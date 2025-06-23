特朗普：伊朗以色列停火生效　呼籲別違反｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武 / Iran / Israel】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突，中東多國譴責以色列的行動，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府21日出動B-2轟炸機攻擊伊朗核設施後，德黑蘭揚言以色列及美國要付出代價。不過在特朗普及卡塔爾的協調下，以色列和伊朗同意在24日起停火。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



【13:29】以色列傳媒指，南部城市貝爾謝巴早前遭伊朗空襲後，死亡人數增至4人。

【13:23】以色列宣布重開空域。

【13:17】特朗普稱停火協議已生效，呼籲以色列和伊朗不要違反。

【13:08】以軍表示，早前攻擊伊朗西部的導彈發射台。

【12:36】伊朗伊斯蘭共和國通訊社稱，伊朗在當地時間早上7時30分開始與以色列停火。

【12:26】卡塔爾埃米爾感謝特朗普在當地的美軍基地遇襲後，支持多哈方面的立場。

【12:15】伊朗向以色列發動第6波導彈攻勢，伊朗傳媒指，有關導彈是在停火協議生效前發射。

伊朗在停火協議生效前向以色列發動多輪導彈攻勢，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）有建築物嚴重受損。（Reuters）

【11:56】以軍再發伊朗導彈警告，是特朗普宣布停火以來的第5次。

【11:38】以軍表示，伊朗向以色列發射第四波導彈攻勢，當地傳媒指，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）有3人死於伊朗導彈攻擊。

【11:24】伊朗國營傳媒報道，德黑蘭方面對以色列停火。阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）亦指，伊朗和以色列宣布停火。

【10:26】特朗普在社交平台發文，稱以色列和伊朗差不多同時向他表示「和平」，因此認為時機已經來臨。他指全世界、中東都是真正的贏家，以伊兩國會有巨大的愛與和平及繁榮的未來。

【10:10】停火協議生效後不久，以軍指伊朗向以色列發射導彈。

【09:23】伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文，感謝伊朗軍方的行動持續到24日早上4時的最後一刻，似乎暗示今次的伊以衝突已經結束。

【09:19】現在是德黑蘭時間早上4時49分，以伊雙方暫時未有傳出空襲消息。

【08:52】伊朗外長阿拉格齊表示，到目前為止，以色列和伊朗之間還沒有就停火或停止軍事行動達成任何「協議」。他重申以色列如果在德黑蘭時間24日早上4時或之前停止對伊朗民眾的「非法侵略」，伊朗方面就沒打算繼續回應，並表示稍後會就軍事行動作最終決定。

【07:56】伊拉克國家通訊社（ISNA）引述一名軍方官員的話報道稱，一架不明身份的無人機襲擊了位於伊拉克首都巴格達北部的 Taji 軍事基地的一個地點。沒有人員傷亡。

【07:38】美國駐瑞典大使館警告在瑞典的美國人，警惕和伊朗有關的攻擊。

美國駐瑞典大使館在一份安全警報中表示：「瑞典媒體報道稱，伊朗可能正在向包括狐步網絡（Foxtrot Network）在內的當地犯罪團夥施壓，要求他們在瑞典境內針對美國和以色列的利益發動襲擊。建議在瑞典的美國公民提高警惕。」

路透社指，今年4月，英國指控瑞典犯罪集團「狐步」（Foxtrot）代表伊朗政府在歐洲對猶太人和以色列目標實施暴力，伊朗否認了這項指控。華盛頓已於3月對該組織實施制裁。

【07:36】美媒引述美國中央司令部發表的一份聲明，表示美國和卡塔爾「愛國者」防空導彈系統（Patriot air defense batteries）周一攔截伊朗飛彈。

特朗普：以伊停火將永遠持續下去

【07:36】NBC News引述特朗普稱，他宣布的以伊停火「在我看來是世界美好的一天。我認為停火是無限的。它將永遠持續下去」

【07:36】白宮官員指以色列同意停火，只要伊朗不再發動攻擊。

伊朗已向美國發出訊號，表示不會再發生攻擊。

【07:35】路透社引述白宮官員，指萬斯、魯比奧和美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）與伊朗舉行了直接、間接會談，以促成停火。

【06:57】《霍士新聞》問到特朗普政府是否知道伊朗高濃縮鈾的所在地時，美國副總統萬斯選擇迴避問題。

伊朗同意與以色列停火協議

【06:56】路透社引述伊朗高官證實，德黑蘭同意卡塔爾調解、美國提議的與以色列停火協議。

伊朗：又有6枚導彈擊中卡塔爾烏代德美軍基地

【06:35】半島電視台報道，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述伊斯蘭革命衛隊的聲明稱，6枚導彈擊中了卡塔爾的烏代德美軍基地。

此前，卡塔爾證實伊朗共發射了19枚導彈，並補充說其中只有1枚擊中該基地。

【06:32】美媒記者在地面聽到伊朗德黑蘭發生一次重大襲擊的爆炸聲。

萬斯：伊朗不再能夠製造核武

【06:13】霍士新聞引述美國副總統萬斯表示，美國的襲擊摧毀了伊朗的基礎設施後，伊朗已不再能夠製造核武器。

特朗普：以伊已同意全面停火 「十二日戰爭」將結束

【06:10】特朗普表示，以色列和伊朗已達成停火協議。

特朗在社交平台Truth Social寫道：「以色列和伊朗已經完全同意，將全面停火（從現在起大約6小時後，當以色列和伊朗完成他們正在進行的最後任務時！），持續12小時，屆時戰爭將被視為結束！」

「假設一切順利，而事實也確實如此，我謹祝賀以色列和伊朗兩國，他們擁有足夠的毅力、勇氣和智慧，結束了這場應該被稱為『十二日戰爭』的戰爭。」

2025年6月23日，美國總統特朗普表示，以色列和伊朗已同意全面停火。他指出伊朗將正式開始停火，持續12小時後，以色列再開始停火。在第24小時，將正式結束持續12天的戰爭。（Truth Social截圖）

【05:13】卡塔爾民航局表示，重新開放領空。

【05:00】以色列國防軍向伊朗德黑蘭第七區居民發出疏散警告，表示將在該地區進行軍事行動。

【04:59】伊朗外交部阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，若美國採取進一步行動，伊朗將準備再次回應。

他表示，德黑蘭襲擊卡塔爾的烏代德美軍基地是為了回應美國侵犯伊朗領土完整和主權。

【04:26】半島電視台報道，卡塔爾證實伊朗向烏代德基地共發射了19枚導彈，其中1枚集中基地，但無造成人員傷亡。

【04:22】美國國務院指，卡塔爾領空仍關閉。

【04:19】卡塔爾外交部發言人表示，很快將宣布重新開放領空。

【04:03】阿聯酋航空公司（Emirates）表示將繼續按計劃運營航班，並使用遠離當地衝突地區的航線。

卡塔爾指伊朗向美軍基地發射19枚導彈

【04:01】卡塔爾國防部官員指，伊朗向卡塔爾美軍基地發射了7枚導彈；第二次襲擊又發射12枚，其中11枚被擊落。

特朗普：伊朗導彈幾乎無造成損失 感謝伊朗事前通知美國

【03:53】路透社指，美國總統特朗普表示，伊朗一共發射了14枚導彈，其中13枚被擊落，一枚被「放行」（set free），因為它朝着沒有威脅的地方飛去。

他表示，很高興地報告，沒有美國人受到傷害，幾乎沒有造成任何損失。最重要的是，他們已經把一切都從他們的「系統」中清除出去了。

特朗普還感謝伊朗提前通知美國，指或許伊朗現在可以在該地區實現和平與和諧：「我將熱情鼓勵以色列也這樣做。」

【03:51】美國駐卡塔爾大使館解除針對美國人的就地隔離令，並宣布大使館將於週二重新開放。

以色列對伊朗發動新一輪襲擊

【03:46】伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，以色列襲擊伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），3名伊朗海軍成員喪生。

【03:45】美媒引述以色列軍方發言人戴弗林（Effie Defrin）表示，以色列對德黑蘭進行了迄今為止最「廣泛」的襲擊。

他稱，50架以色列飛機和100枚彈藥襲擊了伊朗軍事陣地和伊朗內部安全基礎設施。

戴弗林表示，以色列準備加強對德黑蘭和其他地方的打擊力度，指以色列仍然擁有「廣泛的目標庫」。

【03:40】科威特重新開放領空。

【03:40】巴林重新開放領空。

【03:21】路透社指，伊朗最高領袖哈梅內伊在社交平台X上表示：「我們沒有傷害任何人，也不會接受任何人在任何情況下傷害我們。這就是伊朗民族的邏輯。」

伊拉克：對局勢深感擔憂

【02:40】半島電視台報道，伊拉克外交部在聲明中表示，卡塔爾基地遭襲後，伊拉克對該地區危險且不斷升級的局勢深感擔憂。

聲明中寫道：「伊拉克長期以來一直警告不要發生這種事態發展，因為它對整個地區的安全與穩定構成了嚴重威脅。」

聲明警告，局勢升級代表衝突中一個「危險且前所未有的轉折點」，引發了人們對衝突擴大的擔憂。

伊朗：將繼續報復美國

【02:29】路透社引述伊朗高級官員表示，伊朗將繼續對美國的攻擊進行報復。

伊朗高官表示，如果尋求談判，以色列和美國的攻擊必須停止。

【02:27】路透社引述美國官員透露，伊朗導彈未攻擊到卡塔爾烏代德美軍基地。

【02:16】美國總統特朗普在社交平台Truth Social表示，美國襲擊的所有伊朗核設施已被徹底摧毀，「每個人都知道這一點。只有假新聞才會說些不同的話。」

他批評一些媒體報導這些遺址「遭到嚴重破壞」而非「被徹底摧毀」。

2025年6月23日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social表示，美國襲擊的所有伊朗核設施已被徹底摧毀，「每個人都知道這一點。只有假新聞才會說些不同的話，甚至說（核設施）『遭到嚴重破壞』。」（Truth Social/ @realDonaldTrump）

