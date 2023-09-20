河口湖酒店12大推薦｜私人風呂／溫泉+富士山湖景＋人均$212起

河口湖酒店推薦12大必住，更有溫泉、私人風呂，以及無敵富士山湖景！不但靠近河口湖車站，更可以欣賞整片富士山湖景，部分設私人風呂，最平人均$212起，即看有哪些熱門推介。現在更有香港01跟Trip.com獨家酒店優惠碼，訂任何酒店任何金額都有95折！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

河口湖酒店推薦【1】La Vista富士河口湖酒店 (La Vista Fuji Kawaguchiko)

提到河口湖酒店，La Vista富士河口湖酒店 (La Vista Fuji Kawaguchiko)環境風景一流，絕對是人氣之選！酒店為日式傳統酒店，客房裝潢溫馨，環境寬敞，除了可以從房內清楚看到超靚的富士山，更可以對著山景在浸私人溫泉，酒店同時設有室內外風呂，而且毋需預約，此外亦會提供自助早餐及宵夜拉麵，非常貼心！

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Kawaguchi 2395

交通：河口湖站約13分鐘車程

價錢：人均$1,016起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【2】河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 (Fuji Onsenji Yumedono Ryokan)

第2間推介的河口湖酒店為河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 (Fuji Onsenji Yumedono Ryokan)酒店，距離河口湖站僅5分鐘車程，是前往富士山觀光的便利之選，另外前往長崎公園、大石公園等亦大概僅需10分鐘車程！這間河口湖酒店客房裝修雅緻，設備相當齊全，配有室內温泉、私人露天風呂等，私隱度極高，空間裶常寬敞，適合一家大小入住，並會提供傳統的日式懷石料理早餐及晚餐，絕對物有所值！

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地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Funatsu 6677

交通：河口湖站5分鐘車程、20分鐘步程

價錢：人均$2031.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【3】富士湖酒店 (Fuji Lake Hotel)

第3間河口湖酒店推介就是富士湖酒店 (Fuji Lake Hotel)，坐落於河口湖正前方，並提供從河口湖站出發的免費接駁車，亦可步行12分鐘直達酒店，而且鄰近人氣景點，如富士急樂園、富士御室淺間神社等僅5至10分鐘車程，相當方便！這間河口湖酒店裝潢舒適簡約，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，此外住客夏季時更可在室外泳池暢泳，夜間休息室更提供免費在地飲品。

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地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1

交通：河口湖站（提供免費接駁車）或步行12分鐘

價錢：人均$550.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【4】MYSTAYS富士山展望温泉酒店 (HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort)

想將富士山風景盡收眼底，MYSTAYS富士山展望温泉酒店 (HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort)是不錯選擇，酒店距離河口湖站需步行約16分鐘，或者可從富士急行線的「富士急高原樂園站」步行約5分鐘便可到達。

（Booking.com）

這間河口湖酒店明亮舒適，頂層更配備了天然温泉觀景大浴場及露天浴池，隨時可以望住大大座山浸泡溫泉，來一個治療式旅行，想觀光的話亦可前往附近的富士五湖、御殿場及箱根區域、勝沼及甲府等山梨區景點，性價比頗高！

地址：日本山梨縣富士吉田市,Arakura 2654

交通：河口湖站步行約16分鐘、富士急高原樂園站步行5分鐘

價錢：人均$379起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【5】富士山托科羅營舍 (TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING)

想在富士山景下體驗露營，一定不可以錯過這間特色河口湖酒店！富士山托科羅營舍 (TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING)位於河口湖附近，距離市中心僅數分鐘路程。

（Booking.com）

這間河口湖酒店提供多種款式帳篷最多可以入住6個人，而且設備充足，暖爐、營火、燒烤爐、營燈、熱水按摩池等樣樣齊，提供免費Wi-Fi和免費泊車，每天更會貼心供應美式早餐，在帳篷內飽覽超美山景，同時可到訪附近的河口湖音樂森林，被不少旅客讚是 「河口湖必住」。

地址：日本山梨縣富士河口湖大石2533-1

交通：河口湖站18分鐘車程

價錢：人均$658.3起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Expedia｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【6】富士河口湖溫泉新世紀酒店 (Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century)

富士河口湖溫泉新世紀酒店 (Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century)位於河口湖畔，距離河口湖站僅5分鐘路程，亦提供免費接駁交通。

