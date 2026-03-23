南昆山溫德姆溫泉酒店｜4大亮點！私人溫泉+水上樂園／人均$415起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

南昆山溫德姆溫泉酒店｜經常北上深圳已經去到悶？不如下次直接搭高鐵去遠一些，到南昆山溫德姆溫泉酒店住返晚！《香港01》「好食玩飛」為大家整合南昆山溫德姆溫泉酒店4大亮點，人均$415起就有私人溫泉及露台，還可以無限次進入依雲四季温泉中心，免費入溫泉區及水樂園盡情暢玩！

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南昆山溫德姆溫泉酒店（Wyndham Nankunshan）
房價：人均HK$415起（高級雙床房｜私人溫泉；包早餐）
地址：廣東省惠州市龍門縣永漢鎮增龍路1號
交通：惠州北站車程1小時10分鐘
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南昆山溫德姆溫泉酒店必住理由【1】香港出發2小時直達

南昆山溫德姆溫泉酒店坐落於惠州市龍門縣温泉之鄉，鄰近南崑山森林公園風景區，四周綠蔭環繞，山景盡收眼底更可以遠離煩囂，地理位置優越。

南昆山溫德姆溫泉酒店（Wyndham Nankunshan）（圖片來源：Trip.com）

此外，從香港西九龍高鐵站出發，最快只需要搭乘50分鐘高鐵便可抵達惠州北高鐵站，抵達高鐵站後再轉乘的士，約1小時10分鐘車程便可抵達酒店，全程僅花費2小時，仲快過西貢入屯門！

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南昆山溫德姆溫泉酒店必住理由【2】客房自帶私人露天溫泉

南昆山溫德姆溫泉酒店樓高20層，共有295間客房，提供大床、雙床、套房、親子房及別墅等多樣化房型，最大的五房別墅更可容納多達10人入住！此外，部分親子房型亦設有旋轉滑梯、攀爬架等兒童友善的娛樂設施。

酒店所有客房均設有寬敞的露台及私人景觀露天溫泉，在露台可以觀雲海、望遠山、賞星空、泡私湯之餘，溫泉泉水更採用純天然偏硅酸氟泉，泉水中含有48種稀有的氡元素，富含多種有利於人體健康的微量元素和礦物質，可以盡情享受！

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南昆山溫德姆溫泉酒店必住理由【3】免費無限次室內外溫泉＋水樂園

依雲四季温泉中心位於南昆山溫德姆溫泉酒店旁邊，占地面積33,000平方米，是一個集溫泉、水上樂園、餐飲和宴會等多功能於一體的綜合度假區。凡入住南昆山溫德姆溫泉酒店，即可無限次享用依雲四季溫泉內的室內外溫泉及水樂園！

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依雲四季温泉中心擁有81個室內及室外的溫泉泡池，包括岩山主題溫泉、養身中藥池、頂樓星空泡池等；還有水上樂園設施，提供室內外遊樂水區、高空懸浮底部透明恆溫泳池、漂流河、旋轉滑梯、水上攀岩等水上娛樂項目，以及室內親子樂園和電玩城。

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南昆山溫德姆溫泉酒店必住理由【4】豐富休閒娛樂設施

住客除了可以享用依雲四季温泉中心的設施外，南昆山溫德姆溫泉酒店內亦有豐富的休閒娛樂設施供住客使用，包括位於酒店頂層的玻璃泳池、健身室、SPA及桑拿，還有室內兒童遊樂場、撞球室、乒乓球室、棋牌室和KTV等親子友善設施。

此外，酒店亦設有2間餐廳，分別為四季軒中餐廳及新煮意西餐廳。四季軒中餐廳提供一系列精緻的粵菜及順德菜；新煮意西餐廳則為自助餐廳，供應多樣化的國際美食。

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房價：人均HK$415起（高級雙床房｜私人溫泉；包早餐）
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交通：惠州北站車程1小時10分鐘

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