美國指卡塔爾基地未受影響 其他美軍基地也未受攻擊

【01:55】路透社引述美軍官員表示，除卡塔爾基地外，沒有記錄到伊朗對其他美國基地發動攻擊。

該官員表示，美國駐卡塔爾烏代德空軍基地並未受到影響。

軍方消息人士透露，由於擔心可能遭受攻擊，美國駐伊拉克阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base）的防空系統已經啟動。

2025年6月23日，伊朗武裝部隊聲稱對卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動飛彈攻擊後，空中見到攔截導彈發射。（Reuters）

【01:53】以色列軍方發言人戴弗林（Effie Defrin）表示，以色列將繼續打擊參與威脅以色列國計劃的伊朗政權各級機構。

【01:51】以色列軍方發言人表示，幾個小時前，以色列國防軍對德黑蘭發動了迄今為止最大規模的攻擊。

【01:51】路透社引述兩名美國官員稱，伊朗使用短程和中程導彈攻擊烏代德空軍基地後，沒有美國人員傷亡報告。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

【01:47】科威特表示因地區局勢升級，暫時關閉領空，直至另行通知。

伊朗導彈襲擊美國中東基地 卡塔爾稱成功攔截

【01:43】路透社引述消息人士透露，在卡塔爾美軍基地受伊朗襲擊的數小時前，伊朗已透過兩條外交管道通報美國特朗普政府，並同時向卡塔爾政府通報。

【01:37】卡塔爾國防部稱，其防空系統成功攔截了針對烏代德空軍基地的導彈。

卡塔爾國防部在聲明中表示，這起事件未造成人員傷亡，並稱這要歸功於「武裝部隊的警覺性和採取的預防措施」。

【01:37】路透社引述知情人士表示，伊朗在襲擊美國基地數小時前已通知卡塔爾，導致卡塔爾關閉了領空。

《紐約時報》表示，伊朗採取這項行動是為了盡量減少傷亡。

【01:35】路透社引述敘利亞安全消息人士稱，美國駐敘利亞東北部的主要基地已進入全面戒備狀態，並已動員起來應對伊朗或與伊朗結盟的組織可能發動的襲擊。

該基地名為卡斯拉克（Qasrak），是美軍在伊朗東北部哈塞克省駐紮的兩個基地之上一。

【01:30】中東國家巴林表示，作為「防禦措施」，已暫時關閉其領空。

巴林是美國海軍第五艦隊總部所在地，其職責範圍包括波斯灣、紅海、阿拉伯海和印度洋部分地區。

伊朗稱卡塔爾為「兄弟國家」

【01:26】伊朗最高國家安全委員會在一份聲明中表示：「這一行動不會對友好兄弟國家卡塔爾及其高貴的人民構成任何威脅，伊朗伊斯蘭共和國仍然致力於維持和繼續與卡塔爾保持友好和歷史性的關係。」

【01:08】路透社指伊朗最高安全機構發布聲明，表示美軍基地遠離卡塔爾城市設施和居民區。

【01:07】卡塔爾譴責伊朗襲擊位於多哈的烏代德美軍基地，並稱卡塔爾保留做出回應的權利。

【01:05】航空監測組織FlightRadar稱， 根據飛行路徑和空中交通管制音頻，阿聯酋已關閉領空。

【01:04】半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊正式確認對烏代德美軍基地發動了報復性導彈攻擊。

【01:02】美媒引述兩名知情官員透露，美國正在追蹤伊朗向卡塔爾和伊拉克的美國軍事設施發射的多枚導彈。

2025年6月23日，伊朗武裝部隊聲稱對卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，圖為美軍發射的攔截導彈在空中。（Reuters）

據白宮官員稱，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）正在戰情室。

【01:01】路透社報道，伊朗武裝部隊稱，針對美軍駐卡塔爾烏代德基地發動了「毀滅性且威力巨大」的導彈襲擊。

【00:58】CNBC引述美國官員指，美國總統特朗普目前與國防部長赫格塞思和參謀長聯席會議成員一起在白宮戰情室。

【00:53】伊朗官媒塔斯尼姆通讯社報道，代號為「勝利宣告」的導彈襲擊了美國在伊拉克和卡塔爾的基地。

【00:45】路透社引述軍方消息人士稱，由於擔心可能遭到攻擊，美國已經啟動駐伊拉克阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）的防空系統。

【00:38】美國Axios新聞記者引述以色列官員指，伊朗向美軍在卡塔爾的基地發射了6枚導彈。

【00:36】路透社指，聽到卡塔爾首都多哈（Doha）上空多次傳來爆炸聲。

卡塔爾媒體Doha News發布影片，顯示疑似來自伊朗攻擊美軍基地的導彈在天空中。

【00:34】《華爾街日報》引述美國官員稱，伊朗正將其導彈發射器部署就位，可能對美軍中東基地發動攻擊。

【00:28】法國總統馬克龍表示，美國對伊朗核設施的打擊沒有「合法性框架」，並稱伊朗的任何政權更迭都應是人民意願的結果，而不是炸彈的結果。

【23:40】黎巴嫩國家通訊社報道，以色列空襲了黎巴嫩南部幾個郊區，包括Zrariyeh、 Kfrar Milki 和 Ansar的農村。

卡塔爾外交部：已暫時關閉領空

【23:40】卡塔爾外交部在社交平台X發表聲明，稱該國已暫時關閉領空，據路透社稱此舉是為了確保居民和遊客的安全。

【23:22】法國航空公司（Air France）暫停所有飛往以色列特拉維夫的定期航班，直至7月14日。

中英美提醒在卡塔爾公民避險 卡塔爾外交部：局勢穩定

【22:49】中國駐卡塔爾使館提醒在卡中國公民加強安全防範，稱鑑於當前安全局勢，中國駐卡塔爾使館再次提醒在卡中國公民保持高度警惕，密切關注安全風險，不斷完善安防措施，根據個人實際情況，儘量減少不必要外出，避免前往烏代德基地等敏感地區，確保人身安全。

【22:41】英國政府發出警告，建議在卡塔爾的英國公民就地避難，直至另行通知。該建議是出於「高度謹慎」而發布的，並未提供任何細節。

此前，美國駐卡塔爾大使館向美國公民發送電子郵件，建議他們就地避難後，直至在另行通知。

卡塔爾外交部發言人馬吉德·安薩里（Majed Al-Ansari）則表示，卡塔爾局勢穩定，並指大使館的警告並未代表任何具體威脅。

【22:38】聯合國伊朗問題實況調查團稱，以色列對伊朗的一些襲擊似乎違反國際人道主義法。

【22:17】伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維發表講話稱，伊朗將根據美國採取的行動，作出對等回應。

【21:41】北約秘書長呂特表示，美國對伊朗的打擊並未違反國際法。

【21:17】央視報道，美國白宮表示，美國總統特朗普「仍有興趣」通過外交途徑解決伊朗問題。

【20:40】美媒引述科學與國際安全研究所稱，相信伊朗在美軍進攻前已自行填埋地道，估計是嘗試保護核設施。

【19:58】央視報道，以軍稱，以軍戰機在2小時內向伊朗首都德黑蘭的目標投擲逾100枚彈藥。

【19:33】俄羅斯總統普京在會見伊朗外長阿拉格齊時表示，對伊朗的無端侵略毫無根據且無正當理由。

【19:00】美國駐卡塔爾大使館向美國公民發出訊息，建議他們就地避難，直至另行通知。

【18:38】伊朗邁赫爾通訊社報道，知情人士表示，美國駐敘利亞軍事基地遭到襲擊。

【17:54】伊朗外交部長Abbas Araqchi感謝普京譴責美國襲擊伊朗。

伊朗外交部長Abbas Araqchi感謝俄羅斯總統普京譴責美國襲擊伊朗。（Reuters）

【17:37】IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，美國的轟炸可能對伊朗福爾多核設施的地下區域造成「非常嚴重」的破壞，儘管目前尚不清楚破壞程度。

【17:11】伊朗傳媒引述官員報道，以軍向福爾多核設施發動攻擊。

【17:06】IAEA總幹事格羅西表示，伊朗在6月13日去信，稱會採取「特殊措施」保障核設備和物料。他要求伊朗在安全設施運送核材料到其他地方時，必須向IAEA申報，同時呼籲各方盡最大克制，強調需要重返談判桌。

