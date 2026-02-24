廣州新酒店9間2026｜近廣州南站／近商場／北京路商圈／人均$245

廣州新酒店2026｜除了深圳，廣州也是鄰近香港的北上好去處之一，有不少著名景點值得玩上一天以上！記者今次精選了9間廣州新酒店，不僅價錢便宜，而且各具特色，有不少更具智電家電，人均只是$245！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！即睇👉 Agoda優惠碼 或 Trip.com優惠碼。

廣州新酒店推介2024【1】廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

廣州南站麗芮酒店於2023年開業僅一年，便成為小紅書的熱門推介酒店。酒店位置方便，從香港乘坐高鐵到廣州南站，步行約3分鐘便到達。與舊式酒店最大的差別在於，房間走智能化，可語音指控，又有小機器人送餐，連風筒也是Dyson，加上房間空間寬敞，落地玻璃窗採光足夠，還可眺望廣州城景，而且隔音做得很好，適合較淺眠的人士，人均僅售$277，CP值超高！

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

價格：人均HKD$277.5（芮享舒適大床房）

地址：廣州番禺區漢溪大道西233號路福聯合廣場27層

交通：廣州南站步行約3分鐘

廣州新酒店推介2024【2】廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店坐落於白雲新城核心區域，交通非常便利，在白雲文化廣場站步行3分鐘便到。客房配有超大落地玻璃，可欣賞有「南越第一山」之稱的白雲山美景，與舊式酒店與別不同，酒店房間有不少嶺南庭院的元素如木雕、黑瓦及彩坡等中式典雅的裝修，一進酒店便能感受滿滿的度假氣氛，酒店內亦設有逾8萬平方米的戶外園林景觀，且還提供免費、選擇繁多的早餐，是假日逃離鬧市，讓身心好好休息的首選。

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）

價格：人均HKD$360（豪華大床客房）

地址：廣州白雲區雲城街雲城中二路6號

交通：白雲文化廣場站步行3分鐘

廣州新酒店推介2024【3】廣州新世界酒店（New World Hotel）

廣州新世界酒店是屬於Rosewood瑰麗集團旗下的新酒店，品質及服務有質素保證。酒店於去年年底才正式開幕，房間設計跟從瑰麗酒店，走奢華貴氣的路線，而且鄰近佔地500萬呎的大型購物中心「雲門NEW PARK」，適合休閒逛逛後徒步回酒店休息。另外，酒店設有3間高質餐廳及酒吧及室外泳池，即使想足不出戶留在酒店也能滿足飲食及娛樂需求。

廣州新世界酒店（New World Hotel）

價格：人均HKD$315（商務雙床房）

地址：廣州白雲區百順北路30號

交通：西門口站C出口步行約7分鐘

廣州新酒店推介2024【4】廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian Street Hotel）

廣州北京路步行街美居酒店位於越秀區北京路步行街商圈，距離地鐵站僅5分鐘路程，酒店環境充滿法式時尚風情，亦配備智能家電，如智能馬桶、電動窗簾等，房間內還有可免費使用的minibar，酒店有餐廳、健身房、洗衣房等一應俱全的設施，又鄰近南越王博物館、石室聖心大教堂、永慶坊景區等人氣景點，是近年來人氣急升的廣州新酒店之一。

廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian Street Hotel）

價格：人均HKD$324.5（標準大床房）

地址：廣州越秀區北京路182號

交通：從北京路站步行約5分鐘

廣州新酒店推介2024【5】廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店主打精緻時尚的現代風格，酒店地理位置優越，廣州小童樂園就在旁邊，適合親子前往。此外，家長也可以帶小朋友到酒店的小童俱樂部給小朋友放放電。房間方面，設計走嶺南建築風格，顏色柔和典雅，採光感十足，而酒店也有提供室外泳池、健身室、茶室及餐廳等設施，非常適合假日放鬆身心。

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）

價格：人均HKD$245（典雅雙床房）

地址：廣州白雲區雲城街雲城中二路14號16號

交通：從白雲文化廣場站站步行約3分鐘

廣州新酒店推介2024【6】廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Butterfield & Swire's Godowns & Wharf）

廣州珠江太古倉亞朵S酒店位於廣州海珠區，鄰近白鵝潭商圈、廣州市CBD、廣州國際會展中心等核心地帶，附近有多個大型購物商場，購物非常方便。酒店採用現代化的設計，以柔和的木色為主調，環境家居感十足，加上配備智能控制功能，睡覺時可調成起床或睡眠模式，自動調節室內光暗非常貼心。

廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Butterfield & Swire's Godowns & Wharf）

價格：人均HKD$254（行政大床房）

地址：廣州珠海區工業大道中222號

交通：從地鐵8號線沙園、燕崗、昌崗大道北站步行約9分鐘。

廣州新酒店推介2024【7】廣州設計之都温德姆酒店（Wyndham Guangzhou Baiyun Mountain）

廣州設計之都郡雅酒店地理位置優越，樓下就有時光滙商場，且離雲山西門不遠，房間以現代化設計，有大型的落地玻璃窗，採光感十足。而廁所的浴室和馬桶乾濕分離，非常衛生。酒店設有室內泳池、酒吧、健身室及4間餐廳，早餐的種類繁多，是商務或出遊的不錯選擇。

廣州設計之都温德姆酒店（Wyndham Guangzhou Baiyun Mountain）

價格：人均HKD$254.5（高級客房大床）

地址：廣州白雲區黃邊北路150號

交通：從地鐵黃邊站步行約5分鐘

廣州新酒店推介2024【8】廣州海心沙英迪格酒店（Hotel Indigo Guangzhou Haixinsha）

廣州海心沙英迪格酒店於2023開業，是洲際集團旗下五星級酒店，適合有一定預算的旅客。酒店裝修以現代化設計，房間內擺放有藝術家的畫作，相當有文藝氣息，廁所亦採用智能馬桶，非常先進。而酒店亦設有健身室、酒吧及特色餐廳，當中不得不提戶外無邊際泳池，可眺望廣州城景，適合打卡拍照。

廣州海心沙英迪格酒店（Hotel Indigo Guangzhou Haixinsha）

價格：人均HKD$598.5（精品房大床）

地址：廣州天河區臨江大道32號海心沙東區

交通：從地鐵海心沙站步行約8分鐘。

廣州新酒店推介2024【9】廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Guangzhou Baiyun Airport West）

廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店位於廣州市花都區，地理位置優越，由酒店出發到白雲國際機場僅幾分鐘車程，交通便利。酒店房間以現代簡約的設計風格，營造出温馨而舒適的居住氛圍， 亦設有提供健身室、咖啡室及洗衣區一應俱全。而酒店的餐廳提供粵菜和西式美食多款選擇。

廣州白雲機場西希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Guangzhou Baiyun Airport West）

價格：人均HKD$254.5（舒適大床房（沙發床+生活吧+寵物友好））

地址：廣州花都區新雅街道雅正路3號-2

交通：從廣州地鐵蓮塘站步行約5分鐘。

