疫情．最新｜太古城麥當勞6患者病毒基因一樣　屬變異BA.2.12.1

本港昨日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案，新增患者居住在南豐新邨9座。太古城中心麥當勞群組六名患者的病毒基因排序已出爐，均是同一Omicron變異病毒秼亞型BA.2.12.1，顯示源頭一樣，為64歲美國返港老婦。



學校呈報個案19宗，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別的學生。



昨日疫情報道總覽：

▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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【01:04】新冠疫情打擊航空業，國泰航空疫情期間出現裁員及離職潮。隨着疫情放緩及不少國家通關，國泰航空近日向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請回巢再遨翔天際。國泰指政府放寬入境檢疫，將令往返香港及外地的旅客增加，因此「是時候開始重建我們的團隊」。

▼2020年國泰重組業務大裁員▼



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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼5月25日 迪士尼樂園公布「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演安排▼



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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼

