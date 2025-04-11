復活節深圳好去處9推介｜免費睇櫻花林！逛科幻圖書館＋史努比展

撰文：蘇翰林
出版：更新：

復活節深圳好去處｜復活節有4日連假，最適合便是到深圳慶祝！以下9大復活節深圳好去處推介給大家，當中包含最新商場活動、展覽、水族館、遊戲館、免費景點等等，有商場更推出復活節港人專屬優惠，大送68折餐飲券、免費茶杯，想知更多活動詳情，就要留意下文！

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商場篇

復活節深圳好去處【1】福田卓悅INTOWN——公園躺平計劃+港人有奶茶送

福田卓悅INTOWN由即日起至4月搖身一變成為打工仔的精神公園，限時推出「鬆弛計劃」活動，以及港人復活節專屬優惠！於L4天台花園，INTOWN有打工仔滑梯給各位隨便玩，仲有風箏大賽的作品展；L1西廣場則設有《藏在春光裡的畫展》，展出一系列以「小朋友眼中的春天」為主題的畫展，活動相當豐富！

大家除了可在微訊官網領取68折美食券外，商場亦有多間食肆推出全新餐點，包括老碗會、陳鵬鵬潮汕飯店、大虎壽司、白玉串城、啫騰粵菜啫啫煲！

值得一提！商場更有港人專屬優惠，由即日起4月27日，只要成為商場會員，出示回鄉證並任意消費，即可獲贈印花咭及收納袋一個！只要儲齊指定印花，或出示大學生學生證，仲可免費獲得指定茶飲一杯！

地址：福田區福華三路與金田路交匯處
交通：崗廈站B出口／會展中心站A1出口

復活節深圳好去處【2】深圳布吉萬象匯——1,000平方米粉色櫻花林＋巨型熱氣球

超夢幻！深圳布吉萬象匯最新1,000平方米打卡區域「雲櫻之境」登場啦！由4月10日至6月2日期間，商場1號門南廣場將設置多個打卡位，包括鋪滿櫻花的巨型粉紅色「雲端熱氣球」、散落櫻花雨的「雲櫻之雨」雲朵、帶有玩味的櫻花鏡面電話亭「櫻鏡之亭」，以及被繁花包圍的「櫻花大道」，充滿浪漫氣氛！啱晒復活節去打卡影靚相！

地址：深圳市龍崗區布吉街道羅崗社區翔鴿路2號
交通方法：百鴿籠地鐵站C出口

復活節深圳好去處【3】K11 ECOAST——史努比快閃主題展

預計於4月28日在深圳前海開業的K11 ECOAST，雖然尚未正式開幕，但商場已加入7米高的充氣史努比，以及3米高的加菲貓等大型裝置供大家打卡，復活節看展就最啱！值得一提，於文化空間更有《百變空間•75週年史努比波譜主題》快閃展，有興趣的朋友就要把握假期時間前往啦！

K11 ECOAST
地址：深圳前海蛇口太子灣
交通：地鐵12號線太子灣站

活動篇

復活節深圳好去處【4】小梅沙海洋世界——6萬平方米科技互動水族館

海洋主題公園「小梅沙新海洋世界」公園佔地逾6萬平方米，相若一個香港大球場。園內設有5大展區，包括熱帶館、極地館、鯨豚館、海獅混養館、青藍洞大廳等，展出約200多種稀有名貴物種，其中更引入17項獨特科技互動體驗，如極地主題飛行影院、機甲鯨鯊等，值得一提的是，公園還有國內首創的360度青藍洞帷幕多媒體展，啱晒復活節去感受不一樣的海洋世界！

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地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號
票價：成人門票原價人民幣280元、試業價人民幣240元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場
交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站A出口

