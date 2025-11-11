難波親子酒店10間｜12歲以下免費住／1分鐘到車站／人均$327起

大阪難波親子酒店推介！大阪是親子旅遊的熱門城市，除了機票夠便宜之外，大阪的景點又夠集中，市內就有環球影城，而且去周邊的縣市（如熊本、奈良、神戶）也很方便，吸引不少港爸港媽帶著孩子一起去旅行，而最重要是住宿夠划算！今次《香港01》將會為大家推介10間位於大阪難波的酒店！部份酒店更歡迎12歲或以下的兒童免費入住！



（文章內提及之價錢以發稿日期為準)

難波親子酒店【1】MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）

MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）坐落在難波，步行約6分鐘便可抵達四橋站，交通方便。來往立花大街、心齋橋、道頓堀、美國村等景點亦均在10分鐘步程內可抵達。酒店主打家庭旅客，均為公寓型房，最多可供4人入住，設有廚房、用餐區及乾濕分離浴室，空間感十足。酒店更有「寵物小精靈客房」，整間客房到處充滿著寵物小精靈的元素，如果小朋友喜歡寵物小精靈就一定要入住酒店體驗看看！

MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）

房價：人均HK$445起（家庭公寓）

地址：大阪市西區南堀江1-2-10

交通：四橋站步行6分鐘

親子政策：同行最多兩位6歲以下的孩童免費。2歲以下的孩童可加裝嬰兒床；2歲以上的孩童可加裝床擋。

難波親子酒店【2】唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達，帶小朋友去USJ玩都超方便！酒店舒適寬敞，用上溫馨的木系元素及雅緻的灰色裝飾，最多可以入住6人，6歲以下小童更可以免費入住，家庭客都適合！此外，晚上會免費提供點心及飲料等，不出門都可以食到精緻宵夜！

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

房價：人均HKD$327起（標準雙床房）

地址：大阪市中央區西心齋橋2−9−13

交通：JR難波站步行10分鐘

親子政策：6歲以下小童可以免費入住，6歲或以下小童同行自助早餐免費。

難波親子酒店【3】大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）

大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）坐落在難波，距離難波站僅2分鐘步程，道頓堀、上方浮世繪館、難波八阪神社等景點均步行可達，地理位置極佳！酒店客房設計風格以「新歌舞伎座」為主題，用上了木系元素和自然格調，浴室分開了淋浴間和浴缸，洗漱用品及房間設備齊全，房間採用智能化控制，亦提供相連房，多人入住也無問題，5歲或以下小童不需額外床位，更可免費入住！

大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）

房價：人均HK$593起（標準雙床房）

地址：大阪府大阪市中央區難波4-3-3

交通：難波站步行2分鐘

親子政策：提供兒童拖鞋、牙刷，5歲或以下兒童免費入住。

難波親子酒店【4】大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。

酒店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）

價錢：人均HKD$684起（瑞士高級雙床房）

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60

交通：難波車站步行1分鐘

親子政策：12 歲以下小童不加床可免費入住，3歲或以下小童同行自助早餐免費。

難波親子酒店【5】大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）地理位置優越，位於熱鬧的難波，距離難波站亦僅需步行3分鐘，附近更有各式連鎖食店，對於家庭旅客來說非常方便！公寓的每間客房讓人非常有居家感，房間景觀還不錯！公寓光線充足之餘設備同樣十足，劃分了客廳、房間以及飯廳，亦配備了完善的廚具、餐具、洗衣機和烘乾機，絕對不會感到陌生，而且更可以為小朋友準備食物、幫小朋友洗衣等等，非常方便！

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）

房價：人均HKD$628起（特大床行政單臥室公寓；包3份早餐）

地址：大阪府大阪市浪速區難波中1丁目17-11

交通：南海電鐵「難波站」步行3分鐘

親子政策：5歲或以下小童如不加床可免費入住；6至11歲小童必須付費加床。

難波親子酒店【6】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）於2021年5月開幕，地理位置極佳，坐落大阪最旺的難波地區，出行非常方便！酒店是親子友善酒店，客房主打公寓形式，配備開放式廚房、客廳及飯廳，客房有兩張單人床及碌架床，最少可供4人入住，家庭旅客入住亦絕對不會感到擁擠。此外，接待大廳亦設遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲任玩，大人小朋友都可以玩得開心！

美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

房價：人均HKD$613起（家庭公寓）

地址：大阪市浪速区日本橋3-6-24

交通：南海難波車站步行4分鐘

親子政策：同行最多兩位6歲以下的孩童免費。2歲以下的孩童可加裝嬰兒床；2歲以上的孩童可加裝床擋。

難波親子酒店【7】御宿 野乃 温泉酒店ー大阪難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

價錢：人均HKD$494起（豪華雙床房）

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

親子政策：提供兒童拖鞋、牙刷，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，2歲或以下小童同行自助早餐免費。

難波親子酒店【8】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年6月才開幕。酒店位於大阪日本橋，黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務，提供167間客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。房間內均配備私人浴室、床頭電源插座、衣櫃、休息椅、免費迷你吧等設施。酒店亦附設24小時「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間，健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

房價：人均HK$517起（雙床城景觀）

地址：大阪中央區日本橋2-7-5

交通：日本橋站步行5分鐘

親子玫策：提供兒童拖鞋、牙刷，2歲以下嬰幼兒可提供嬰兒床，12歲或以下小童如不加床可免費入住；5歲或以下小童同行自助早餐免費。

難波親子酒店【9】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

來自泰國中央集團管理的酒店品牌，正式於2023年7月首次進駐日本大阪，命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層，特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳，日夜都充滿浪費氣氛，是情侶約會打卡的好去處。此外，酒店房間主打簡約清新的純白設計，每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程，由酒店到關西國際機場車程約45分鐘，交通非常便利！酒店自助早餐有西式、日式、和泰式。酒店附近也有不少購物商場，包括難波city、高島屋、DONKI及大Lawson。

大阪盛泰樂酒店

房價：人均HKD$646起（高級大床房-標準樓層）

地址：2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011

交通：大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘

親子政策：提供兒童餐、牙刷；11歲以下小童如不加床可免費入住；5歲或以下小童同行自助早餐免費。

