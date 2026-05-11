宏福苑聽證會・第三第四輪總結｜25人年薪過百萬　各部門如何失職

大埔宏福苑大火獨立委員會，過去三星期舉行第三及第四輪、共10場聽證會。五個涉事政府部門包括勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）、民政事務處，連同市建局，今輪共有22名證人作供，連同此前兩輪共30人。《香港01》統計，當中至少25人年薪過百萬。年薪逾230萬的ICU前總監至少八次提及是制度問題，否認把關不力；消防處處長及助理處長，對於發泡膠封窗等是否消防管轄範疇的理解不一致。所有政府部門都曾說「不理想」、會修例，卻無人講到怎問責。



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房屋局獨立審查組（ICU）

ICU巡查棚網 十次有八次預先通知承建商

ICU負責監督居屋的工程，但查棚網前一日與顧問公司約時間，本身宏福苑正在用不阻燃棚網，令承建商知有巡查後加訂阻燃棚網。ICU原來巡查過宏福苑10次，有8次都會事先通知。

高級屋宇保養測量師古小平稱，預先通知可以較快及較方便，而有註冊檢驗人員（RI）在場，可以令ICU更加理解實際情況，有問題也可即場問，又稱不知RI會通水。委員會代表大狀杜淦堃問，「你知仲咁做就好過分啦?」

棚網測試着火吹熄仍過關 ICU認無核實報告

ICU又試過在巡查時，見到棚網燒足10秒不熄 ，由承建商自行吹熄，明顯不阻燃，但ICU仍批過關。古小平認單看該測試有問題，但之後已經覆檢，亦都相信測試報告。不過，古小平稱審查只看證書有否列出阻燃標準，連真偽都不會查。該棚網報告都是假報告。

ICU不知RI離世兩年

離奇的是，鴻毅原本的RI沈鉅忠在2022年離世，上網也找到他離世的資料，但ICU去到2024年想聯絡他才知道。古小平承認「0溝通」，制度上沒要求定期巡查，又稱試過工程開始去到結束，都沒同過RI接觸。

ICU審查文件卻不覺生口有問題 以為是窗戶爛用木板保護

ICU為何沒發現後樓梯開生口？高級屋宇保養測量師容兆倫稱以為爛窗才用木板保護，無意識讓人出入。杜淦堃就質疑每五層都有爛窗，如專業人士留意不到，不可能期望居民覺得有問題。

主席陸啟康說，ICU對於施工安全是「0監管」，連委員會委員陳健波也說「如果你真係關心個啲人，你自己住係到都覺得危險」。

至少8次歸因當時「機制」問題

ICU前總監劉輔國否認把關不足，並至少8次歸因當時「機制」和「制度」問題，才會察覺不到施工問題、要靠承建商自律。他指，制度問題本身因大火才「特別顯現」出來，如當時見到或預視有大問題，會做適當措施跟進。

屋宇署

沒機制核實棚網證書真偽

屋宇署在2022年，簽過一份合作備忘錄。屋宇署要審核ICU工作，以確保標準一致；但大火前屋宇署沒審查ICU強制驗樓的工作，屋宇署助理署長張玉清被問原因，她稱「答不到」。

棚網不合規，連張證書都造假。屋宇署負責設計機制監管物料，張玉清承認以往沒抽驗棚網，「主要看證書」，如果證書由內地發出，就會檢查實驗室有否參與實驗室認可計劃（簡稱HOKLAS）。她承認沒有機制查到證書真偽。

勞工處

17次巡查不見有人吸煙

大火發生前，工人曾多次投訴大維修期間有工人吸煙。負責處理工人吸煙投訴的勞工處，最初期收到投訴之後將個案轉介給消防處，消防處幾小時後稱「非管轄範圍」。勞工處之後內部轉介，才由作供的勞工處分區安全主任林秀青負責。她承認工人吸煙在其管轄範圍。

因為勞工處經常收到宏福苑工人吸煙的投訴，故去過巡查17次，但都見不到工人吸煙。林秀青同意見不到不代表無，但她強調在現行法例下，就算「斷正」都沒犯法。

勞工處只能夠因食煙會引致火警風險而發出地盤「禁煙令」，但具體出過幾多次呢？勞工處總職業安全主任袁子諾稱不記得確實數字，「有印象」有用。《香港01》問過勞工處話沒備存這數字。

大火前一個月換不阻燃棚網 勞工處沒為意收舊證書

勞工處亦要跟進竹棚安全。林秀青曾經回覆投訴的居民，指棚網發生火災的風險相對較低，委員會質疑無可能向居民說無安全條例涵蓋阻燃要求。林秀青說「而家睇返可以寫得更好」，委員會即刻反駁指「個內容係錯」，投訴人看完會以為棚網沒有阻燃標準。

另外在大火前一個月，由於颱風造成棚網破損，宏業換了一批不阻燃的棚網。勞工處收到一份聲稱是阻燃證書，卻沒發現是舊證書。委員會批評勞工處馬虎，勞工處則說沒有專業知識，所以收到後「都是得個睇字」。

消防處

助理處長稱發泡膠不屬消防範疇 處長認有最終把關責任

大火起因懷疑有工人吸煙，火勢因棚網不阻燃、用易燃的發泡膠封窗而迅速蔓延。多名居民無法逃生，因警鐘沒響，後樓梯造生口致濃煙攻入。消防處助理處長翁錦雄稱，工人吸煙由勞工處管，棚網、發泡膠及生口問題應由ICU跟進，所以無一樣關消防事。

委員會之後用《消防條例》及法庭案例盤問消防處處長楊恩健，他最後同意消防有保護生命安全的責任，發泡膠封窗、生口消防都有權管。委員會總結時說，雖然沒法排除所有火警發生，但火警風險的最終把關責任在消防處身上，如何執法、消除火警風險是消防的責任。

市建局「招標妥」不妥

鴻毅顧問費平均每日僅收200元 市建局認不考慮圍標風險

市建局是政府成立的法定機構，不是政府部門。「招標妥」於十年前推出，協助業主揀選承建商、顧問，但原來市建局在顧問招標不會扮演任何角色。鴻毅的顧問費低過平均價，費用除開每日只收200元。

市建局樓宇復修部個案經理陳日豪說，講不出合理或不合理的結論，只會覺得鴻毅很想接這單生意，市建局信任獨立顧問，因此沒審查入標公司的關聯，不會用放大鏡逐個睇57間入標公司，不會考慮有沒圍標風險。

市建局樓宇復修部總監王思敬說，市建局的任務只是減低圍標風險而非反圍標，局方沒有監管角色，不是搜證專家，沒資源去偵查。委員會主席陸啟康則說，叫得「招標妥」，市民就會覺得「妥」，倘做不到，市民期望會有落差，市建局可以做得更好。

民政處

前法團委員：選宏業會議黃碧嬌帶隊入場

宏福苑法團在2024年9月改選，江祥發是改選前後都成功當選的法團委員。他憶述2024年，表決宏業為大維修承建商時，僅得200名街坊出席，但最終票數卻有超過500張。民建聯區議員黃碧嬌帶了一批「不友善」的義工，有居民聲稱選票被義工取走，黃碧嬌就「嗱嗱聲」拉開雙方，稱「一場誤會」。

前法團主席投訴黃碧嬌收授權票 民政處沒跟進

在該場業主大會開會前，未當選法團主席的徐滿柑曾致函民政事務局局長麥美娟、大埔民政處「求救」，投訴區議員教居民申請資助為名收授權票，做法不公平，他認為區議員要保持中立，不應公開支持某一方或涉利益，更在電郵附上錄音。

負責跟進的大埔民政處聯絡主任柯煒妍，電郵沒有具體而明確的資訊，所以不涉及違例。但她在聽證會上承認，沒有聽錄音，因為無法打開，所以無跟，亦都沒再問徐滿柑取錄音。

陳巧敏：區議員以合法方式取收授票 無抵觸法律

至於收授權票到底有沒問題？時任大埔民政事務專員陳巧敏說，獲取方式合法就無問題，若涉欺詐就會交執法部門跟進，法團通常邀請區議員出席會議，方便對方收到居民查詢時協助跟進。就宏福苑大維修，署方收到44宗投訴，數量算多。

大火行動部署

副處長：啟用緊急警示需時一小時

大火當日火警鐘失效，不少居民沒有疏散命喪火。為何不用用了1.5億公帑建立的手機緊急警示系統？消防處副處長（行動）陳慶勇說，有考慮過用，但發警示要一小時，對消防幫助不大，加上無法預料市民收到後的反應，擔心會造成更多危險，故最後決定不用。

為何要花一小時才能發出警示？通訊事務管理局回覆《香港01》查詢時，無正面回覆，但稱近期已升級系統，最快15分鐘內可發出。

修例、新措施有用嗎？

部門承認完「不理想」，聲稱已修例、會修例、會改善，到底新措施有無用？

大火揭示，消防沒跟進關閉的消防裝置，慣例停一年才跟進，亦因人手入表落電腦所以滯後。消防處處長楊恩健稱，4月24日開始，所有停消防裝置申請都要經審批，60日內要完工，否則將發出消防火警危險通知書；也強制要求消防承辦商電子交表，否則會承擔法律效果。

針對棚網不合規、證書造假，屋宇署現時已實施新制度，棚網來貨要抽樣檢驗，在指定認可實驗室檢測完才可用，會有實地巡查，但不會在現場做測試，因為「打橫打直」燒都有分別。

而勞工處會在「可疑」才會按實驗室名單核對棚網證書機構。勞工處總職業安全主任袁子諾稱，他們不是專業人士，「如承建商處心積累呃我哋，都防備唔到」。委員會指出，現在問題太依賴承建商自律，質疑如此監管是否足夠。

民政事務總署研究修例，提高業主親自開會的門檻，ICU就會巡返大維修地盤，會與屋宇署加強溝通等，市建局正研究加強版招標。

大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片/夏家朗攝）

大火至今無人致歉 ICU前總監年薪過百萬

可是各部門沒有一人道歉或承擔責任，作供的公務員人工偏高，尤其被委員會說是推卸責任的ICU，高級屋宇保養測量師古小平及容兆倫，年薪超過150萬；時任總監劉輔國是首長級公務員，年薪過230萬。劉輔國今年2月退休，部門首長責任制最快今年10月才生效，不適用於他。

下輪聽證會6月重開

第四輪聽證會去到尾聲時，委員會主席陸啟康說，大維修是「老大難」問題，因為政府不能助業主做決定，但他們未必有足夠知識 ，參與有困難，政府要思考由誰牽頭，怎與不同機構提供協助。

未來數星期不會有聽證會，下一輪會在6月中下旬重開，之後是看全港大維修有無不當行為，意味着與大火相關的證據，大部份已經披露。居民關注大火中多名關鍵人物，例如大埔區議員黃碧嬌、承建商宏業、顧問公司鴻毅、前法團主席鄧國權無作供，期望委員會可以升格做獨立調查委員會，找出真相。

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