com是從社交媒體獲得最高桌機流量的媒體單一域名。由此可見，我們經營社交網絡不只是表面的呃Like、呃留言，我們是在真真實實地帶流量，轉化商業價值。



hk01.com 在 Google搜尋器獲得的流量更為驚人，比起幾間競爭對手、幾個網絡域名加起來的總和還要多。我們在最強的手機移動端已遙遙領先，縱使在領先優勢較少的桌面端，也已經穩居第一媒體的位置。以上這些僅僅是網站Web數據，還沒計算更高流量、領先優勢更大的《香港01》App。

Similarweb的數據顯示，在香港100個生產資訊內容的熱門桌機網站之中，hk01.com從Google搜尋獲得最多流量。

根據長期追蹤統計App排名的權威機構data.ai的數據顯示，《香港01》早已成為每日活躍用戶最高的本地媒體App。到了2022年初，《香港01》進一步拋離第二位競爭對手，繼續擴大領先優勢。截至2023年1月，全港市民最常用、最高每日活躍用戶的25款App當中，《香港01》仍是唯一位列其中的香港媒體App。這25個港人生活必備的App 分別是天文台、instagram、Netflix、淘寶、Spotify、facebook等等。



《香港01》數年來投資巨大，真正建立了自己的大數據、演算法、用戶畫像。根據我們的內部數據顯示，憑藉App和Web的雙線領先優勢，《香港01》於2022年全年錄得總點擊次數逼近100億。

逼近100億瀏覽量 全球每月活躍用戶高達1700萬

《香港01》在2016-2023年間，迅速成長為全球性中文媒體大站，單月最高瀏覽量超過14億，單月活躍用戶最高已突破1700萬*。我們已走進世界各地的華人世界，獲得極多海外讀者青睞。香港以外地區的用戶人數排名依次為：台灣、美國、加拿大、澳門、英國、馬來西亞、澳洲、新加坡，等等。

3600萬次Share 和分享 單日瀏覽量直逼6000萬

香港人非常喜愛《香港01》上的展現的內容。2022年間，全部讀者透過《香港01》的App和Web網站，點擊share了3600萬次內容，數字相當驚人，即平均每日讀者分享《香港01》的內容高達10萬次（facebook分享不計算在內）。其中新聞、財經、教育等內容被分享超過2000萬次，各類生活消費內容（親子、教煮、旅遊、健康、科技玩物、女生、體育、藝文）950萬次，熱話和娛樂內容超過670萬次。



在過去幾年間，超高的讀者互動率，曾經將《香港01》的單日最高流量推到直逼6000萬。

《香港01》技術團隊不斷改進演算法，精準地推送內容給不同的讀者，達致最匹配每個用戶獨特的閱讀興趣，當每個人打開我們的App，都會見到不同的內容排列，一千個讀者，就有一千種內容排列展示方式。在大數據的加持下，香港人對《香港01》內容的黏合度相當高，每個活躍用戶進入《香港01》 App之後，平均點擊和互動次數高達56次。

全年有682篇百萬級高流文章

我們的編輯團隊24小時不停為香港人送上最好、最實用、最貼近潮流熱話的內容，深受讀者認可。2022年全年間湧現多篇百萬點擊級別的熱門，總數多達682篇。其中最高的幾篇疫情持續更新文章更錄得千萬級別點擊。無數讀者不斷在手指撥動屏幕，瀏覽我們的文章、圖片和視頻。

在視頻方面，《香港01》視頻Video播放次數在2022年累計高達5億次，高達 2300萬個設備曾經瀏覽我們的視頻收看新聞報道、生活消費、經濟理財、娛樂消遣和體育健康資訊。

任何重量級事件 本土閱讀量均處於領導地位

《香港01》記錄、分析、報道了2022年所有最重要的事件，其中新冠疫情錄得超過9億總點擊、英女王逝世高達5100萬、世界盃錄得3400萬、全年颱風共3100萬、梨泰院慘劇錄得1900萬、安倍晉三和佩洛西加起來接近3000萬點擊。



另外，近年掀起電視大戰的兩大電視台，他們的觀眾幾乎都透過香港01追踪娛樂資訊和新聞，TVB及相關藝人、港姐、劇集的相關內容總點擊流量超過2億、Mirror及其演唱會相關內容點擊也超過1億。



我們將於未來公布更多的01大數據，以反映香港人的閱讀興趣、消費傾向、品牌愛好等等。敬請大家期待。



數據來源：Similarweb、香港01內部數據、Google Analytics

*活躍用戶/活躍使用者定義請參考