賀年菜食譜合集｜自煮團年開年飯迎兔年 肉類海鮮時蔬30款做節菜
撰文：鄧穎琪
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本周六就是大年初一，前後的日子都要煮團年菜、開年菜，但一講到要動手做賀年菜，新手可能頭都大埋，以為要雕龍雕鳳，由早上忙到夜晚先煮得出一餐飯！其實非也，不少上得大枱的團年飯菜式未必如你想像中複雜，以下就介紹30道簡單煮到的做節菜式，有肉類、海鮮、海味和蔬菜，總有幾款啱你口味，不妨學煮幾味來送虎迎兔，新一年食到肥肥白白又健康！
肉類——氣炸蜜汁叉燒、脆皮燒肉、南乳蓮藕燜豬手、芥蘭金銀腸炒飯、鮑魚煎焗雞、電飯煲蒸雞、玫瑰豉油雞、鮑魚冬菇燜雞
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海鮮——黃金魚肉卷、清蒸石斑、豉汁蒸白鱔、茄汁蝦、蔥油蝦、黃金蝦、蒜蓉蒸開邊蝦、椒鹽瀨尿蝦、薑葱炒蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝、陳皮蒸鮑魚、黃金鮑魚、蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌
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海味——蜜汁煎金蠔、髮菜蠔豉燜冬菇、海參魚肚燜冬菇、冬菇燜花膠
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時蔬——西蘭花炒帶子、瑤柱扒豆苗、螺片扒生菜、蟹肉蛋白扒豆苗、蟹黃豆腐煲
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