【17:00】以色列防長卡茨稱，以軍以「史無前例強度」攻擊德黑蘭中央的目標。

【16:26】伊朗努爾新聞網（Nournews）指，德黑蘭傳出多響爆炸聲。

【16:26】2023年諾貝爾和平獎得主、在囚的伊朗人權倡議者穆罕默迪（Narges Mohammadi）接受挪威報章訪問時認為，不相信美國的轟炸可以解放伊朗民眾，強調戰爭不會帶來民主、人權或自由。

【16:16】加拿大總理卡尼與特朗普通電話，討論中東局勢及貿易。

【16:13】德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）表示，伊朗稱只希望與歐洲談判固然是好事，但認為德黑蘭方面應與美國直接談判。

美軍空襲伊朗核設施後，美國各地6月22日有民眾發起反戰示威，圖為洛杉磯的示威期間，有海軍陸戰隊的士兵在一座聯繫政府大樓外戒備。（Reuters）

【15:45】以色列傳媒報道，耶路撒冷南部遭伊朗導彈擊中。

【15:42】伊朗外交部稱，希望俄羅斯可以發揮作用。

【15:38】中國外交部批評美國襲擊伊朗核設施嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，安理會對此不能無所作為。中國已聯同俄羅斯、巴基斯坦在安理會提出決議草案，呼籲立即無條件停火，保護平民，遵守國際法，展開對話談判。中方期待安理會成員共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全發揮切實作用。

外長王毅亦與伊朗外長阿拉格齊通話，表明中方願與德黑蘭方面及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮具建設作用。

【15:35】中國外交部指，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。

【15:32】歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，伊朗關閉霍爾木茲海峽將是非常危險，亦對任何人沒有好處。

【15:29】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述當地一名議員指，當地已提出一項法案，建議暫停與IAEA的合作。

【15:13】中國外交部表示，大約500名中國公民已安全離開以色列；所有希望撤離的公民已前往安全地方。

【15:05】美國前白宮國家安全委員會成員布賴札（Matthew Bryza）接受半島電視台訪問時認為，特朗普在談判過程失去信心，因此決定訴諸武力，向伊朗發出重回談判桌強烈誘因。布賴札不相信特朗普有意迫使伊朗政權交替，但內塔尼亞胡則有此意，估計兩人在這個問題上陷入緊張。

【14:57】伊朗外長阿拉格齊去信聯合國秘書長古特雷斯，要求即時及果斷譴責美國的空襲，又認為不作為只會加劇衝突，亦進一步危害全球安全。

伊朗外長阿拉格齊6月23日將與俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

【14:30】韓國總統李在明指中東局勢迫切，不穩定因素增加導致金融市場波動。

【14:27】伊朗總統佩澤希齊揚與法國總統馬克龍通話時表重申，伊朗從未尋求戰爭或核武器，但在遭遇侵略時必將進行自衛。他說，伊朗始終表示願意在國際規則框架內進行對話，但絕不會屈服於霸凌政策，以適當方式回應侵略行為是理所當然。

【14:23】俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）報道，俄羅斯總統普京會在當天與到訪莫斯科的伊朗外長阿拉格齊會面。

【14:13】伊朗軍事中央司令部發言人表示，美國介入衝突擴大伊朗武裝部隊合法目標的範圍，揚言向美國採取「強有力的行動」。

【12:50】以軍稱正空襲伊朗克爾曼沙赫（Kermanshah）軍事設施。

【11:45】共和黨國會眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）批評特朗普轟炸伊朗核設施的決定，重申這場不是美國的戰爭，和平才是解決問題的方法。

【10:54】美媒指，特朗普在數日前已傾向空襲伊朗，但指示幕僚「放煙霧」—對外表示他會在兩週內作出決定。

【10:36】美媒Axios記者在社交平台X發文，指特朗普會在當地時間23日下午1時與國家安全團隊會面，討論空襲伊朗的結果。

【10:00】特朗普在社交平台為他以「抹去」（Obliteration）形容伊朗核設施的破壞情況解畫，指從衛星影像顯示，伊朗所有核設施都遭到巨大破壞（Monumental Damage ），用抹去這個字眼顯是正確的描述。

他提到，衛星影像所顯示的白色結構被深深地鑿進岩層內，就算頂部都在地底，破壞最嚴重的地方就在遠低於地面的深處，形容「正中靶心！！！」

【09:39】澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）呼籲伊朗重返談判桌及放棄任何核武計劃，並避免採取可能導致區內不穩的行動。

【09:26】伊朗最高精神領袖哈梅內伊首度回應核設施遇襲，他在社交平台發文，揚言會繼續懲罰以色列。

【08:45】以色列軍方指，伊朗再向以色列發射導彈。

【07:16】伊朗努爾新聞網（Nournews）指以色列空襲位於德黑蘭東南部的伊朗大型軍事綜合體所在地帕爾欽（Parchin）。

【06:22】NBC引述消息人士指，伊朗在特朗普下令襲擊其核設施前發出一份公報，威脅若受到襲擊，將發動美國境內潛伏的恐怖分子。

據兩名美國官員和一名了解威脅情況的人士透露，這一消息是透過上週在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上的一名中間人傳達給特朗普。

【05:46】伊朗學生通訊社（ISNA）報道，以色列襲擊伊朗西北部大不里士（Tabriz）。

【05:13】《紐約時報》報道。美國軍方和情報官員已發現跡象，伊朗支持的民兵組織正準備攻擊美國在伊拉克的基地，甚至可能攻擊敘利亞的美軍基地，以報復美國對伊朗的空襲。但一位美國官員周日表示，這些組織目前尚未採取行動，伊拉克官員正努力勸阻民兵組織採取行動。

特朗普：伊朗何不進行政權更迭？

【05:00】美國總統特朗普發Truth Social貼文稱：「使用『政權更迭』一詞在政治上並不正確，但如果伊朗現政權無法讓伊朗再次偉大，那麼為什麼不進行政權更迭呢？」

2025年6月22日，美國總統特朗普發Truth Social貼文稱：「使用『政權更迭』一詞在政治上並不正確，但如果伊朗現政權無法讓伊朗再次偉大，那麼為什麼不進行政權更迭呢？」（Truth Social/ @realDonaldTrump）

【04:57】法媒引述伊朗媒體報道，指以色列襲擊伊朗中部，擊中一輛救護車，造成至少3人死亡。

B-2轟炸機返回美國基地

【04:20】美媒報道，執行打擊伊朗核設施認為的美國B-2轟炸機已開始返回密蘇里州的美軍基地。記者目睹了至少7架B-2轟炸機降落在懷特曼空軍基地（英語：Whiteman Air Force Base）。

美國官員稱，1架B-2轟炸機編隊週六從密蘇里州基地向西飛行，意圖作為誘餌驅散伊朗人。另一支由7架B-2組成的編隊悄悄向東飛行，最後參與了針對伊朗的任務。

圖為美軍B-2轟炸機2024年9月在美軍基地起飛時的畫面（U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Handout via REUTERS）

【03:29】以色列總理內塔尼亞胡稱：「我們掌握了有關伊朗存放60%濃縮鈾地點的有趣情報。」

【03:20】聯合國安理會就美國襲擊伊朗召開緊急會議，俄羅斯、中國和巴基斯坦提議通過一項決議，呼籲中東立即無條件停火。

伊朗駐巴基斯坦大使：對美國回應取決於戰爭條件

【03:20】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗駐巴基斯坦大使表示，德黑蘭將根據不斷變化的「戰爭條件」決定如何應對美國的侵略。

他表示，以色列對美國的依賴顯示以色列在伊朗的導彈和防禦能力面前顯得軟弱。

【03:00】國際原子能機構（IAEA）聲明表示，伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的隧道入口在夜間遭到美國襲擊。

有關官員稱，在6月13日以色列襲擊伊朗核設施之前，伊朗大部分高濃縮鈾都儲存在伊斯法罕的地下。

【02:58】以色列國防軍宣布，以軍戰鬥機正在對德黑蘭和伊朗西部的軍事基地發動新一輪攻擊。

【02:50】路透社引述伊朗新聞網站報道，伊朗西部克爾曼沙赫省（Kermanshah）城市城市發生大爆炸。

【02:27】路透社引述伊朗軍方稱，以色列在伊朗西部發動襲擊，造成一名旅長、三名軍官和兩名士兵死亡。

【02:18】伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問韋拉亞提（Ali Akbar Velayati）表示，美軍用來襲擊伊朗核設施的軍事基地，將被伊朗視為「合法目標」。

韋拉亞提稱：「本地區或其他地方的任何國家，只要被美軍用來襲擊伊朗，都將被視為我軍的合法目標。」

伊朗總統：美國一定會獲得回應

【01:44】伊朗總統佩澤希齊揚在與法國總統馬克龍通話時表示，美國一定會就伊朗核設施遭到攻擊「獲得回應」。

【01:37】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，以色列軍隊周日襲擊了伊朗中部亞茲德2處軍事基地，造成9名安全部隊人員死亡，死者包括7名伊斯蘭革命衛隊成員和2名士兵。