（Booking.com）

這間河口湖酒店客房設有寬敞的日式客房，從房內俯瞰湖泊、遠眺富士山，將優美風景盡收眼底，酒店同時附設露天溫泉浴池，享壯觀自然景緻，而且早上可以品嚐以當季食材製作的日式早餐，並有無限供應的免費咖啡、茶水等，性價比極高！

地址： 日本山梨縣富士河口湖Asakawa 180-1

交通：河口湖站5分鐘車程

價錢：人均$641.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Expedia

河口湖酒店推薦【7】富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）距離河口湖火車站僅需10分鐘，從河口湖站搭乘公車花1小時，就可抵達登山的富士山第5車站，即使前往富士急樂園亦僅需5分鐘車程。

（Booking.com）

酒店提供傳統榻榻米地板的大型日式客房，並設有超靚的天然溫泉浴池，部分客房更有私人露天溫泉，可一覽富士山和絕美湖景，此外亦設有卡拉OK室、遊戲中心、休息區酒吧等設施，是人氣之選！

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

交通：河口湖火車站10分鐘車程

價錢：人均$1,063起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Expedia｜Hotels.com

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河口湖酒店推薦【8】湖樂御宿富士吟景

若想要遊覽富士河口湖町，湖樂御宿富士吟景將會是一個不錯的的住宿之選。包括河口湖天上山公園、河口湖美術館和河口湖大橋都在短距離內，入住酒店的旅客在該地區遊覽會很方便。酒店鄰近多個熱門旅遊景點，包括河口湖温泉、河口湖湖上祭 花火大會和冨士御室淺間神社，旅客可以將行程安排的更加緊湊。

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Asakawa 132

交通：河口湖站步行6分鐘

價錢：人均$1068.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【9】HOSHINOYA Fuji（虹夕諾雅 富士）

位於山梨縣富士河口湖的「虹夕諾雅 富士」（HOSHINOYA Fuji）2015年開幕，日本首間主打奢華風露營的度假村，最令人期待的必然是所有房間擁有獨立露台，將壯麗的富士山景色一覽無遺，一直深受各地旅客喜愛。

（圖片來源：trip.com）

每個客房都設有落地大玻璃窗，為了客人可以從房間內看到富士山的正面，酒店甚至調整了每個房間的窗戶角度，相當細心！由東京出發前往酒店約需時2.5小時，建議可於新宿乘搭JR或新幹線至大月站，轉乘富士急行在河口湖站下車，轉乘的士前往度假村。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

交通：河口湖站轉乘的士

價錢：人均$1068.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Expedia｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【10】河口湖班鄉間別墅酒店 (Kawaguchiko Country Cottage Ban)

河口湖班鄉間別墅酒店 (Kawaguchiko Country Cottage Ban) 主打豪華露營小屋，坐擁富士山絕佳美景，距離河口湖僅10分鐘車程，前往河口湖火車站亦有16分鐘車程。酒店設有超大的木製露台，可以看到超靚完整的富士山景，絕對是打卡之選！此外， 室內外的公共澡堂均可欣賞富士山和河口湖美景，是不錯選擇。

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地址：日本山梨縣富士河口湖, Kawaguchi 2092

交通：河口湖火車站16分鐘車程

價錢：人均$427起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【11】花園酒店 (THE GARDEN)

花園酒店（THE GARDEN Mt. Fuji Resort & Condominium）絕對屬超人氣住宿之選，距離河口湖站大約15分鐘，隨時可以遊覽富士河口湖町景點。

（Booking.com）

酒店內外裝潢都極之精緻，以純白色作為主題顏色，每間客房場均設有露台，起床打開露台門，就可以見到對面富士山的絕美景色，設備充足，提供免費洗衣服務。

地址：日本山梨縣富士河口湖, Funatsu 3556-3

交通：河口湖站步行9分鐘

價錢：人均$847.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Expedia｜Hotels.com

河口湖酒店推薦【12】咲耶旅館 (Guesthouse Sakuya)

如果預算有限，又不介意房間偏小的話，可以留意這間咲耶旅館 (Guesthouse Sakuya)！酒店坐落在主要景點附近，前往真如苑、冨士御室淺間神社、富士河口湖町等都可以步行前往，非常方便。酒店裝潢較簡約，但從房間都可以看到富士山景色，並設有浴缸、室外泳池、酒吧等，價格親民。

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町,Oishi 2526

交通：河口湖火車站17分鐘車程

價錢：人均$212.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook