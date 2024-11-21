珠海新酒店推介10間｜海景房／私人風呂／平住萬豪／人均$127起

撰文：張雨靜
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珠海新酒店｜珠海鄰近澳門，不少港人去澳門遊玩都會順道去珠海，除了因為珠海的美食多，還因為當地住宿的CP值超高！如果想住有溫泉、私人風呂，可以選擇珠海海泉灣帆酒店，如果五星級酒店就可以選珠海東澳島萬豪度假酒店珠海希爾頓酒店等等，今次《香港01》好食玩飛將會跟大家介紹珠海住宿！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024Trip.com優惠碼2024

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珠海新酒店【1】珠海東澳島萬豪度假酒店

珠海東澳島萬豪度假酒店在2024開業，擁有258客房，客房面積由45至248平方米，由於酒店位於珠海東澳島北端的海灣上，每間客房都擁有無敵大海景，另設親子房、海景露台房。酒店設施一應俱全，當中包括3間餐廳、健身房、小童俱樂部及室外無邊際泳池。

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珠海東澳島萬豪度假酒店
房價：人均HK$467／晚（豪華海景大床房）
地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島海月巷6號
交通：前山站車程約26分鐘
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珠海新酒店【2】海之珠酒店（珠海拱北口岸情侶中路店）

海之珠酒店（珠海拱北口岸情侶中路店）開業於2024年，提供135間客房。全部客房都有智能系統控制，燈光、電視、廁所都有智能開關，房間內還有按摩椅，最適合旅遊一天後，回去消除疲倦。亦有巨型投幕可以用來觀看電影。酒店附近有不少食店，如果要買東西吃，也非常方便。

海之珠酒店（珠海拱北口岸情侶中路店）
房價：人均HK$127（歡樂影院大床房）
地址：珠海香洲區粵華路138號拱北市場5-8商鋪
交通：珠海站步行約19分鐘
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珠海新酒店【3】珠海華發萬豪酒店

珠海華發萬豪酒店在2023開業，提供296間客房，客房及套房均配置獨立的工作區、休閑躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽城景或湖景的全景落地窗。客房提用智能設備，空調、燈光、電視都可以自動開啟，沐浴用品選用英國護膚品牌thisworks。酒店有2間特色餐廳及1間大堂吧，大堂吧白天為住客提供咖啡飲料，晚上換成酒吧為客人提供雞尾酒、威士忌。另外，設有24小時健身中心、25米室外泳池和小童俱樂部。

珠海華發萬豪酒店
房價：人均HK$448／晚（豪華大床房）
地址：珠海金灣區環濱巷204號
交通：三灶東火車站車程約19分鐘
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珠海新酒店【4】珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）

珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）鄰近珠海高鐵站，距離拱北口岸僅5分鐘車程，交通非常便利。酒店在2023年開業，提供112間客房，客房面積38至288平方米，包括套房、行政套房、親子房、總裁房，部份房間設有私湯，可以一邊看風景、一邊浸浴。酒店內的設施完善，當中包括餐廳、小童樂園、健身房、游泳池、行政酒廊等。

珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）
房價：人均HK$210／晚（豪華大床房）
地址：珠海香洲區拱北粵華路255號1層
交通：珠海火車站步行約15分鐘
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珠海新酒店【5】戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）

戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）位於高鐵唐家灣站及珠海北站中間，交通便利。酒店在2023年開業，提供120間客房，面積為27至90平方米，房型包括客房、行政套房，酒店的設施一應俱全，設有中式、西式餐廳，活動設施有健身室、室外泳池、室外籃球場、室內羽毛球場等，適合熱愛運動的住客舒展筋骨。

戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）
房價：每晚人均HK$139（簡約大床房）
地址：珠海香洲區高新區金星路16號8棟
交通：珠海北站車程約13分鐘
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珠海新酒店【6】星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）

星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）酒店在2023年開幕，擁有客房86間，其中行政套房2間、高級套房15間、標準客房69間，面積為25至71平方米。酒店設備有會議室、餐廳、宴會廳。酒店距離橫琴口岸、長隆海洋王國約10分鐘車程，無論是出入還是去玩，交通都相當便利。

星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）
房價：每晚人均HK$210（舒適大床房）
地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區港澳大道868號市民服務中心3號樓
交通：橫琴站車程約9分鐘
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珠海新酒店【7】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私湯，直接可以在房間內享受溫泉！酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。

珠海海泉灣帆酒店
房價：人均HK$528／晚（豪華大床房）
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號
交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車
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珠海新酒店8】珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）

珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）於2023年落成，位於南部城市珠海最大的島嶼橫琴島，主打都會度假生活方式。酒店周圍綠葉繁茂、鳥語花香、讓人有種置身於大自然的錯覺。酒店客房靈感來自象徵純潔的蓮花，床頭板和藝術品都有蓮花元素，而且均設有陽台，可俯瞰度假村鬱鬱蔥蔥的花園，大地色調的設計配上木質和藤製家具讓人得以放鬆！酒店亦有健身房、瑜伽、普拉提室和室外泳池等休閒設施，為你營造最佳舒適感！

珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）
房價：每晚人均$398（綠藴大床房）
地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號
交通：井灣站9分鐘車程
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珠海新酒店【9】珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）於2023年落成開業，位於暨南大學珠海校區西南側，與拱北口岸距離約5公里，地理位置尚算方便！客房方面以大自然色調為主調，配以木質建築及裝潢，讓人感覺更自然舒適。客房全景玻璃窗可以一覽城市美景或山景，部分客房更可享270度景觀！

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）
房價：人均HKD$198起（花園大床房）
地址：珠海市香洲區圓明路348號
交通：明珠站13分鐘車程
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珠海新酒店【10】珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）於2023年落成，位於香洲區灣仔海濱區域，與澳門隔水相望，毗鄰澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，灣仔海鮮街距離酒店咫尺之遙，地理條件相當優越！客房方面，寬敞奢適的現代化客房配備全景落地窗，可以盡享城市或濠江的絕色美景！酒店更提供半露天游泳池，180度都市天際線美景，更可望向澳門景色，夠寫意！

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）
房價：人均HKD$318起（豪華大床房）
地址：珠海市南灣南路2989號
交通：灣仔站步行9分鐘
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