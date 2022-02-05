最新｜消息：今增350宗確診個案　創爆疫兩年以來新高　初陽150宗

本港新冠病毒疫情愈趨嚴重，昨日（4日）新增130宗本地確診個案，其中59宗為源頭不明，再創第五波單日新高，比率升至全日個案45%。不過高處未算高，昨日初步確診達195宗，今日勢必創下兩來單日新紀錄。



疫情加劇，加上「疫苗通行證」推行在即，近個多月打針人數大升，至昨12歲及以上人口，有79.8%已打疫苗，今日料破80%。特首林鄭月娥昨表明，「疫苗通行證」通行證將於2月24日起實施，進入食肆及表列處所必須已至少打一劑苗，其後會提高至兩劑，最終將規定要打齊三針才符合「疫苗通行證」要求。



▼2月4日確診者居住大廈▼



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疫情｜消息：今增350宗確診 勢創爆疫兩年新高 初確診至少150宗

【12:12】本港第五波疫情迅速蔓延。消息指，本港今日（5日）增350宗確診個案，遠超今年1月27日，創出單日164宗確診的紀錄，勢成為自2020年新冠疫情在本港爆發以來，最多患者確診的一天。

孔繁毅指現為疫情最嚴峻及關鍵期 市民3天內完成快測可追蹤個案

【11:53】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（5日）在電台節目時指出，目前疫情是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵時期，隨著疫情形勢，以及政府加強個案追蹤和收緊防疫措施，相信仍需要一段時間方可遏制疫情，但本港仍然可達至「動態清零」的目標。

【11:46】政府2月3日晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）圍封檢測大興邨興平樓，原本翌日早上解封，但因發現多宗初陽個案，圍封延長一日至今早，截至今日凌晨一時，總共5388人次接受了檢測，當中共發現13宗初步陽性檢測個案及兩宗檢測結果為不確定的個案，自今日上午約九時起，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受了強制檢測，可經由指定出口離開，但政府會另行公布正式撤銷圍封宣告的時間。

強制檢測｜55處上榜 過年前後到小桃園酒家或中環太平館要檢三次

【11:05】食物及衞生局今日(5日)發出強制檢測公告，共有55個指明地方被納入強制檢測。當中14個為食肆，元朗區佔5間，包括2012年時任行政長官候選人梁振英出席飯局的流浮山小桃園海鮮酒家，以及「瑞士雞翼」始祖太平館餐廳的中環分店。元朗廣場也納入強檢名單。

▼2月4日強制檢測公告詳情▼



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聶德權：未來兩周關鍵期要減市面人流 有信心接種率兩日內達八成

【10:57】公務員事務局局長聶德權今日在電台節目指，第五波疫情開始至今已一個月，現時疫情仍然嚴峻，確診個案亦未到頂；相信在農曆年過去後，因為假期市民有跨家庭聚會，會令傳播繼續蔓延開去。他又指，現階段最重要是市民要減少社交接觸，以及減低市面人流，相信未來兩星期為關鍵時間。

▼2月5日 銅鑼灣崇光百貨有員工初確診今明停業兩日消毒清洗▼



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疫情｜銅鑼灣崇光百貨有員工初步確診 今明兩天停業消毒

【10:14】崇光百貨今日（5日）凌晨在社交媒體公布，由於近日有初步確診者曾於崇光百貨銅鑼灣店工作，為保障所有顧客及員工的健康與安全，銅鑼灣店將於今、明兩日暫停營業；亦已即時安排全店深度清潔及要求員工即時進行病毒檢測。

【09:58】崇光百貨銅鑼灣店因應近日有員工初步確診，為保障所有顧客及同事之健康與安全，宣佈銅鑼灣店於今日及明日（5日及6日）暫停營業兩天。全店已即時安排深度清潔及霧化消毒工作，包括所有設施和設備、各樓層空間等，員工亦需即時進行新型冠狀病毒核酸測試。

殺入馬場｜蘇偉賢馬房策騎員初陽 1.29出席婚禮同場友人確診

【09:20】馬會今日( 5日）公布，昨晚接獲首席醫療主任報告，發現一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員的檢測結果呈初步陽性。該名策騎員有6名直接接觸者，馬會已隨即安排他們接受檢測，其中與該策騎員居住馬會住宅大廈同一單位的兩名員工的檢測結果呈陰性，其餘4名直接接觸者仍有待檢測結果。

另外，馬會指因應事態發展，決定由今天起以循序漸進的方式，提早落實新的檢測安排，即將大約1,200名負責賽事相關職務的員工，定期病毒檢測次數增加至每星期7次，並於下星期一全面實施。

▼2月3日年初三「赤口」 馬會賀歲馬投注額創新高▼



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【08:49】馬會表示，昨日 (4日) 晚上約8時38分接獲首席醫療主任報告，昨天上午定期檢測中，有一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員檢測結果呈初步陽性。馬會隨即翻查及追蹤該初步陽性個案，確定有6名直接接觸者，並隨即安排他們於星期五午夜前接受核酸檢測。在該6名直接接觸者中，與該策騎員居住馬會住宅大廈同一單位兩名員工檢測結果呈陰性，其餘4名直接接觸者仍有待檢測結果。此外，馬會接獲該策騎員通知，他曾於1月29日出席一個婚禮，而他的一名同場友人剛被檢測為陽性。馬會首席醫療主任已向當局報告該初步陽性個案及相關資料。

封區｜翠竹花園第14座完成圍封 發現兩宗初陽、一宗結果不確定

【08:49】黃大仙翠竹花園第14座昨日出現一宗源頭不明俥案，涉變異病毒株，當局昨晚7時30分起列為指明「受限區域」圍封檢測，行動今早約8時完成，政府表示截至今日凌晨零時三十分，約475名身處受限區域內的人士接受檢測，其中發現兩宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測



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全民自我檢測｜記者親試點做快速測試 緊記勿等超過25分鐘睇結果

【08:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨日（4日）公布將推「全民自我檢測」計劃，政府已採購千萬計自我快速抗原檢測包，預計下周陸續到達，屆時會推出全民快速檢測。

收到快速檢測包後，要怎樣完成檢測？根據本港其中一間快速測試包生產商指，市民採樣時要將採樣棒（拭子）放入鼻孔內約一吋位置，在內壁轉五個大圈，並在另一個鼻孔重複一次。

採樣後將採樣棒放入溶液瓶內攪拌20下，然後在測試棒上的指定位置滴三滴溶液，等20分鐘後即看結果，最多等25分便要查看，少於20分鐘或多於25分鐘的結果都不正確。

家居檢疫｜本港大廈屢爆垂直傳播 梁子超：劏房不宜檢疫

【07:00】本港爆發第五波疫情，確診人數持續破百。特首林鄭月娥昨日（4日）公布，現時要進行4日檢疫的次密切接觸者將開始試行家居檢疫，下一步連密切接觸者安排也一樣。本港不時因為樓宇殘舊或喉管曾作改裝，導致出現垂直傳播，病毒經喉管、煙囪效應或擾流效應等傳播大廈不同樓層。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，劏房、曾出現垂直或橫向傳播的大廈，不適合作家居檢疫；而家居檢疫人士應每日自行快速抗源測試，並密集性進行核酸檢測。

青衣長康邨康美樓2020年2月11日因大廈出現垂直傳播，政府在深夜宣布安排撤離32戶07單位的居民，為疫情首例。（資料圖片/余俊亮攝）

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼



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確診大廈｜患者分佈92大廈 豪宅肇輝臺、嘉亨灣首現源頭不明個案

【01:01】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周五（4日）新增131宗確診個案，當中59宗為源頭不明個案。根據衞生署更新確診者資料，該批本地患者居於92幢樓宇，當中以深水埗新增確診個案最多，單日達17宗，並涉及8宗源頭不明個案，而居住地點更十分廣泛；新增確診個案第二多的為屯門區，達16宗個案，不過大部份個案均是居住在大興邨興平樓。

另外，不明源頭個案亦「殺入」多個第五波疫情未出現過確診的大廈，包括愉景灣、灣仔豪宅肇輝臺14號嘉苑A座、西灣河嘉亨灣2座，以及離島坪洲，當中愉景灣更涉及兩宗源頭不明個案，居於十四區E座及灣畔山徑1號畔峰。另外，油塘高翔苑高飛閣亦新增一宗源頭不明個案，該棟大廈為政府宿舍，主要供警員居住；而同屋苑出租公屋高麒閣也有一宗源頭不明個案。

上水彩園邨、屯門良景邨等6屋苑污水呈陽性 政府籲市民檢測

【00:35】政府公布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，最新發現兩區域呈陽性，政府發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處人士接受檢測：

．污水監測區域北區-002(N-002) —— 上水彩園邨（彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓）

．污水監測區域觀塘-060(KT-060) —— 油塘海傲灣污水檢測到呈陽性的結果。

為跟進在屯門及觀塘的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括屯門及觀塘民政事務處）將會由今日（5日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．污水監測區域屯門5(TM-005 (部分)) —— 良景邨（良偉樓、良俊樓、良傑樓、良智樓、良萃樓、良華樓、良英樓、良賢樓）

．污水監測區域觀塘-058(KT-058)——鯉魚門邨（鯉生樓、鯉意樓）、油塘高翔苑、高怡邨

旺角消防局署理隊目初步確診 年初三有上班 已消毒工作地點

【00:25】疫情持續，消防處昨日深夜公布（4日），一名旺角消防局署理消防隊目參與「願檢盡檢」後發現初步確診，患者前日年初三（3日）最後一日上班，工作時沒有與市民接種，消防處已清潔消毒工作地點，並就人手作出相應調配。

▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



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▼2020年8月設中山紀念公園體育館設火眼實驗室▼



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昨日總覽：疫情．2.4｜源頭不明59宗佔單日確診45% 林鄭月娥：清零不會投降

新增131宗確診 59宗無源頭佔45% 深水埗成重災區遍大南街鴨寮街

本地確診130宗另195宗初陽 大興邨興平樓、葵芳邨葵歡樓需撤離

全民自我檢測｜政府將派千萬包快速檢測包 馬鞍山重設火眼實驗室

疫情｜竹篙灣逐步改收無病徵患者 預告推密切接觸者家居檢疫

01消息：政府研髮型屋及樓上宗教場所 納入停運處所名單

疫苗通行證｜林鄭認擴至交通工具有爭議 日後食肆堂食或打足三針

疫苗通行證｜3.14起老人院新住客須已打一針 8周內打齊兩針

林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

WFH｜林鄭籲銀行及地產界准員工在家工作 預告加強限聚令執法

衛生署示範正確戴口罩 建議口罩繩打結或用輔助工具 必須貼面

圍封檢測｜啟德嘉匯疑有隱形患者 黃大山翠竹花園居民染變種病毒

屯門大興邨興平樓逾15人染疫 港府宣布延長圍封檢測一天至明早

大興邨興平樓或圍封數天 消息指增12確診 居民：乜都唔知唔透明

大興邨興平樓延長圍封 同邨居民搶購乾糧儲存 超市現「空架」

大圍邨興平樓圍封延長 區議會主席：污水渠放室內疑播毒

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疫情｜消息：今至少增200宗個案 逾80宗源頭仍在調查較昨日倍增

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▼2月4日 H&M銅鑼灣恒隆中心分店員工染疫，店舖暫停營業▼



▼2月4日 黃大仙祠重開吸引善信上新年頭炷香▼

