疫情．最新｜太古城麥當勞6患者病毒基因一樣　屬變異BA.2.12.1

撰文：黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案，新增患者居住在南豐新邨9座。太古城中心麥當勞群組六名患者的病毒基因排序已出爐，均是同一Omicron變異病毒秼亞型BA.2.12.1，顯示源頭一樣，為64歲美國返港老婦。

學校呈報個案19宗，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別的學生。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.25｜St. Catherine's幼稚園及太古城麥當勞群組各增患者

▼5月25日　St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼

▼5月23日　衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼

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國泰邀已離職空中服務員回巢　配合更多航班復飛

【01:04】新冠疫情打擊航空業，國泰航空疫情期間出現裁員及離職潮。隨着疫情放緩及不少國家通關，國泰航空近日向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請回巢再遨翔天際。國泰指政府放寬入境檢疫，將令往返香港及外地的旅客增加，因此「是時候開始重建我們的團隊」。

▼2020年國泰重組業務大裁員▼

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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）
St. Catherine's幼稚園再增一班有學生染疫　不排除共用設施播毒St. Catherine’s幼稚園兩班停課　學校加強防疫學童要到操場飲水太古城麥當勞66歲女食客確診　延遲一周始呈報　9患者分布6張枱理大研究揭逾一成受訪者疫下現創傷後遺症　長者：等瞓等死、好灰疫情｜何栢良：縮短檢疫期至3日、容許港人家居檢疫不會令重症增中醫藥發展慢　議員諷政府「積極」　陳肇始反駁：抗疫期間屢開會

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼

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國泰強制機組人員用「加辣版安心出行」　漏報抵港7日行蹤或解僱洪水橋方艙合約員工打麻雀　入境處：涉事四人離職停職或紀律行動食衞局：備用方艙須保留應對新一波疫情　6月檢疫酒店訂房率達70%新冠疫苗｜93歲老翁死前兩周曾打針　無臨床證據顯示與接種有關迪士尼城堡煙花匯演六月中回歸　每周上演四至五場　全長約20分鐘

▼5月20日起強制檢測公告▼

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檢疫酒店｜增港麗酒店、海洋公園萬豪酒店　涉600間房5月底可預訂強制檢測｜九肚山豪宅晉名峰　將軍澳君傲灣、蔚藍灣畔等42幢上榜確診大廈｜增181幢　宅度假聖地Rosewood酒店、海韻軒酒店上榜葵涌廣場、東環等23個地點污水陽性　政府派18萬快測包供自測

▼5月25日　迪士尼樂園公布「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演安排▼

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▼5月24日　機場進行飛機事故及救援演習▼

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