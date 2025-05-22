G-DRAGON台北演唱會2025｜套票送掛繩+睇彩排｜座位攻略+購票連結

G-DRAGON台北演唱會5.27公開發售｜Trip.com獨家套票｜座位表+連結｜G-DRAGON 將於7月登陸台北小巨蛋！想親身飛到台北支持偶像？《香港01》好食玩飛已經幫大家整理好購票資料，立即往下看！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

權志龍 G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會「Übermensch」台北站即將售票！這次將會在2025年7月12日-7月13日於台北小巨蛋開唱！這次Trip.com將會推出獨家套票，並於5月27日下午1時公開發售！

G-DRAGON台北演唱會2025。（Trip.com圖片）

G-DRAGON台北演唱會2025｜Trip.com獨家套票

Trip.com這次將會推出獨家套票，套票含指定票價門票及當地玩樂體驗或交通券，售價尚待公佈。有關套票只能選擇票價，無法指定座位，而套票將於5月27日下午1時在Trip.com App發售。

👉 即搶G-DRAGON台北演唱會🎤2025獨家套票😍✨

G-DRAGON台北演唱會2025｜座位表

G-DRAGON台北演唱會2025座位表。（Trip.com圖片）

G-DRAGON台北演唱會2025門票設9種票價可供選擇，票價由新台幣$800至$8,980（VVIP）不等，當中VVIP及VIP為企位，其餘均為坐位。而VVIP及VIP都會有粉絲福利，例如專屬掛繩、觀看彩排、限定小卡，而VVIP1及2更加碼擁有歡送福利！

G-DRAGON台北演唱會2025粉絲福利。（Trip.com圖片）

👉 即搶G-DRAGON台北演唱會🎤2025獨家套票😍✨

G-DRAGON台北演唱會2025



時間：2025年7月12日-7月13日

地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號)

票價：新台幣$8,980(VVIP) / $7,980(VIP) / $7,880 / $7,280 / $6,680 / $5,580 / $4,580 / $3,580 / $800



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店