【01:30】以色列機場管理局 (IAA) 聲明表示，該國主要機場的來回航班將於23日起部分恢復，但將限制航班和乘客數量。

【01:20】黎巴嫩真主黨譴責美國襲擊伊朗核設施是「公然違反國際法」。

2025年6月22日，美國紐約市，示威者抗議美國與以色列聯手攻擊伊朗核設施。（Reuters）

【01:13】美媒引述白宮高官透露，特朗普22日下達了襲擊伊朗核設施的最終命令，並指示國防部長赫格塞思繼續推進。

【00:35】美媒引述美國國土安全部警告，美國襲擊伊朗後可能出現網絡攻擊和「孤狼式」恐怖襲擊。

伊朗最高領袖顧問：遊戲未結束 濃縮鈾仍在

【00:07】路透社指，伊朗最高領袖顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在社交平台X寫道：「即使核設施被摧毀，遊戲也未結束，濃縮鈾、本土知識和政治仍將保留。」

「有了合法防禦權，政治和行動的主動權目前掌握在那些精明行事、避免盲目打擊的一方手中。驚喜將持續！」

【00:00】據美國駐伊拉克巴格達大使館的安全警告，該大使館已有更多工作人員於這2天離開該國。

伊朗總統：美國是主要煽動者

【23:30】伊朗總統佩澤希齊揚表示，美國對伊朗核設施的攻擊表明，美國是以色列襲擊伊朗背後的主要煽動者。

【23:23】路透社指，伊斯蘭合作組織（OIC）57個成員國譴責以色列對伊朗的侵略。

該組織表示，將成立一個部長級聯絡小組，與國際和地區各方建立定期聯繫，以支持降級努力並制止對伊朗的侵略。

【23:14】烏克蘭表示美國和以色列對伊朗的打擊屬正當，目的是阻止德黑蘭發展核武器，並稱讚軍事干預是「明確訊號」。

伊朗民眾2025年6月22日在德黑蘭集會，抗議美國的空襲行動（WANA via REUTERS）

【23:13】美國國務卿魯比奧在接受美媒採訪時提倡和伊朗直接談判，並表示美國準備23日與伊朗對話。

【23:10】美國國務卿魯比奧提倡中國勸伊朗別關閉霍爾木茲海峽，他又指運輸到中國的石油嚴重依賴霍爾木茲海峽。

【23:08】以色列國防軍放出影片，聲稱以軍戰鬥機飛越2,200公里，攻擊了伊朗亞茲德地區的「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4 ）導彈儲存點。

以色列國防軍先前表示，該設施曾向以色列發射了約60枚導彈。

【22:57】路透社報道，美國國務院向在黎巴嫩的美國公民發送的電郵通知顯示，由於該地區安全局勢動盪，美國國務院下令其家人和非緊急政府人員撤離黎巴嫩。

美國務卿：目標並非政權更迭

【22:10】美國國務卿魯比奧表示，若伊朗展開報復，將是他們歷來犯下最嚴重的錯誤，他又指美國目標並非政權更迭，也不尋求在伊朗挑起戰爭。

他稱美國準備好與伊朗對話，又稱美方的提議仍然存在。

【21:46】以色列軍方表示，已對伊朗伊斯法罕、布殊爾、阿瓦士的導彈基地和無人機進行了襲擊，且首次涉及亞茲德地區。周日有30架空軍戰機使用超過60枚彈藥襲擊了伊朗數十個軍事目標。

以色列特拉維夫2025年6月22日出現向特朗普致謝的廣告板，寫上「謝謝，總統先生」（Reuters）

【21:37】路透社引述外交官消息稱，聯合國安理會將於周日稍後就美國對伊朗的空襲舉行會議。

【21:28】阿聯酋國家新聞社：阿聯酋總統與科威特埃米爾、沙特王儲以及卡塔爾埃米爾通電話，就近期針對伊朗的襲擊事件對國際和地區安全的嚴重影響展開討論。海灣國家領導人呼籲各方保持最大限度克制，尋求和平解決方案。

衛星圖像顯示6彈坑

【21:19】6月22日的衛星圖像顯示，福爾多地下核設施山脊上出現多個彈坑。

英國廣播公司（BBC）報道，Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示6個新形成的彈坑，很可能是美國炮彈的入口點，現場還有因襲擊而散落在山腰上的大片灰色塵埃和碎片。

Maxar Technologies公司於6 月22日拍攝的高解析度影像顯示，福爾多核設施一帶出現6個新形成的彈坑（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

Maxar Technologies公司分別於6月20日（左）與6月22日（右）拍攝的高解析度影像，顯示福爾多核設施一帶的情況對比（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

【20:55】路透社引述伊朗官方媒體Press TV報道，伊朗議會批准關閉霍爾木茲海峽，但還需最高安全機構最終決定。

【20:27】美國副總統萬斯稱，美國不希望伊朗政權更替，已經做好應對伊朗報復的準備。他又指希望就長期解決方案與伊朗對話，未來幾年將致力於永久拆除伊朗核計劃。

【20:23】新華社引述伊朗革命衛隊聲明指，伊朗對以色列發起第20輪打擊，發射共約40枚導彈打擊以色列多個目標。

【20:15】美國軍方最高將領稱，此次對伊朗行動名為「午夜之錘」（Midnight Hammer）。美軍於伊朗當地時間下午凌晨2點10分左右向伊朗投放總共14枚巨型炸彈，派出7架B-2轟炸機、使用約75枚精確制導武器。初步評估顯示伊朗所有三個核設施都遭受了嚴重的破壞和毀壞。

【20:05】美國國防部長人選海格塞斯表示，對伊朗的行動取得令人難以置信且壓倒性的成功，令伊朗核計劃遭受重創。他指，此次行動並未針對伊朗軍隊或伊朗人民，總統特朗普（Donald Trump）尋求和平，伊朗應當走上這條道路。

他還稱，針對伊朗的打擊行動耗時數月籌備部署，以便在總統下令時做好準備。

【19:58】伊朗港口城市布什爾（Bushehr）傳輸爆炸聲，該市是伊朗唯一一座核電站所在地，由俄羅斯協助運營。

【19:40】伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）譴責美國襲擊核設施，並稱事件說明美國是以色列針對伊朗軍事行動的「主要原因」。佩澤希齊揚還表示，儘管以色列襲擊對伊朗造成了重大損失，但如今正是拋開分歧、激活全民巨大潛力的時刻。

美媒報道稱，美國聯邦當局及一些主要城市及州領導人正在加強各地安泉措施，對包括宗教、文化和外交等在內的場所加強監控。

【19:05】中國外交部發言人就美國打擊伊朗核設施答記者問，稱「中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中方呼籲衝突當事方尤其是以色列儘快停火，保障平民安全，開啟對話談判。中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出努力。」

俄羅斯強烈譴責美國

【18:47】俄羅斯外交部指，強烈譴責美國攻擊伊朗的行為。

【18:45】伊朗國家電視台（IRIB）引述來自伊朗革命衛隊的消息報道，本古里安機場、生物研究中心、以色列支援基地和各層級決策中心是伊朗新一波攻擊以色列的目標。

【18:32】伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，伊朗在遭攻擊的情況下不會重返外交途徑，6月23日將諮詢俄羅斯。

【18:23】在美伊談判之中擔任斡旋角色的中東國家阿曼（Oman），譴責美國空襲伊朗的行動。

伊朗外長赴俄將晤普京

【18:20】伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，他22日將前往莫斯科，會面俄總統普京。

【17:58】阿聯酋呼籲立即停止升級局勢，以避免美國襲擊伊朗核設施後對地區造成「嚴重影響」。

圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）22日在土耳其伊斯坦堡出席新聞發布會。（Reuters）

伊朗：美國將自己置於「侵略前線」

【17:12】伊朗革命衛隊表示，美國在該地區內軍事基地的數量、分佈和規模都不是優勢，而是「弱點」，華盛頓已將自己直接置於「侵略前線」。

【16:32】以色列表示在伊朗新一輪空襲中，以方升至86人受傷。

伊朗被指發射「霍拉姆沙赫爾-4」導彈

【16:20】《以色列時報》指，伊朗國營電視台播放看來是「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4 ）型導彈的昔日試射片段，然後稱該導彈今日用於對以色列的攻勢。

報道指，「霍拉姆沙赫爾-4」導彈是伊朗彈道導彈系列中載荷量最大的一款。伊朗方面表示，該導彈射程可達2000公里，搭載1500公斤彈頭。

【16:02】以色列軍方表示，空軍較早前在空襲伊朗機場的行動中，轟炸伊朗兩部F-5戰機。

【15:59】國際原子能機構決定在6月23日召開緊急會議。

【15:20】在美國空襲伊朗位於福爾多等地的核設施後，路透社引述來自伊朗的消息人士指，福爾多核設施絕大部份高濃縮鈾在美國襲擊前已轉移到其他地點。在美軍襲擊前，該處的職員已降至最低水平。

圖為美軍B-2轟炸機2024年9月在美軍基地起飛時的畫面（U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Handout via REUTERS）

伊朗譴責美國「背叛外交」

【15:08】伊朗外交部發聲明譴責美國，指「全世界絕不能忘記，正是美國於正進行的外交進程中背叛外交，支持以色列種族滅絕和無法無天政權的侵略行動。」

在以色列與伊朗開戰前，伊朗本來正與美國舉行核談判，但在新一輪核談判舉行前，遭以色列突襲。

【14:58】伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，對以色列的新一輪空襲是針對機場與基地。

