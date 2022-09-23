疫情．最新｜疫情已過高峰期 港府最快下周放寬入境檢疫措施
撰文：王潔恩 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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確診個案略反彈，本港周四（22日）新增5990宗確診，再回升至近六千宗，包括163宗輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746宗個案。
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。
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