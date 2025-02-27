羅湖酒店20間推介｜近東門老街／3分鐘到口岸／新開幕／人均$67起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

深圳羅湖酒店推介2025！不少港人都會經羅湖口岸北上深圳旅遊，交通方便之餘更有不少觀光景點及購物商場！《香港01》「好食玩飛」是次則為大家整合20間交通方便又鄰近景點的酒店推薦，最平人均更只需$67！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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深圳羅湖酒店推介【1】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）
房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【2】深圳中泰來大酒店（ZTL Hotel Shenzhen）

深圳中泰來大酒店（ZTL Hotel Shenzhen）坐落在東門商業區，距離東門老街不足100米步行距離，前往老街站只需步行1分鐘，來往羅湖口岸亦僅需3分鐘車程，出行交通非常方便！酒店客房設計雖然簡約但設備齊全，擁有各規格電源插座、洗漱用品、衣櫃、風筒等，家庭套房更採用兩臥一廳設計，不僅有超大客廳更設有浴缸，最多可供4人入住！

深圳中泰來大酒店（ZTL Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$192起（雅緻大床房）
地址：深圳羅湖區解放路永新街57號
交通：老街站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【3】蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））來往羅湖口岸車程僅7分鐘，距離最近的向西村地鐵站亦只需要步行1分鐘即可抵達，去玩去Shopping都超級方便！酒店附近亦有許多餐廳及足浴店，逛累了都可以到樓下放鬆！客房設計以灰白色為主調，採用智能語音控制，擁有各規格電源插座。豪華大床房更附設按摩浴缸，CP值超高！

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））房價：人均HKD$144起（蘭逸經典大床房）
地址：深圳市羅湖區東門南路1074號
交通：向西村站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【4】深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）

深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）與奢侈品牌匯聚的萬象城購物中心僅一街之隔，步行5分鐘便可抵達大劇院地鐵站；5分鐘車程便到羅湖口岸，交通四通八達之餘，吃喝玩樂都一應俱全，而且商場更可退稅，購物低於香港定價！酒店方面，客房及套房設計富有藝術氣息，另有親子主題客房可以選擇。大部分房型配備可以望向景觀窗的浴缸，電源插座充足，採用智能房間控制系統。酒店亦配備健身室及免費停車場。

深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）
房價：人均HKD$282起（時尚雙床房；包1份早餐）
地址：深圳市羅湖區寶安南路1036號
交通：大劇院站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【5】愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）

愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）距離羅湖口岸僅5分鐘車程，附近有多家商場及餐廳，最快步行1分鐘便可抵達地鐵站，地理位置極佳！酒店採用全Loft套房式一房至三房公寓，兩層高的玻璃窗可以無死角欣賞城市景色！公寓的下層為廚房及客飯廳，房間則分布在樓上，一卧套房亦有親子主題，與兩卧及三臥套房一樣均配備浴缸！房價更包含使用健身室、免費公共停車場及免費早餐，價錢絕對超值！

愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）
房價：人均HKD$343起（複式一卧豪華套房；包早餐）
地址：深圳羅湖區,桂園街道濱河東路1011號深城投中心一樓東側
交通：鹿丹村站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【6】深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）

深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）是以閲讀和攝影為主題的人文酒店，距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）
房價：人均HKD$256起（高級雙床房）
地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【7】深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）

深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）坐落在羅湖口岸附近，位於東門步行街、華潤萬象城、金光華等商業圈內，從酒店出發步行4至6分鐘，就可到羅湖地鐵站或人民南站，地理位置優越。酒店明亮簡潔，客房空間感十足，而且設有休閒區、洗衣房等，並會提供免費飲品和美式咖啡，性價比極高！

