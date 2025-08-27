夜茶優惠推介6間｜酒樓即叫即蒸點心$18起！凌晨3點都有得歎茶

夜茶優惠推介｜香港人生活忙碌，難以在早上到茶樓飲茶食點心，近月有多間酒樓、都推出夜茶優惠，即使在晚上也可以吃到即叫即蒸的點心！人氣花膠灌湯餃更有半價優惠，只需要$18就可以吃到！今次《香港01》幫大家整理了5間夜茶優惠推介！



夜茶推介【1】大光明燒臘飯店—— 凌晨3點食20款點心

有網民於社交平台「香港點心關注組」分享，位於葵涌光輝圍的「大光明燒臘飯店」實為一間隱世夜茶店，日間主打各式燒臘，其中肥叉燒肉飯因肉質燶邊肥膏、風味懷舊而深受食客好評，凌晨3點至早上9點半則搖身一變，供應超過20款夜茶點心，包括7款包點如大包、叉燒包，8款點心如燒賣、布拉腸粉，以及7種盅頭飯如排骨飯、咸魚肉餅飯等，每款點心約$20左右，更提供外賣！

大光明燒臘飯店

地址：葵涌光輝圍德昌大廈地下



夜茶推介【2】稻香夜茶88折 —— 點心低至$26起

稻香下午5時至晚上9時夜茶88折。（稻香fb截圖）

稻香集團最近宣佈於旗下2間指定分店加推夜茶時段，包括稻香尖沙咀緬甸臺分店、稻香．茶居佐敦彌敦酒店分店，於下午5時至晚上9時供應多款點心、小吃、精選粉麵及甜品！大量點心、粉麵價格由$26至$88不等，最抵食的$26點心包括山竹牛肉球、潮州蒸粉果、鬆軟叉燒包等等，而且還有額外88折優惠（即$22.9起）！（優惠不適用於茗茶、果茶飲品及加一服務費）

稻香

地址：香港九龍尖沙咀緬甸臺3號恆星樓地下



稻香．茶居

地址：九龍彌敦道378號彌敦酒店2樓



夜茶推介【3】客家好棧 —— 夜茶點心$38起

客家好棧亦有夜茶。（稻香fb截圖）

稻香集團旗下的客家好棧早前亦於指定分店推出夜茶時段！供應時間為於下午5時至9時，點心價格由$38起，當中最抵食的$38點心就有蜜汁叉燒包（3隻）、玫瑰棗茸糕（4件）、班蘭千層糕（4件）等等。而$48點心就有港人最喜歡的原蝦燒賣皇（4隻）、客家蝦餃皇（4隻）！

客家好棧（只限佐敦分店）

地點：九龍彌敦道378號彌敦酒店1樓



夜茶推介【4】翠園 —— 點心自由選套餐$168

翠園推出「夜食點心自由選」，套餐低至$168起（翠園fb截圖)

翠園指定分店於星期一至日晚上8時15分後入座，可享用「夜食點心自由選」套餐優惠，任選3款點心、1款小食、1款粉麵主食，只需$168！如果想飽肚一點，可以選3款點心＋2款小菜的$268套餐，當中最受歡迎的點心有甫魚滑燒賣、豉汁蒸鳳爪、陳皮牛肉球等等,更有多款抵食小菜由$38起，包括鐵板叉燒、懷舊菠蘿咕嚕肉等等。

翠園太古店

地點：太古太古灣道14號1樓



翠園黃大仙店

地點：黃大仙中心北館地下G12號舖



翠園尖沙咀店

地點：尖沙咀星光行四字樓



翠園葵青店

地點：葵青劇院1號舖



翠園元朗店

地點：元朗形點 I第二層 2039號舖



翠園寶琳店

地點：新都城中心二期1樓1033-1038號舖



翠園將軍澳店（適用於星期一至四，公眾假期除外）

地點：將軍澳PopCorn 2樓PopFood 1 - 2號舖



夜茶推介【5】銅鑼灣龍點心 —— 夜茶全單85折

銅鑼灣龍點心夜茶全單85折。（龍點心IG截圖）

銅鑼灣龍點心近月推出「夜遊宵夜福利」，由即日起到2025年9月30日，每晚21點後入座，即享全單85折，所有即叫即蒸點心、精緻炸物、飽肚包點都有優惠！當中最受歡迎的定必是鹹蛋黃墨魚燒賣、羊肚菌牛肉球、脆脆富貴紅米腸粉，及一籠就可以試足多款點心、口味的「一龍大滿足」。

龍點心·銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓全層



夜茶推介【6】香江花月 —— 花膠灌湯餃$18/份

香江花月佐敦分店近日推出夜茶時後，每日下午5:00至晚上9:00，提供手工點心，全部即叫即蒸！夜茶更推出快閃優惠，招牌手工花膠灌湯餃限時半價$18/份！而茶位亦非常划算！一般茶位$5/位、長者茶位$2/位。當中必試的點心有翡翠鮮蝦餃、潮州蒸粉果、飛魚籽燒賣，如果想試多幾款點心，可以揀開心Share點心拼盤。

香江花月佐敦分店夜茶推出$18份「花膠灌湯餃」。（香江花月facebook截圖）

香江花月佐敦分店

地址：九龍佐敦佐敦道35號百誠大廈2樓