沙特阿拉伯：高度關切

【14:57】沙特阿拉伯外交部稱，對美國襲擊伊朗核設施後的事態發展表示「高度關切」（Great concern）。沙特又呼籲克制。

【14:36】以色列表示，升至16人因伊朗新一輪空襲而受傷。

【14:22】以色列救援部門表示，以色列特拉維夫有建築物遭伊朗導彈襲擊後嚴重受損，「是大規模的損壞現場，幾棟兩層高住宅房屋嚴重受損，有些甚至倒塌。」

【14:03】以色列表示在伊朗新一輪空襲中，以方有11人受傷。

伊朗以色列戰爭：2025年6月22日，救援人員從以色列特拉維夫一棟損壞建築中救出一名居民（Reuters）

英國首相：美國「減輕」伊朗核計劃威脅

【14:36】英國首相施紀賢表示，美國採取行動「減輕」伊朗核計劃帶來的「嚴重威脅」，他指伊朗應重返談判桌。

以軍：對伊朗展開新一輪空襲

【13:56】以軍指，對伊朗西部展開新一輪空襲。

【13:54】以色列傳媒指，導彈襲向以色列北部與中部，包括海法、特拉維夫等。

【13:25】海洋安全顧問公司Vanguard呼籲區內船隻重新評估航行路線，避免駛經伊朗水域。

國際原子能機構：場外輻射水平無上升

【13:03】國際原子能機構證實，伊朗三個核設施遇襲後，場外的輻射水平沒有上升。

【12:45】伊朗駐聯合國代表要求召開安理會緊急會議，討論維持國際和平及譴責美國空襲。

【12:44】以色列多間航空公司暫停撤僑行動，直到另行通知。

圖為Maxar Technologies在2025年6月19日拍攝的衛星圖片，顯示伊朗福爾多核設施入口未被美軍空襲前情況。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

【12:42】天空新聞的片段顯示，以軍防空系統在耶路撒冷上空攔截導彈；特拉維夫則傳出多響爆炸聲。

【12:40】也門胡塞武裝表示，與美國達成停火協議是對方與伊朗「開戰」之前，而組織對美國襲擊伊朗的回應「只是時間問題」。

【12:37】美軍突襲伊朗核設施，過去24小時超17萬人加密貨幣爆倉。

【12:35】以軍指，伊朗向以色列發射導彈。

【12:20】伊朗外長阿拉格奇批評美國嚴重違反聯合國憲章、國際法及《核不擴散條約》，揚言伊朗保留所有在聯合國憲章下賦予的捍衛主權、利益及民眾的權利，並指事件令人憤怒和帶來長遠後果。

【12:13】美國參議院少數黨領袖舒默呼籲國會即時表決《戰爭權決議》，要求特朗普就批准空襲伊朗的決定解畫。

【11:34】伊朗國會議員稱，福爾多核設施未有嚴重受損，指只有地面部分遭破壞但可收復。

【11:31】以色列宣布暫時關閉領空，而連接埃及和約旦的陸路邊境則繼續開放。

【11:12】沙特原子能監管部門表示，美軍空襲伊朗核設施後，未有偵測到輻射洩漏。

圖為2025年6月21日，特朗普在白宮戰情室留意美軍空襲伊朗的情況。（x/@WhiteHouse）

【10:11】特朗普表示美軍會在當地時間22日早上舉行簡報會，他重申伊朗需要在迎來和平或陷入悲劇中選擇，形容今晚打擊的是「最棘手目標」，如果未來沒有實現和平，將會精準打擊其他目標。

【10:02】特朗普發表講話，稱美國的目標是摧毀伊朗的核濃縮能力，阻止伊朗的核威脅，伊朗的設施已被徹底摧毀。

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

【09:58】聯合國秘書長敦促各方克制，重申外交是解決問題的唯一路徑。

【09:56】伊朗原子能機構批評，核設施遇襲違反國際法，強調事件不會阻止德黑蘭發展這個「國家工業」。

2025年6月18日：一張名為「以色列襲擊伊朗核設施，鑽地彈（又稱碉堡剋星，bunker buster）成為焦點」的資訊圖。特朗普6月21日證實，美軍使用「碉堡剋星」攻擊伊朗福爾多（Fordo）核設施。（Getty Images）

【09:50】內塔尼亞胡感謝特朗普，指對方的「果斷行動」打擊伊朗核設施將改變歷史。他亦指自己與特朗普經常表示，和平源於實力。先有實力，後有和平。

【09:49】伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言會打擊美國在中東地區的所有利益，稱美國必須等待嚴厲的懲罰。

【09:45】多個傳媒指，特朗昔在全國講話中表明，華府未有額外空襲伊朗的計劃。

【09:18】霍士新聞報道，美軍向福爾多核設施投下6枚「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈。

【09:16】伊朗國營電視台的評論員表示，區內每個美國公民或軍方都會成為合法目標。

【09:09】白宮高層官員向全國廣播公司（NBC）透露，特朗普在美軍空襲後，已與以色列總理內塔尼亞胡通話。

2025年4月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。（Reuters）

【09:22】伊朗國營傳媒稱，三個遇襲的核設施內的濃縮鈾庫存已事先搬走。

【09:08】特朗普向路透社表示，伊朗應即時停戰，否則將再次遇襲。

【09:05】美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，華府同日較早時透過外交途徑接觸伊朗，稱此次襲擊已是美方全部計劃，且並無打算進行政權更迭。

【09:03】特朗普接受美媒AXIOS電話訪問，表示今晚的行動非常成功，以色列現在更加安全。

【09:01】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，遇襲的核設施不含放射性物質。

【09:00】以色列軍方發表聲明，在美國對伊朗發動襲擊後，已將公共安全限制收緊至「必要活動」。以色列軍方稱，在加強安全限制措施下，學校和工作場所將關閉，只有「關鍵行業」除外。

圖為2024年4月19日，伊朗軍方人員在中部城伊斯法罕（Isfahan）核設施附近戒備。（Reuters）

【08:52】伊朗塔斯尼姆通訊社引述伊朗官員證實，福爾多核設施遭受攻擊；有伊朗官員亦向法爾斯通訊社表示，目擊伊斯法罕及納坦茲核設施遇襲。

【08:49】美媒稱，特朗普未有再發起新一輪空襲計劃，希望今次攻擊可以促成外交談判。

特朗普6月21日證實美軍空襲伊朗核設施。圖為他當天乘坐空軍一號專機抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。（Reuters）

【08:43】也門胡塞武裝表示，美國破壞伊朗核設施並非為戰爭劃上句號，而是序幕。

【08:38】以色列公共廣播機構KAN引述以色列官員指，以色列與美國全面協調襲擊伊朗。

圖為2025年6月15日，伊朗納坦茲核設施遭以色列空襲後的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

【08:18】特朗普稱會在當地時間晚上10時就美軍的行動發表全國講話，形容這是對美國、以色列及整個世界的歷史時刻，強調伊朗必須即時同意停火。

【08:13】《紐約時報》指，特朗普可能在較後時間發表全國電視講話。

【08:04】路透社引述美國官員報道，美軍B-2轟炸機參與今次空襲。

【08:00】特朗普在自家社交媒體Truth Social表示，美軍已成功攻擊伊朗的三個核設施發動攻擊，包括福爾多、納坦茲和伊斯法罕，其中主目標福爾多核設施遭受大規模轟炸，稱世上沒有其他軍隊可以這樣做。

他指所有戰機目前已撤離伊朗領空，正安全返航，重申現在是追求和平的時候。

【07:54】特朗普在社交平台發文，稱美軍攻擊三個伊朗核設施。

【07:22】伊朗衛生部副部長Ali Jafarian表示，自以色列襲擊伊朗以來，至少430名伊朗平民身亡，至少3056名伊朗人受傷。

【07:07】美媒引述美國官員指，約70名美國公民以及他們的親屬、以色列與約旦河西岸的合法永久居民等，經過21日啟航的兩趟撤僑航班，順利撤離以色列飛往希臘雅典。

伊朗外長：願達成類似「伊朗核協議」平息局勢

【05:38】伊朗傳媒21日引述外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）指，德黑蘭有意通過談判達成協議以平息局勢，願意接受類似2015年達成的「伊朗核協議」，強調是以色列反對用外交手段降溫而非伊朗。

「伊朗核協議」即《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA，簡稱伊朗核協議），美國前總統奧巴馬（Barack Obama）推動下，華府在2015年與德黑蘭達成，不過特朗普上台後，華府在2018年宣布退出。

【05:27】以軍指，旗下部隊21日襲擊伊朗西南部阿巴斯港附近的無人機倉庫與武器庫，並在當日早些時候，襲擊伊朗部隊位於伊朗中部一個空軍基地的3架F－14戰機。

美媒指，這3架F－14戰機是伊朗1979年前，還是巴列維王朝時從美國進口，美國在2006年時就將這種舊機型退役。

以外長：襲擊有效 拖慢伊朗擁有核武至少兩年

【04:33】以色列外長薩爾（Gideon Saar）在21日接受德國報業集團斯普林格（Axel Springer）訪問時表示，在以色列近期對伊朗的襲擊中，當局將伊朗潛在的對核彈的研發進展推遲了「至少2至3年」。

【02:18】路透社引述黎巴嫩消息人士指，被以色列擊斃的前真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的一名保鏢在德黑蘭朝聖時遭以軍襲擊身亡，包括他的兒子。

