夜茶優惠推介3間｜酒樓即叫即蒸點心$23起！夜晚9點都有得歎茶

夜茶優惠推介｜香港人生活忙碌，難以在早上到茶樓飲茶食點心，近月有多間酒樓、都推出夜茶優惠，即使在晚上也可以吃到即叫即蒸的點心！部分點心低至$26款起，更可額外享有88折優惠（折後價為$22.9起）！今次《香港01》幫大家整理了3間夜茶優惠推介！



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夜茶推介【1】稻香夜茶88折 —— 點心低至$26起

稻香下午5時至晚上9時夜茶88折。（稻香fb截圖）

稻香集團最近宣佈於旗下2間指定分店加推夜茶時段，包括稻香尖沙咀緬甸臺分店、稻香．茶居佐敦彌敦酒店分店，於下午5時至晚上9時供應多款點心、小吃、精選粉麵及甜品！大量點心、粉麵價格由$26至$88不等，最抵食的$26點心包括山竹牛肉球、潮州蒸粉果、鬆軟叉燒包等等，而且還有額外88折優惠（即$22.9起）！（優惠不適用於茗茶、果茶飲品及加一服務費）

稻香

地址：香港九龍尖沙咀緬甸臺3號恆星樓地下



稻香．茶居

地址：九龍彌敦道378號彌敦酒店2樓



夜茶推介【2】客家好棧 —— 夜茶點心$38起

客家好棧亦有夜茶。（稻香fb截圖）

稻香集團旗下的客家好棧早前亦於指定分店推出夜茶時段！供應時間為於下午5時至9時，點心價格由$38起，當中最抵食的$38點心就有蜜汁叉燒包（3隻）、玫瑰棗茸糕（4件）、班蘭千層糕（4件）等等。而$48點心就有港人最喜歡的原蝦燒賣皇（4隻）、客家蝦餃皇（4隻）！

客家好棧（只限佐敦分店）

地點：九龍彌敦道378號彌敦酒店1樓



夜茶推介【3】翠園 —— 點心自由選套餐$168

翠園推出「夜食點心自由選」，套餐低至$168起（翠園fb截圖)

翠園指定分店於星期一至日晚上8時15分後入座，可享用「夜食點心自由選」套餐優惠，任選3款點心、1款小食、1款粉麵主食，只需$168！如果想飽肚一點，可以選3款點心＋2款小菜的$268套餐，當中最受歡迎的點心有甫魚滑燒賣、豉汁蒸鳳爪、陳皮牛肉球等等,更有多款抵食小菜由$38起，包括鐵板叉燒、懷舊菠蘿咕嚕肉等等。

翠園太古店

地點：太古太古灣道14號1樓



翠園黃大仙店

地點：黃大仙中心北館地下G12號舖



翠園尖沙咀店

地點：尖沙咀星光行四字樓



翠園葵青店

地點：葵青劇院1號舖



翠園元朗店

地點：元朗形點 I第二層 2039號舖



翠園寶琳店

地點：新都城中心二期1樓1033-1038號舖



翠園將軍澳店（適用於星期一至四，公眾假期除外）

地點：將軍澳PopCorn 2樓PopFood 1 - 2號舖



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