深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）
房價：人均HKD$243起（都市高級大床房）
地址：深圳市羅湖區建設路1008號彙展閣1-5層
交通：羅湖地鐵站步行6分鐘
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深圳羅湖酒店推介【8】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）
房價：人均HKD$335起（豪華雙床房）
地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號
交通：國貿地鐵站8分鐘步程
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深圳羅湖酒店推介【9】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）於今年全新開幕，位於深圳羅湖筍崗中心地帶，距離大型購物中心羅湖華潤萬象城僅需10分鐘車程，距離深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店設於20-25樓，共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店亦設有健身室供住客使用。不足一年的時間就已經在Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）
房價：人均HKD$291起（逸悦大床房）
地址：深圳筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座
交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【10】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）
房價：人均HKD$302起（高級雙床房；包100元代金券）
地址：深圳市羅湖區南湖路3018號
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【11】深圳羅湖木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Luohu）

深圳羅湖木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Luohu）為人氣酒店之選，步行10分鐘就到達羅湖火車站及羅湖口岸，在大劇院及鹿丹村地鐵站附近，地理位置方便，鄰近大型商場、美食商圈，距離萬象城購物中心僅步行5分鐘，前往東門步行街則10分鐘車程。這間東門酒店由澳洲著名建築師設計，裝潢精美奢華，配有優雅的旋轉樓梯，客房舒適乾淨，並有浴缸等設備，高質之選。

深圳羅湖木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Luohu）
房價：人均HKD$351起（豪華大床房）
地址：深圳市羅湖區寶安南路1001號
交通：羅湖口岸步行約10分鐘
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深圳羅湖酒店推介【12】深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）

深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）位處深圳市金融中心區，鄰近東門步行街及京基KKMALL，酒店附近亦有餐廳及超市，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供343間客房，客房設計簡約舒適，坐擁城市景觀，部分客房更有麻雀檯！酒店亦有提供免費私人停車場及自助洗衣服務，客房內更備有雨傘及各規格的電源插座，非常貼心！

深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$126起（雅緻大床房）
地址：深圳市羅湖區紅寶路15號
交通：大劇院站步行7分鐘
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深圳羅湖酒店推介【13】深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）同樣在2022年開幕，設計靈感來自挪亞方舟，酒店外圍運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺；客房內採用小眾品牌的傢俱，以回收木材、鋼板、皮革等物料為設計主題，營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應多種房型，包括雙床房、家庭房等，亦有設閣樓的LOFT大床房等，巧妙運用閣樓設計，提升空間感。於Trip.com網站中獲得4.7/5的評分，網民表示酒店位置方便是一大加分位，而酒店的設計令人留下深刻印象，入住的客人亦可以免費獲贈飲品，令客人更有驚喜。

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）
房價：人均HKD$244起（域 - 妙趣雙床房）
地址：深圳市羅湖區寶崗路5號
交通：筍崗地鐵站步行約6分鐘
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深圳羅湖酒店推介【14】卡羅精品酒店東門店（Colour Inn Shenzhen Dongmen Branch）

卡羅精品酒店東門店（Colour Inn Shenzhen Dongmen Branch）鄰近羅湖口岸及羅湖火車站，距離曬布地鐵站步行6分鐘，老街站則步行10分鐘左右，地段方便，距離東門步行街、茂業百貨、天虹商場等僅一步之遙。酒店設計時尚簡約，客房環境乾淨，雖然空間偏小，但勝在房價極平，最平人均$73起，性價比算挺高！

卡羅精品酒店東門店（Colour Inn Shenzhen Dongmen Branch）
房價：人均HKD$67起（優選·文藝大床房）
地址：深圳市羅湖區立新路立新花園12棟4樓
交通：曬布地鐵站步行6分鐘
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深圳羅湖酒店推介【15】桔子精選深圳東門酒店（Orange Hotel Select Shenzhen Dong men）

桔子精選深圳東門酒店（Orange Hotel Select Shenzhen Dong men）毗鄰羅湖口岸及文錦渡口岸，距離湖貝地鐵站一出就到達酒店，門口亦有多個公交站，多條主幹道可到達，交通方便。這間東門酒店房間寬敞明亮，通風透氣，同時提供自助早餐，住客更可以免費泊車，是不錯的選擇。