【01:24】伊朗通訊部長表示，早前因安全為由實施的臨時網路限制現已放寬，伊朗國內外人士可通過通訊應用程式聯絡親友。

【00:34】路透社引述美國官員指，美軍正將駐守本土的B－2轟炸機派往太平洋關島，目前未透露有多少架轟炸機被派往關島，美軍目前也未下達將戰機調離關島的命令。

這種轟炸機可攜帶重達3萬磅的「GBU-57」型巨型鑽地彈，被認為能夠對深埋在伊朗地底下的核設施造成有效打擊。

外媒當日早前指，飛行追蹤數據顯示6架美軍B-2轟炸機從美國密蘇里州飛往關島美軍基地，也顯示從6月16日至19日期間，美國52架軍機飛往中東。

【00:26】以色列外長薩爾（Gideon Saar）表示，伊朗的伊斯蘭革命衛隊企圖襲擊那些身處地中海上島國塞浦路斯的以色列公民，強調當局聯合塞浦路斯安全部門挫敗今次襲擊，他未透露更多細節。

美國駐以大使：國務院協助美國公民等離以

6月22日【00:05】美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）21日表示，美國國務院現已準備好撤僑航班，他呼籲那些尋求撤離的美國公民或以色列與約旦河西岸的合法永久居民填寫表格以便聯絡。

2025年6月21日，以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an），圖為伊朗襲擊後，一棟建築受損。（Reuters）

胡塞武裝：倘美國助以攻伊 將襲擊紅海上美國船隻

【23:15】也門組織胡塞武裝21日表示，倘美國介入伊以戰爭，將重啟在紅海襲擊美國船隻的計劃。

特朗普在今年3月中下令美軍打擊胡塞武裝，華盛頓與胡塞武裝在5月達成停火協議，雙方不再互相攻擊。

【23:03】以軍指自地區衝突開始後，旗下部隊已攔截伊朗派出施襲的超過470架無人機，佔德黑蘭派出總數的99%，強調德黑蘭迄今已派出超1000架無人機，不過其中大多數因質素未達標起飛後就落下或遭區域其他國家攔截。

馬克龍：同意加速歐伊核談判

【21:32】法國總統馬克龍與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，據馬克龍指，他們同意加速歐洲與伊朗之間的核談判。

馬克龍指「我的要求是：伊朗須永遠不擁有核武器，而且她必須提供一切保證，確保意圖是和平的。」

伊朗累計至少400死 以色列24死

【21:29】截至6月21日，兩國衝突已導致伊朗至少400人死亡、以色列24人死亡。

土耳其：以色列目的是破壞美伊核談判

【21:06】土耳其總統埃爾多安表示，以色列襲擊伊朗目的是破壞美國與伊朗之間正進行的核談判。

英媒：52架美國軍機近日飛往中東

【20:28】天空新聞6月21日報道，美國多架軍機近日前往中東，途經英國，從6月16日至19日期間，52架在地中海東部出現，飛往中東，其中有32架是用於運送部隊或貨物的軍機，18 架用於空中加油，2架是偵察機。

美媒：6架美軍B-2轟炸機赴關島

【20:08】霍士新聞（Fox News）報道，飛行追蹤數據顯示6架美軍B-2轟炸機從美國密蘇里州飛往關島美軍基地。

B-2轟炸機可攜帶2噸重的美國「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈，專家指該炸彈是摧毀伊朗福爾多（Fordo）地下核設施的關鍵武器。

中東多國現反以色列集會

【19:40】中東國家如也門、伊拉克、黎巴嫩6月20日都出現反以色列集會，也門通訊社稱有百萬人遊行。

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伊朗兩架無人機突破以軍防線

【19:00】以軍表示，伊朗兩架無人機突破以色列防線，擊襲以色列北部與南部。美媒形容這是伊朗無人機成功突破以色列防空系統的罕見案例之一。

其中一架在闖入以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an）後，發炮擊中當地一間兩層高房屋。

2025年6月21日，以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an）有建築物遭伊朗無人機襲擊（REUTERS）

兩架B-2轟炸機從美國密蘇里起飛前往關島

【18:25】《以色列時報》報道，飛行數據顯示美軍兩架B-2轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，前往關島美軍基地。

報道指，這兩架轟炸機近日備受傳媒關注，因為它們具有攜帶美國最重大炸彈的獨特能力，專家指這是摧毀伊朗福爾多（Fordo）地下核設施所必需的。

中國駐以色列大使：已組織約400人撤離

【17:08】央視新聞報道，中國駐以色列大使肖軍正接受採訪時表示，目前使館已組織兩批約400名人員撤離，包括中國留學生、遊客、企業人員和港澳同胞。

肖軍正大使表示，從13日凌晨起，以色列特拉維夫幾乎每天都能聽到爆炸聲及防空系統攔截聲。目前以色列關閉空域，撤離只能靠陸路，使館一方面通過發布通告，指導和引導在以色列的僑胞自行通過一些陸路關口前往約旦、埃及，然後再轉機回國，另外一種撤離方式是由使館出面，組織當地僑胞撤離。

伊媒：伊朗至少430死3500傷

【16:58】伊朗國營傳媒勞爾新聞（Nour News）引述衛生部指，自這次伊以衝突以來，伊朗至少430人死亡，3500人受傷。

【16:51】伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，伊朗核科學家Isar Tabatabai-Qamsheh與妻子在以色列的攻擊行動中喪生。

伊朗無人機襲以色列

【16:35】《以色列時報》報道，伊朗一架無人機襲擊以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an）一間房屋，是自6月13日以伊衝突爆發以來，伊朗無人機首次襲擊人口稠密地區。

網上流傳現場片段：

【16:00】印度駐伊朗大使館在社交網站X（前稱Twitter）上發布帖文表示，正「撤離所有身在伊朗的印度國民」。

以色列：殺死2名伊朗革命衛隊指揮官

【15:40】以色列防長卡茨（Israel Katz）6月21日表示，軍方殺死2名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官，除了較早前公布的伊扎迪（Saeed Izadi）外，還有第2人是革命衛隊海外分支指揮官Benham Shariyari。

以方稱是在前一晚對德黑蘭西部的空襲中，擊中Benham Shariyari的車輛，殺死對方。

【14:46】伊朗傳媒引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指，5名成員在以色列6月20日針對伊朗霍拉馬巴德（Khorramabad）的攻擊行動中死亡。

【14:44】俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄總統普京（Vladimir Putin）表示俄方曾多次通知以色列，沒有證據顯示伊朗有意取得核武。

2025年6月20日，伊朗首都德黑蘭民眾上街，抗議以色列的襲擊行動（WANA via REUTERS）

【14:30】伊朗努爾新聞網（Nournews）指，在與以色列衝突中，伊朗15名防空部隊官兵遇難。

伊朗外長抵伊斯坦堡

【14:27】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已經抵達伊斯坦堡，準備與阿拉伯國家聯盟（Arab League）的外交官會面，討論伊以衝突。

【14:16】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗庫姆（Qom）省自6月13日以來共拘捕22名與以色列情報組織有關的人。

【13:26】以色列防長表示，以軍空襲伊朗時，擊斃伊朗聖城旅下屬 「巴勒斯坦軍團」 的負責人伊扎迪（Saeed Izadi）。以方指其是在2023年10月7日哈馬斯（Hamas）攻入以色列事件之前向哈馬斯提供資金和武器的人。

以色列：伊朗發展核武能力至少推遲兩年

【13:01】以色列外長薩爾（Gideon Saar）接受德國《圖片報》訪問時稱，以色列向伊朗發動多輪空襲，擊斃多名軍事高層指揮官及核子科學家，令德黑蘭發展核武的可能推遲至少兩至三年。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

【12:25】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊斯法罕核設施遭以色列攻擊，但未有洩漏危險品。

【11:50】以色列駐聯合國大使Danny Davon在安理會上表示，除非伊朗完全解除核威脅及戰爭機器，否則以色列不會停止攻擊對方。

【09:50】伊朗傳媒指，伊斯法罕（Isfahan）傳出爆炸聲。

【09:08】伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，以色列就在美伊雙方預定談判的前幾天發動空襲，導致德黑蘭方面不確定是否能在外交談判時信任美國。

圖為2025年6月20日，以色列特拉維夫中央巴士站下的舊核子防空設施改裝為避難中心。（Reuters）

【08:17】以軍宣布對伊朗導彈儲存及發射設施發起新一輪攻勢。

【04:37】美媒引述以色列城市海法一間醫院指，當地周五遭伊朗襲擊至少33傷。以軍當日稍晚指，當天共攔截下15架由伊朗派出的無人機。

【04:00】特朗普周五（6月20日）就以伊局勢回答傳媒問題，稱可能支持雙方停火，強調美國最不願做的就是派遣地面部隊，他還指以色列近期表現良好，而伊朗欠佳，強調正在給伊朗「最多兩週」的時間。

特朗普稱給伊朗「最多兩週」的時間。（Reuters）

【02:52】特朗普按照日前預定日程20日至21日會在白宮戰情室面見國家安全團隊，他今日在會議中聽取簡報後步出白宮，未回應傳媒有關伊朗以色列局勢問題。

德黑蘭突發5.1級地震

【02:23】伊朗傳媒指，伊朗首都德黑蘭東部Semnan地區當地時間20日晚上9時19分發生地震，根據美國地質調查局（USGS）監測，震級為5.1級，震源深度10公里，目前未知原因與具體損傷，德黑蘭、庫姆、達馬萬德和卡拉季等地有震感。

