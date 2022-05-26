疫情．最新｜太古城麥當勞6患者病毒基因一樣 屬變異BA.2.12.1
撰文：黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案，新增患者居住在南豐新邨9座。太古城中心麥當勞群組六名患者的病毒基因排序已出爐，均是同一Omicron變異病毒秼亞型BA.2.12.1，顯示源頭一樣，為64歲美國返港老婦。
學校呈報個案19宗，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別的學生。
昨日疫情報道總覽：
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▼2020年國泰重組業務大裁員▼
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▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼
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▼5月20日起強制檢測公告▼
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▼5月25日 迪士尼樂園公布「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演安排▼
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