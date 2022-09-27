疫情．最新｜疫苗通行證9.30降至5歲起 最快今公布增親子針卡
撰文：陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷
出版：更新：
香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（26日）新增確診4,034宗，另多12名患者死亡。港府調整入境檢疫安排，昨日起改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，可選擇回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不得進入食肆等主動核查處所。
消息指，創新科技及工業局已準備推出新功能，照顧者可在其手機上的「安心出行」，一併加入「老幼弱傷殘針卡」以供出示，適用5至15歲兒童及青少年、65歲或以上長者和行動不便的傷殘人士。當局最快今日公布詳情及更新功能。
昨日疫情總覽：
▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼
+8
▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼
+9
▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼
+1
▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼
+6
【04:26】入境檢疫「0+3」周一（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，不過第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束。醫務衞生局表示，政府按合約要向參加酒店在未來30日支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。
醫務衞生局表示，由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助，目前仍在處理今年3月及以後的資助申請。
酒店最低房價7成或600元（以較低者為準）X（50% - 實際入住率）X 房間數目
0+3｜政府煞停指定檢疫酒店需續包底30日 首六輪共發放1億元資助0+3｜檢疫酒店原定10月底結束 政府須「包底」30日最多付逾2億0+3｜機場抵港旅客可自行搭車 的士司機：排隊現人龍、有返人氣0+3｜旅行社排長龍報團 酒店業失檢疫生意 嘆Staycation減少0+3︱容海恩率先受惠 首日即返立法會工作 仲有得去國慶活動？0+3｜今日實施毋須住隔離酒店 抵港旅客感自由：很掛念香港
▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼
+2
0+3︱總商會盼政府盡快推「0+0」：恢復正常通關是留住企業關鍵0+3｜孔繁毅指兩三周內無反彈可「0+0」 有條件撤食肆人數上限消息︰安心出行可一機出示多張老幼傷殘者針卡 最快周二更新功能疫苗通降至5歲 消息：安心出行加「親子針卡」 政府明公布詳情疫情｜威院ICU爆集體感染 18名員工近3日確診 無出席大型聚會疫情｜單日確診人數重上4000水平 12人離世、15人留醫ICU
▼9月20日起強制檢測公告▼
+46
日本自由行｜官方文件證接納世衞認可疫苗 打復必泰科興都免檢測日本自由行：入境須有打3針或72小時陰性證明 國際航班下月恢復強制檢測｜65大廈上榜 涉昇悅居、畢架山花園 日出康城兩幢上榜十一良心消費運動｜推購物獎賞計畫、社企深度遊 助弱勢社群康怡花園、星河明居等四區屋苑污水陽性 政府派18.5萬快測包