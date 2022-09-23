疫情．最新｜疫情已過高峰期　港府最快下周放寬入境檢疫措施

確診個案略反彈，本港周四（22日）新增5990宗確診，再回升至近六千宗，包括163宗輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746宗個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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▼9月22日 勞工處舉行中高齡就業新里程招聘會▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月22日 三位前特首出席《香港珍藏⼤展》開幕禮▼