2025年6月19日，伊朗德黑蘭，圖為一棟建築遭以色列襲擊後被焚毀化為灰燼。（Getty）

【02:11】伊朗20日再對以色列發動導彈襲擊，以色列公共衛生官員指，海法至少17人受傷，其中至少3人危殆，包括一名被破碎彈片擊傷的16歲少年。

以色列緊急醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）隨後證實，至少23人受傷，另有一名女性在避難所躲避襲擊時，突發心臟病死亡。

伊朗與歐洲談判結束 據報未就核問題取得實質性進展

【02:05】包括英國、法國、德國的歐洲各國外交部長與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周五（6月20日）在瑞士日內瓦就伊朗核問題進行的談判現已結束，各方歷經3小時會談後未達成實質性進展，均表示會在未來舉行會談進行進一步談判，不過各方均未透露下次會談時間。

今次聯合會談經由美國斡旋下進行，旨在說服伊朗確保將核研究用於民用項目，而非製造核武。

【01:30】以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）表示，自以色列開展對伊朗的行動以來，以軍不僅嚴重打擊伊朗軍方指揮層與核計劃設施，還摧毀伊朗用來防空的約五成導彈發射器，他還補充以色列做好長期戰鬥準備，「以對抗強敵和消除巨大威脅」。

2025年6月20日，以色列海法，圖為以色列救援人員在一處遭襲受損的建築附近工作。（Reuters）

【00:56】英國與愛爾蘭外交部先後表示，鑒於伊朗以色列衝突加劇，均決定暫時撤離駐德黑蘭大使館工作人員。

6月21日【00:24】美媒引述伊朗總統發言人Majid Farahani表示，倘特朗普下令以色列當局停止襲擊德黑蘭，那麼美伊核協議談判就能順利重啟，他還強調特朗普只需一通電話就能輕鬆停止戰爭，而「伊朗不會支持停止鈾濃縮工作」。

鈾濃縮被認為是發展核武器與核電的必經之路，德黑蘭聲稱鈾濃縮旨在發展核電。

【23:40】正在瑞士日內瓦舉行的伊朗和歐洲外交高官會談進入中場休息，雙方此前會談約90分鐘。

【23:32】普京：我們不尋求調解，但為以色列伊朗衝突提出建議。

【22:06】美國財政部網站發布新一輪伊朗制裁措施。

【21:06】以軍稱，伊朗彈道導彈襲擊結束，全國平民可以離開保護區。根據《耶路撒冷郵報》，以軍確認，伊朗彈道導彈在以色列全境引發警報，造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。

【20:46】根據路透社，空襲警報響起後，特拉維夫、耶路撒冷上空傳來數聲爆炸聲，以色列港口城市海法升起濃煙。

【20:38】以色列軍方稱，已確認伊朗有導彈射向以色列，正努力攔截威脅，與此同時，伊朗傳媒報道，伊朗開始對以色列發動導彈襲擊。

【20:36】新華社引述中國駐阿塞拜疆使館消息指，截至當地時間20日12時，已有逾740名中國公民從伊朗經阿斯塔拉口岸撤至阿塞拜疆境內。

【19:45】以色列軍方稱「巴拉克」（Barak）系統首次用於空軍防空系統，已攔截一架無人機。

【19:34】以色列軍方稱正在攻擊伊朗西部和中部的軍事基礎設施。

【19:03】首架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班自土庫曼阿什哈巴德抵達北京首都國際機場。

2025年6月20日，伊朗向以色列發射導彈後，緊急救援人員在以色列海法一處工作。（Reuters）

【18:55】航運巨頭公司馬士基（Maersk）宣布由於以色列與伊朗衝突，貨輪暫停停靠以色列海法港口。

【17:40】以色列公共廣播公司（Kan）指，以色列在一次對伊朗德黑蘭建築物的空襲中，令伊朗一名核科學家死亡。以軍目前未有回應。

【16:57】以色列能源部稱，當地能源業正常運作，沒有出現燃料不足問題。

【16:34】伊朗外長阿拉格齊指，伊朗會在日內瓦與英法德三國討論核子及區內議題，強調德黑蘭不會在彈道導彈計劃問題上退讓。

【16:20】伊朗總統佩澤希齊揚表示，德黑蘭方面一直追求和平與安寧，但目前結束這場被迫的戰爭的唯一途徑是無條件停止「敵方的侵略」。他強調，伊朗必須明確獲保證永遠結束以色列的行動。

以色列貝爾謝巴（Be'er Sheva）6月20日遭伊朗導彈襲擊後，有民眾在現場附近拍攝建築物損毀情況。（Reuters）

【15:45】伊朗外長阿拉格齊向國營傳媒表示，與以色列不同，伊朗永不針對平民地區攻擊，更加不會以醫院為目標。

【15:42】俄羅斯官員稱，伊朗布什爾核電站（Bushehr）的情況「正常」。

【15:28】哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）日前傳出遭以色列襲擊而身受重傷的消息，並有指他已喪生後，半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社報道，指他仍然生存，並準備為國犧牲。

【15:24】哈梅內伊在社交平台發文，稱「猶太復國主義者」敵人正受到懲罰。

【15:07】國際原子能機構（IAEA）表示，伊朗洪達卜（Khondab）核電站的主要建築遭以軍空襲後受損。

【15:06】伊朗傳媒指，德黑蘭的防空系統已經起動。

【15:00】伊朗外長阿拉格齊表示，假如以色列繼續攻擊，德黑蘭方面不準備與任何人對話。他又稱經過伊朗抵抗以色列的攻勢後，其他國家會與這場「侵略」割席。

【14:08】以軍表示，一枚伊朗導彈擊中以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba）科技園（tech park）一帶，現場起火，據美媒指，附近建築內有微軟辦公室。

【12:32】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空新聞訪問，稱難以想像伊朗政權更替，亦認為這個說法不可接受。

【12:12】美媒報道，微軟位於以色列南部貝爾謝巴（Beersheba）辦公室附近發生火警。

【12:05】以軍表示完成新一輪空襲德黑蘭核心的空襲，當地多個生產導彈的廠房及軍事目標，以及核武器研發項目的伊朗防禦創新與研究組織（SPND）總部被擊中。

【11:34】伊朗外長阿拉格齊的顧問Mohammad Hossein Ranjbaran在網上聲稱，德黑蘭方面搗破以色列企圖暗殺阿拉格齊的陰謀。

【10:49】以軍指，伊朗再向以色列發射導彈。

以色列特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）6月19日遭伊朗導彈襲擊，有建築物的玻璃幕牆遭震碎。（Reuters）

以色列傳媒6月19日公開特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）遭伊朗導彈襲擊一刻的片段，有建築物中彈後，現場冒出大量濃煙。（X/@ynetnews 截圖）

【08:56】林德偉將會與法、德兩國外長前往日內瓦，與伊朗外長阿拉格齊會面，預計歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）亦會出席。

圖為2025年6月18日，以色列特拉維夫響起防空警報後，大批民眾到防空設施暫避。（Reuters）

【08:51】英國外相林德偉（David Lammy）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）及美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）通話後表示，未來兩週將會是爭取透過外交解決問題的機會，強調伊朗必須達成協議以避免衝突升級。

【06:28】以軍與以色列駐華盛頓大使館指，伊朗19日向以色列發射集束彈（Cluster munition），這枚集束彈在飛臨目標上空約7公里時破裂散開，在範圍面積半徑約8公里的土地上散布約20枚小型炸彈。據悉這是開戰以來伊朗首次使用集束彈。

《以色列時報》指，這枚集束彈落爆在以色列中部城鎮Azor，對一棟民宅造成部份損傷，目前暫無人員傷亡報告。

以色列特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）6月19日遭伊朗導彈襲擊，由無人機拍攝的照片可見，多棟建築物明顯受到破壞。（Reuters）

集束彈又被稱為子母彈，特點在於放置在母彈內部的子彈散開落地後有可能並不會立刻爆炸，但它們仍有可能在留存當地許久後，仍保留對平民造成傷害的能力，被認為是用以傷害平民的惡劣武器。國際上111個國家和其他12個實體在2008年簽署一項禁止使用、生產、存儲、轉讓集束彈的條約，不過以色列和伊朗拒絕締約。

2025年6月19日，以色列Rehovot，圖為一名教授在伊朗摧毀的研究所形成的廢墟附近發表講話。（Reuters）

【06:25】澳洲外長黃英賢（Penny Wong）20日指，澳洲現已暫停駐德黑蘭大使館的營運，並指示所有澳洲工作人員離境，她補充駐伊朗大使將繼續留在當地，應對日益緊張的地區衝突。

【06:05】黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）19日發聲明指將支持伊朗，稱特朗普威脅攻擊哈梅內伊和德黑蘭形同侵略，而美國正引領地區陷入混亂和不穩定、引領世界陷入公開的危機。他強調真主黨不會保持中立，會針對此次殘酷的侵略行為採取其認為適當的行動。

【05:04】伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）旗下媒體團隊在社交平台X上傳一條經剪接帶有以色列在沙行動以及人們慶祝伊朗導彈落爆以色列場景的影片，配文「讓世界的貴族們欣喜若狂的導彈」。

