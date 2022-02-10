疫情．最新｜料增千人確診　限聚令變2人　D類食肆先行疫苗通行證

本港昨日（9日）新增1,161宗確診個案，約800宗初步陽性，源頭不明個案已累計達1,400宗，代表有1,400條隱形傳播鏈。同時重症病人也開始增多，其中兩名七旬翁近一兩日不治，第五波首現死亡個案；另有二人危殆及三人嚴重，當中三人為50多歲中年漢。



政府今（10日）起收緊社交距離措施，限聚令人數4變2，而D類運作模式餐飲處所率先實行「疫苗通行證」，並縮減至最多4人一枱，B及C類食肆均減至2人一枱，而晚市禁堂食維持，所有餐飲處所均不得舉行宴會。髮型屋及理髮店與及宗教場所，今起關閉至本月23日。政府計劃2月24日起實施疫苗通行證。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

▼2月9日強制檢測名單▼



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強制檢測｜增70處元朗區佔22 山頂梅道1號、半山區輝煌豪園上榜

【03:12】本港周三（9日）新增1161宗新冠肺炎確診個案，首次單日破千。全港70處被納入強制檢測名單，當中53個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點，其餘17個污水樣本檢測呈陽性。

上榜地點有22個在元朗區，大部份是污水樣本檢測呈陽性；深水埗和沙田區亦佔較多，分別有9個和7個。

名單上還包括一些天價豪宅，包括山頂梅道1號The Mayfair和半山區西摩道3號輝煌豪園等。

檢疫大廈｜涉300幢大廈 豪宅貝沙灣南灣及曼克頓山上榜

【02:05】新冠病毒Omicron疫情嚴峻，政府推行「居安抗疫」計劃讓密切接觸者在家檢疫最多14日。根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的檢疫大廈名單，合共有300個幢大廈或住所有市民檢疫。沙田區及元朗區各有39幢佔最多。檢疫大廈有不少豪宅，包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣、美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5座等。

▼2月9日檢疫大廈名單▼



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多區污水檢測呈陽性存隱形患者 元朗重災近20幢大廈強檢

【00:30】政府周三（9日）晚上表示，元朗、大埔、深水埗、青衣等多區污水樣本呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者，當中元朗是重災區，近20幢大廈要強制檢測，包括遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、朗屏邨畫屏樓，而大埔廣福邨廣禮樓亦榜上有名。



民政事務總署周四（10日）起，亦會向蘇屋邨和長宏邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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▼2月9日新增「疫廈」▼



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確診大廈｜多106幢有人確診 美孚新邨3期全中 羅便臣道80號上榜

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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昨日總覽：疫情．2.9｜確診及初確診達2000宗 染疫病人需數日才可入院

今增1161確診首度破千 公院多30醫護職員染疫 逾10間護老院中招

疫苗通行證｜向食肆手機展示安心碼及針卡 「咚咚」兩聲安心食飯

外傭快測呈陽性往急症室被遣回家 兩少主確診 僱主現身：點解？

疫情｜醫療系統頻爆煲 醫管局：確診要幾日才送院 求勿到急症室

疫情｜第五波 兩初確診老翁入院3日內死亡 三中年危殆或嚴重

強制檢測｜馬鞍山等至少7個採樣站截龍 區議員批檢測站不足

公務員確診｜消防、社署、運輸及稅局相繼中招 多個部門職員強檢

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疫情｜計累17808人確診 1990人留醫 推算2167患者未入院

第五波｜DONKI再有員工初確診 銅鑼灣名珠城分店停業至另行通知

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疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕 嘆拆帳出糧僱員手停口停

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2月9日估算未入院人數

封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封 共現33宗初陽

封區｜良景邨良傑樓圍封發現70宗初陽個案 延長強檢至明日中午

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封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診 涉8單位 中午解封

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▼2月9日 深水埗檢測人潮▼



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▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

