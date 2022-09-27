疫情．最新｜疫苗通行證9.30降至5歲起　最快今公布增親子針卡

香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（26日）新增確診4,034宗，另多12名患者死亡。港府調整入境檢疫安排，昨日起改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，可選擇回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不得進入食肆等主動核查處所。

消息指，創新科技及工業局已準備推出新功能，照顧者可在其手機上的「安心出行」，一併加入「老幼弱傷殘針卡」以供出示，適用5至15歲兒童及青少年、65歲或以上長者和行動不便的傷殘人士。當局最快今日公布詳情及更新功能。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月25日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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【04:26】入境檢疫「0+3」周一（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，不過第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束。醫務衞生局表示，政府按合約要向參加酒店在未來30日支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。

醫務衞生局表示，由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助，目前仍在處理今年3月及以後的資助申請。

酒店最低房價7成或600元（以較低者為準）X（50% - 實際入住率）X 房間數目

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

