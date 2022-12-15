世界盃決賽阿根廷對法國六大看點　美斯麥巴比兩代王者射手之爭

阿根廷對法國的世界盃決賽將於香港時間星期日（18日）晚11時舉行，ViuTV提供免費直播。這場世界盃冠軍戰，相當有睇頭，阿根廷有愈戰愈神的美斯領軍，淘汰了荷蘭及克羅地亞；至於衛冕的法國霸氣依然，基利安麥巴比比上屆更加成熟，踢走了英格蘭及摩洛哥。



美斯最後一場世界盃比賽，沒有理由不看吧！（Getty Images）

看點1：兩代球王之爭

今場的最大焦點，肯定是美斯與麥巴比的對決。35歲的阿根廷隊長美斯被視為當今最強的球星，維持巔峰水平十多年，破紀錄7次奪得代表年度最佳球員的金球獎，幾乎贏盡球壇最頂級的團體錦標，只餘最高榮譽的世界盃未到手。今次是他第5屆出戰世界盃，他也表明這是最後一屆，換言之，這是美斯職業生涯最後一場世界盃比賽。不成功，便成仁。世界盃冠軍被視為登基球王的必要條件，美斯能夠毫無爭議地成為第三代球王，抑或再次與寶座擦身而過？就看今場的勝負了。

法國前鋒麥巴比被視為球壇新一代的領軍人物。（Getty Images）

23歲法國前鋒麥巴比被視為新一代的最強球星，甚至未來有潛質超越美斯。麥巴比在4年前已經以主力身分幫法國贏得世界盃，若果今屆正面擊敗美斯，再幫法國封王，今仗就可以稱得上為球壇改朝換代的一戰！美斯與麥巴比同樣腳法秀麗，射術精銳，擅於盤扭過人。美斯踢法愈老愈妖，傳球、罰球亦有一手，麥巴比勝在年輕力壯，速度制霸。由於美斯及麥巴比在球會是巴黎聖日耳門的隊友，球會賽不會對壘，所以為了一睹美斯與麥巴比的對決，就值得捱夜看今場決賽。

此外，美斯及麥巴比今屆同樣有5個入球，並列射手榜首，最後誰人勇奪世界盃金靴獎，也會是由今場決定。

艾華利斯冒起，成為阿根廷正選前鋒。（Getty Images）

看點2：球王副手老與嫩

在阿根廷，年老的美斯身邊，有位年輕力壯的新星艾華利斯衝鋒陷陣；在法國，年輕的麥巴比前面，就有位經驗老到的基奧特跟對手中堅肉搏。巧合地，美斯及麥巴比以5球並列射手榜首，而排在兩人身後，就是同樣入4球的艾華利斯及基奧特。

基奧特老而彌堅。（Getty Images）

22歲的艾華利斯首次參加世界盃，最初只是拿達路馬天尼斯的後備，但他在分組賽表現愈踢愈好，搶走正選，到4強對克羅地亞更梅開二度，表現搶鏡。法國本身選了應屆金球獎得主賓施馬，但他受傷無緣上陣，36歲的基奧特再站上前線，為法國攻堅。基奧特雖然一把年紀，但衝得撞得，頭槌了得，在8強力戰90分鐘攻入擊敗英格蘭的入球。

法國4年前贏得世界盃，今屆能否衛冕？（Getty Images）

看點3：法國能否衛冕

衛冕世界盃是一項極之困難的成就，之前只有1938年的意大利及1962年的巴西成功過，最近一次都距今一個甲子。由馬勒當拿的阿根廷、施丹的法國、朗拿度的巴西到沙維的西班牙，都未能做到衛冕世界盃。這個機會，來到今屆的法國面前。

法國上屆決賽以4：2擊敗克羅地亞捧盃，今屆仍保留大量上屆的冠軍功臣，例如主帥迪甘斯、前線的基沙文、麥巴比、基奧特、奧士文尼迪比利、防線的華拉尼及洛里斯。近屆世界盃有衛冕魔咒，但法國成功破咒，以極具說服力的平穩表現，連克波蘭、英格蘭及摩洛哥，闖入決賽。絕大部分球迷都未見證過衛冕世界盃的一幕，如今機會來了！錯過了可能又要等60年。