復活節深圳好去處【5】激活運動遊戲館——人均$125海岸城主題遊戲房

激活運動遊戲館位於海岸城，不用擔心日曬雨淋，而且離深圳灣口岸超近，後海站下車不用5分鐘直達。遊戲館面積約1,500平方米，有8間主題遊戲房，包括光線逃生、瘋狂格仔、百發百中、VR區等等，人均都只是$125港幣左右，啱晒和朋友復活節假期一齊出汗！

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地址：深圳市南山區海岸大廈東座商業城2樓243鋪
交通：後海站D1出口

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復活節深圳好去處【6】歡樂港灣摩天輪——人氣盲盒DIMOO巨型公仔＋港人專屬代金券及餐飲優惠

深圳最大的摩天輪「灣區之光」就在歡樂港灣。摩天輪由設計倫敦之眼及迪拜之眼的設計團隊共同設計，高達128米，足足約有40層樓高，有28個橢球型客艙，一圈約28分鐘。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，如在夜間乘搭，更有機會碰上到歡樂港灣舉辦的激光騷，觀賞不同的色彩劃破黑夜。

此外，由即日起至4月20日，港灣仲有人氣盲盒IP DIMOO巨型充氣公仔同你渡過復活節！值得一提，港灣於4月18至21日復活節期間，將推出港人專屬優惠，可以優惠價購買摩天輪代金券，以及雙人優惠餐廳套票！

歡樂港灣「灣區之光」摩天輪👉🏻即搶門票坐摩天輪欣賞夜景🎡

歡樂港灣「灣區之光」摩天輪

票價：人均$88港幣起
地址：深圳市寶安區新安街道濱海文化公園
交通：深圳灣口岸出關後乘搭深圳灣口岸-寶安中心區文旅專線，於寶華地鐵站下車

免費景點篇

復活節深圳好去處【7】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

4月份春天到來，最適合去看花！想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！

除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是復活節北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳好去處｜南山荷蘭花卉小鎮如莫奈花園！免費入場打卡花海風車

入場費：全免
地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號
交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。

復活節深圳好去處【8】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館　「太空電梯」地下書庫

提起深圳最新最大的圖書館，就不得不提「深圳圖書館北館」，圖書館以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，就是其高達18米的地下書庫，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！打卡一流！此外，還可順道參觀就在它對面的深圳美術館！

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021
開放時間：10:00-22:00
交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口

復活節深圳好去處【9】深圳灣公園——沉浸式看海體驗

深圳灣公園站D2出口出站直達，一片海景映入眼簾，成為了不少人假日放鬆散步的好去處。公園沿海岸線而建，全長13公里，分成十多個主題區域，當中有椰林沙池、白鷺坡、人才樂園、日出劇場、海風運動樂園等，每個區域不同時段各有特色，有人到海邊觀看海鷗飛翔，有人到草地上席地野餐，環境氣氛十分寫意！啱晒復活節想遠離城市Chill下的朋友仔！

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深圳灣公園

開放時間：06:00-23:00
地址：深圳市西南部深圳灣沿岸
交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站D2／A出口

如果想復活節留在深圳玩多一兩天，不妨考慮以下這3間有復活節優惠的深圳酒店！

深圳酒店復活節優惠10間｜新開幕/特大房/近口岸地鐵/人均$296起

復活節深圳酒店推介【1】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）
房價：人均HK$326起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）
地址：深圳市龍華區浪韻路8號
交通：陽台山東站車程16分鐘
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復活節深圳酒店推介【2】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）
地址：深圳市寶安區興業路1088號
交通：寶安站步行7分鐘
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復活節深圳酒店推介【3】深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）於2024年底開幕，坐落於大梅沙，距離大梅沙沙灘及地鐵站僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店擁有72間客房，房間均設有露台，部分房型坐擁海景，且配備巨幕影院、景觀浴缸或戶外風呂。酒店附設中西式餐廳、户外恆温泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池等設施，CP值超高

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）
房價：人均HK$296起（花野·大床房）
地址：深圳市鹽田區梅沙街道愛梅路1號
交通：大梅沙站步行5分鐘
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