伊朗革命衛隊：4.1起中東地區美企列打擊目標　點名18公司｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰爭爆發，更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，戰事持續逾一個月，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機，本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊表示，為報復針對伊朗的襲擊，自4月1日起把地區內的美國企業列為打擊目標。



．特朗普發文批評多國，指要向所有因霍爾木茲海峽受阻而無法取得航空燃油、卻又拒絕參與針對伊朗行動的國家提供建議，包括「拿出你們那遲來的勇氣，闖進海峽，直接去搶吧」。



．兩艘懸掛香港區旗的中遠貨櫃船日前企圖突破霍爾木茲海峽不成，最終在31日成功通過



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香港時間3月31日

【23:04】俄羅斯RTVI電視台援引俄羅斯駐伊朗大使的話報道稱，伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前仍在伊朗，但「出於可以理解的原因」未公開露面。

穆傑塔巴在美以聯合襲擊伊朗後接替遇襲身亡的前任最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）擔任最高領袖一職，美國認為穆傑塔巴本人也已受傷，並可能毀容。

伊朗：4月1日起把中東地區美企列打擊目標

【22:45】伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊表示，為報復針對伊朗的襲擊，自4月1日起把地區內的美國企業列為打擊目標。

伊朗方面並列出18間企業，包括微軟、Google、蘋果、英特爾、IBM、Tesla、波音等，聲明指「從德黑蘭時間4月1日星期三晚上8點開始，這些公司應預料到其各自部門將被摧毀。」

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）2026年3月31日在五角大樓舉行記者會（Reuters）

【22:14】美國防長赫格塞思表示，美國已在削弱伊朗威脅方面做了大量工作，現在其他國家需要採取行動，以重新開放霍爾木茲海峽。

他稱「世界上國家也應該做好準備，共同守護這條關鍵水道。這不僅僅是美國海軍的責任。」他又指「所以世界各國都應該關注此事，做好應對準備」。

【21:35】伊朗媒體報道，伊朗武裝部隊總參謀長顧問埃哈基（Jamshid Eshaghi）在美國和以色列的聯合襲擊中遇害。

伊朗革命衛隊總司令發表唁電說，埃哈基響應國家需要，為增強伊朗國防力量作出貢獻。

【21:29】中國外長王毅3月31日同巴基斯坦副總理兼外長達爾在北京舉行會談後，雙方就海灣和中東地區局勢交換意見並提出5點倡議，包括盡快開啟和談、確保非軍事目標安全、盡快恢復海峽正常通航等。

【21:12】美國防長赫格塞思與美國參謀長聯席會議主席凱恩召開記者會，美方指在過去30天打擊1.1萬多個目標。

赫格塞思指「愈來愈多」船隻能通過霍爾木茲海峽。

美國汽油價格升至2022年以來最高

【21:09】美媒報道，美國汽油平均價格已達到每加侖4美元，為2022年以來的最高水準。

英國廣播公司指，英國汽油價格也上升14%，柴油上升27%。

特朗普批評多國

【20:02】美國總統特朗普（Donald Trump）發文批評多國，指向所有因霍爾木茲海峽受阻而無法取得航空燃油、卻又拒絕參與針對伊朗行動的國家提供建議，一是向美國買油，二是「拿出你們那遲來的勇氣，闖進海峽，直接去搶吧（just TAKE IT）。」

【19:26】美國總統特朗普在社交網站發文，批評法國拒幫忙，「法國拒絕允許滿載軍事物資、飛往以色列的軍機飛越其領空。在關於已成功剷除的『伊朗屠夫』一事上，法國非常無用！美國將記住！ ！ ！」

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