看點4：精彩攻防戰

阿根廷雖然有美斯，但論平均實力，稍在法國之下，預計阿根廷會踢得較防勢，伺機反擊，而法國就會佔較多控球，主導局勢。阿根廷淘汰了澳洲及荷蘭，到4強面對克羅地亞，他們在上半場放棄控球、縮後防守，即刻見到甜頭，以3：0大勝對手。到決賽面對法國，阿根廷更有理由踢防守反擊。阿根廷可能會踢3-5-2或4-4-2，前線依靠美斯及祖利安艾華利斯反擊，其餘球員就壓縮空間，盡量減弱麥巴比的威脅。如果法國控球壓上，華拉尼為首的防線又能否控制得到擅於利用空間的美斯及衝擊力強的艾華利斯？

法國中前場兵器十足，兩翼有麥巴比及迪比利兩把尖刀，中鋒有基奧特這個攻城槌，曹亞文尼的遠程炮也很有威脅，左閘迪奧靴南迪斯的助攻也不可忽視，當然還有宛如中場大師的基沙文。法國最強之矛，要刺向阿根廷的防守，也是球迷期待的畫面。

法國中場基沙文今屆表現突出。（Getty Images）

看點5：打仔格中場VS靚仔基沙文

在今屆世界盃，有球隊嘗試箝制麥巴比，但未有球隊想控制基沙文，今場阿根廷會不會針對基沙文作部署？法國型男球星基沙文今屆就像保羅普巴與尼高路簡迪的混合體，防守滿場飛，傳球獨到，主宰法國進攻。

講到阿根廷最跑得的中場，一定是迪保羅。（Getty Images）

阿根廷在4場對克羅地亞，面對莫迪歷、波索域及高華錫的黃金中場時，派出4名「打仔格」中場里安度柏利迪斯、迪保羅、阿歷斯麥亞里士打及安素費南迪斯任正選。在決賽，當基沙文遇上這班跑得又搶得的阿根廷中場時，會是誰壓制了誰？

安素費南迪斯在4強力敵莫迪歷。（Getty Images）

看點6：防中新星比拼

阿根廷及法國今屆同樣有位年輕的防中新星，分別是安素費南迪斯及曹亞文尼。21歲的安素費南迪斯本身是後備，但愈踢愈好，充滿活動，在世界盃踢上正選。他除了防守不惜氣力，長傳亦有水平，遠射也有威脅，十分全能。如果阿根廷中場要有一個人為美斯輸送彈藥反擊，那人很可能是安素費南迪斯。經過今屆世界盃後，這名效力賓菲加的球員相當已經成為歐洲各大豪門的獵物！

曹亞文尼對英格蘭射入遠程炮。（Getty Images）

22歲的曹亞文尼早一點已是豪門獵物，今夏從摩納哥轉投皇家馬德里了。他被視為簡迪接班人，在世界盃一開始就擔任法國正選防中。以為他只會默默地做防守？在8強對英格蘭時，法國就靠他的一腳精妙遠射先開紀錄。

阿根廷VS法國往績

雖然阿根廷過去贏得較多，但法國在最近一次勝出。兩隊最近一次交手就在上屆世界盃16強，法國以4：3勝出。兩隊在4年前上演入球盛宴，法國先由基沙文特入12碼開紀錄，阿根廷之後由迪馬利亞及加比爾馬卡度各建一功，領先2：1。不過，法國的班捷文柏華特抽射入波，加上麥巴比梅開二度，領先4：2。雖然阿古路完場前入波，為阿根廷追成3：4，但為時已晚。

阿根廷及法國在千禧年後還踢過兩場友賽，阿根廷在2007靠沙維奧拿入波贏1：0；而在2009年那次，阿根廷就贏2：0，美斯有入波。如果數遠點，兩隊在1978年世界盃分組賽碰頭，阿根廷贏2：1；至於在1930年世界盃，阿根廷贏過法國1：0。

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