桔子精選深圳東門酒店（Orange Hotel Select Shenzhen Dong men）
房價：人均HKD$164起（高級大床房）
地址：深圳市羅湖區深南東路2023號
交通：湖貝地鐵站A出口步行4分鐘
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深圳羅湖酒店推介【16】深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）地理位置優越，距離老街地鐵站僅1分鐘步程，距離東門步行街則5分鐘步程，一下車就可以前往酒店，而且外出購物後，亦可以隨時上房休息，若前往深圳超級文和友亦大約2分鐘步程，無敵方便。這間東門酒店客房寬敞舒適，整潔乾淨，設備一應俱全，最平人均$200內有找，絕對是物超所值。

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）
房價：人均HKD$311起（凱悦嘉軒大床房；包1份早餐）
地址：深圳市羅湖區建設路3018號
交通：老街地鐵站H出口步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【17】深圳東門壹棠服務公寓（Dongmen Yitang Service Apartment）

深圳東門壹棠服務公寓（Dongmen Yitang Service Apartment）坐落於東門商圈中心地段，距離老街地鐵站僅4分鐘，交通便利之餘，而且地理位置優越，前往東門步行街、東門美食町商業街僅需1分鐘，同時鄰近深圳文和友、萬象城、1234商場、天虹商場等購物中心。這間東門酒店環境旺中帶靜，客房乾淨整潔，設備齊全，CP值高！

深圳東門壹棠服務公寓（Dongmen Yitang Service Apartment）
房價：人均HKD$172起（標準大床房）
地址：深圳市羅湖區新園路7號
交通：老街地鐵站F出口
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深圳羅湖酒店推介【18】柏槿酒店（深圳東門步行Trip.com街店）（Bojin Hotel （Shenzhen Dongmen Walkway））

柏槿酒店（深圳東門步行街店）（Bojin Hotel （Shenzhen Dongmen Walkway））於2023年進行翻新，位於羅湖商貿區、東門步行街旁，距離地鐵站僅5分鐘步程，國貿、萬象城、金光華廣場等亦皆步行可達，加上鄰近文錦渡口岸和羅湖口岸，出行非常方便！酒店配有5種不同房型，採用現代簡約設計，以灰藍色為主調配上木系家具，雅致舒適，雖然客房空間不算大，但勝在簡單乾淨又便宜，人均$163就可入住還可享免費早餐，CP值相當高！

柏槿酒店（深圳東門步行街店）（Bojin Hotel （Shenzhen Dongmen Walkway））
房價：人均HKD$142起（精緻大床房）
地址：深圳羅湖區東門中路1020號機電大樓一層5號商鋪
交通：湖貝地鐵站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【19】朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）（PALACE Hotel（Shenzhen Luohukou））

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）（PALACE Hotel（Shenzhen Luohukou））於2023年全新開幕，位於羅湖火車站旁，毗鄰羅湖口岸、文錦渡口岸。酒店周邊配套設施齊全，有萬象城、金光華、東門步行街等知名景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店共80間客房，擁有高級大床房、高級雙床、行政房等多種房型，設計簡約偏商務感，以木系和茶色調為主，空間寬敞舒適。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室等，讓你可以好好享受在酒店的時光！

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）（PALACE Hotel（Shenzhen Luohukou））
房價：人均HKD$179起（典雅大床房）
地址：深圳羅湖區南湖街道羅湖橋社區人民南路1001號華民大廈
交通：人民南地鐵站步行3分鐘
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深圳羅湖酒店推介【20】窩趣服務式公寓酒店（紅嶺地鐵站店）（Woqu Serviced Apartment Hotel （Hongling Subway Station））

窩趣服務式公寓酒店（紅嶺地鐵站店）（Woqu Serviced Apartment Hotel （Hongling Subway Station））於2023年全新開幕，坐落在羅湖區松園西街，鄰近東門步行街、地王觀光·深港之窗以及深圳科學館。酒店客房設計簡約乾淨，白色搭配木系元素，部分客房內備有洗衣機及小廚房，晚上要去洗手間更有自動感應燈，貼心又方便！

窩趣服務式公寓酒店（紅嶺地鐵站店）（Woqu Serviced Apartment Hotel （Hongling Subway Station））
房價：人均HKD$116起（格調大床房）
地址：深圳市羅湖區松園西街30號
交通：紅嶺站步行6分鐘
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