【蒸煮食譜合集】15分鐘蒸餸烚煮家常菜　肉餅、蒸蝦、上湯浸菜……

很多人不喜歡在家中煮飯，主要是怕多油煙，尤其是現時許多樓盤都採用開放式廚房，要是又煎又炸，隨時滿屋油煙味。如果想避免這個情況，做一些蒸或煮的料理可說是最佳選擇，用鑊冚蓋蒸，或是放入蒸爐等等，不少菜式都是少油煙甚至完全免油煙。

知道香港人甚麼都求快，所以近月分享了不少15分鐘食譜，炒、煎等不同烹調方式都有，有興趣的話不妨參考以下食譜：

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以下將會介紹一些15分鐘內可煮好的蒸煮食譜，部分只消10分鐘已搞掂，有海鮮、肉餅、菇菌、蔬菜，就連港式魚蛋粉和炸醬麵等，都一樣輕鬆完成。其實蒸餸除了少油之外，另一個好處就是能保留食材的原汁原味，例如蒸肉餅，肉汁一樣全留在碟子上，正是撈飯的精華。

蒸餸食譜

餐廳、酒樓的大廚會用大型蒸爐來蒸餸，火力比較猛，而一般家庭的話，就慣以鑊或煲隔水來蒸。（資料圖片／黃寶瑩攝）

蒸的原理是利用蒸氣將食物烹調煮熟，除味道外，也能保留食物的營養，而且一般蒸完都不會太走樣。不是每個人家裡都有蒸爐，要是用鍋子或中式鑊去蒸餸的話，在鍋內注入水，放上蒸架和餸就可以了。為甚麼要加水呢？那是因為要讓水加熱沸騰成蒸氣，透過蒸氣令食材變熟，因此，一定要等水滾才開始蒸餸，水量亦不能太少，起碼要有容器的1/3滿。

由於蒸餸一般不會再另外加汁，最多是蒸魚等臨尾灒熟油，所以通常都會在蒸之前先把食材醃過，或是加蒜蓉一起蒸。講到快靚正蒸餸，實在非蒜蓉的組合莫屬，不論蒸鮮魷、蝦、茄子等等，都相當惹味。

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烚煮食譜

之後便是「煮」食譜，聽起來是不是有點混淆，因為我們常說煮飯、煮餸，「煮」不就是將食物烹調的統稱嗎？今次所講的是「煮」這種烹調方法，將食材放於湯汁中烚煮，所需時間不長。煮過的食物通常都比較濕潤，很多時候連湯汁食，如：年糕福袋、勝瓜雲耳粉絲、蒜蓉牛油煮蜆等等，但有時亦只單純將食材烚熟，再拌汁食，如麻辣杏鮑菇、麻醬番茄等等。

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