【04:39】挪威外交部指，旗下駐以色列特拉維夫大使的官邸在19日晚發生爆炸，目前未知原因，強調與官邸人員聯繫，目前無人受傷。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）在社交平台指，有人在當晚將手榴彈投擲到涉事官邸的院落之中，並強烈譴責此事。

【04:17】伊朗國家電視台（IRIB）19日報道，德黑蘭計劃將在未來數日內，襲擊以色列第14新聞頻道所在的辦公室，指控內塔尼亞胡利用此電視台進行政治宣傳，敦促所有工作人員撤離。

伊朗國家電視台的辦公室早前受到以色列襲擊，當時正值電視節目播出，該台指一名工作人員在襲擊中不幸身亡。

【03:54】國際原子能機構（IAEA）表示，以色列在19日對伊朗的襲擊中，襲擊了位於伊朗孔達布（Khondab）的一個用於生產重水（heavy water）的核設施，不過強調襲擊過後無發生核泄漏的風險，因當時設施內未存放核原料，也未啟動生產。

編按：所謂重水又稱氘或氘代水（化學式D₂O或者²H2O），是水的一種，重水本身不具放射性，但可用於協核反應。

【03:11】以軍發言人戴弗林（Effie Defrin）表示，自13日起旗下部隊襲擊伊朗以來，以色列已攔截超過480架由伊朗派出的無人機。

【02:52】彭博社報道，美國聯合航空和美國航空公司已暫停部份飛往中東的航班，其中美國航空暫停飛往卡塔爾的航班，而聯合航空則暫停了飛往杜拜的航班。

【01:54】白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt ）19日簡報，稱特朗普將在兩周內決定是否對伊朗採取軍事行動，她指中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）一直與伊朗保持聯絡，強調特朗普有意通過外交途徑解決衝突，亦無懼用武力達成目的。

萊維特指伊朗非常接近擁有核武器，早前計劃與伊朗展開的美伊核協議談判中，有涵蓋伊朗必須不進行鈾濃縮工作。她還補充特朗普19日當天聽取以色列行動的簡報。

【01:53】捷克外交部宣布關閉駐德黑蘭大使館。

【01:23】以軍19日指數架載有武器的飛機由美國飛抵以色列，以色列國防部指，自部隊襲擊伊朗後，已有14架運有武器的貨機以及800架運有其他貨物的飛機來到以色列，絕大部份來自美國。

【00:45】《以色列時報》引述以色列官員指，當局仍希望美國能協助以色列打擊伊朗，預計或在24至48小時內就能知道結果，強調以色列希望美國能夠協助，但無人強迫，「他們必須自己做決定。」

【00:34】內塔尼亞胡接受以色列公共廣播公司（Kan）訪問時表示，德黑蘭政權的更迭或倒台不是以色列今次行動的正式目標，而可能是其中一個成果，他還強調，伊朗由哪個政權治理是伊朗人的內政。

6月20日【00:24】伊朗伊斯蘭革命衛隊19日指，當局在對以色列發起的「真實承諾-3」行動的第十五輪打擊中，通過無人機與導彈襲擊特拉維夫與海法的防空系統等軍事目標，還摧毀以色列一些軍事設施。

以軍指，伊朗在當日上午的新一輪襲擊中，約30枚導彈射向以色列。以色列急救組織「紅色大衛盾」說，目前已有超過40人受傷，其中3人危殆，另有18人在逃往避難所途中受傷。

【23:55】哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指，來到白宮戰情室與國家安全團隊舉行會談的特朗普，聽取了團隊有關轟炸伊朗重視的位於福爾多（Fordo）的地下核濃縮廠的利弊。

報道引述消息人士指，對於是否打擊福爾多濃縮工廠，特朗普認為沒有太多選擇，意味有必要打擊並摧毀這個核設施。

【23:23】路透社引述消息外交官報道，自以色列上週襲擊伊朗以來，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）就同伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）進行多次直接通話，試圖通過外交解決地區衝突。

美國與伊朗在衝突爆發前預料在15日舉行核協議談判，不過後來未能成事。阿拉格齊堅持以色列停火，否則德黑蘭不會重返美伊核協議的談判桌，還強調若美國施壓以色列停火，德黑蘭「可以在核問題上表現出靈活性」。

消息外交官還指出，二人通話有討論美國早在5月底就向伊朗提出的一條建議，提議在伊朗境外建立一個區域性的聯合營運企業（regional consortium），以幫助伊朗繼續進行鈾濃縮工作，不過遭到伊朗拒絕。

2025年6月19日，以色列Rehovot，圖為一棟建築受伊朗導彈襲擊後倒塌。（Reuters）

據悉二人本週開啟的通話，是自今年美伊4月開始就核協議開展一系列交涉以來，最具有實質意義的直接會談，他們除了在會談後短暫會面之外，並無進行直接接觸。

【23:06】伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在社交平台X發帖，要求以色列民眾遠離當局的軍事以及情報基地，警告伊朗正瞄準這些目標施襲。

他還聲稱早前襲擊不幸波及以色列一間醫院，令醫院外墻受損，指控這間醫院為參與加沙行動的以色列士兵醫病，伊朗部隊將繼續回應以色列襲擊，直至以色列停止施襲。

阿拉格齊所指的這間以色列醫院位於特拉維夫的霍隆（Holon），以色列防長卡茨早前到訪視察，強調伊朗瞄準醫院故意施襲，還痛批伊朗最高精神領袖哈梅內伊是「當代希特拉（modern Hitler）」，強調哈梅內伊是以色列行動的目標之一，「不能再繼續存在下去」。

德國以色列總理通話

【22:41】路透社引述德國政府消息人士指，德國總理默茨與以色列總理內塔尼亞胡通電話，默茨在電話中呼籲以色列在針對伊朗行動中保持克制。

消息人士稱，默茨談到德國原則上支持以色列對伊朗核基建的軍事打擊，但強調尋求外交途徑解決衝突的重要性。

俄方警告以色列別空襲伊朗布什爾核電站

【21:13】俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）行政總裁Alexey Likhachev警告指，若以色列空襲伊朗唯一營運的布什爾核電站（Bushehr），將有可能引發像切爾諾貝爾（Chernobyl）規模的災難。

以軍發言人較早前指以方19日曾攻擊布什爾，但後來軍方官員改口指「出錯」，未再證實或否認攻擊布什爾。

以色列：有能力獨力達成目標

【21:05】以色列總理內塔尼亞胡指，美國會否參戰完全取決於特朗普，他強調以色列有能力獨力達成行動目標，「在行動結束時，將不會有對以色列的核威脅，也沒有彈道導彈威脅。」

2025年6月11日，內塔尼亞胡在爭議地區耶路撒冷的以色列會議上發表講話。（Reuters）

【20:52】伊朗國營傳媒報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）6月20日將在瑞士日內瓦與歐洲官員會談。

【20:43】根據非政府組織Netblocks統計，伊朗全國的網絡連線率由本來的78%降至在18日下午的僅3%，即幾乎全國斷網。

伊朗部門指，由於安全問題，臨時作出互聯網限制。

【20:31】《紐約時報》報道，若美國決定介入以色列與伊朗衝突，部署在中東地區超4萬名美軍人員或將直接面臨伊朗導彈威脅。伊朗發射的導彈僅需3至4分鐘，就可擊中駐紮在海灣國家的美軍基地，專家預估駐伊拉克、科威特和巴林等國美軍將淪為首要目標。

【20:24】以色列軍方表示，估計已摧毀伊朗3分之2的導彈發射器，評估伊朗仍有100多枚導彈發射器。

【19:34】鑑於以色列與伊朗局勢持續惡化，港府宣布將兩地外遊警示級別提升至最高級別的「黑色」，呼籲市民勿赴當地。

【18:16】以色列軍方稱，軍方襲擊了位於納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）和阿拉克（Arak）的核設施，並繼續針對其他設施進行攻擊。

以色列防長：哈梅內伊不能再繼續存在

【17:55】以色列防長卡茨到訪遭伊朗導彈襲擊的霍隆（Holon）時表示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊是此次行動的目標之一。他稱，哈梅內伊是「當代希特拉（modern Hitler）」，「不能再繼續存在下去」。

【16:44】中國外交部：有1600餘名中國公民從伊朗安全撤離。

伊朗再聲稱擊落以軍F35戰機

【16:18】伊朗官員再聲稱擊落以色列軍一架F35戰機，又指摧毀以色列特工使用的14部無人機，據伊朗德黑蘭以南瓦拉明（Varamin）地區首長Hossein Abbasi指，F35戰機是在該市附近墜毀。

土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）引述來自伊朗方面的消息人士指，這是第3架遭擊落的以色列戰機。此前以色列否認有F35戰機遭擊落，僅確認損失一部無人機。

【15:21】中國外交部發言人郭嘉昆就美國官員為潛在襲擊做準備發表評論，表示當前中東局勢面臨失控風險，中方反對侵犯別國主權安全和領土完整的行為，強烈呼籲衝突當事方特別是以色列以地區國家人民利益為重，立即停火止戰，緩解當前的緊張局勢。

【15:03】在以色列Soroka醫院受襲後，以色列防長卡茨（Israel Katz）稱伊朗的襲擊是「最嚴重的戰爭罪行」，表示「哈梅內伊將為其罪行負責」，已經下令軍方加大對伊朗戰略目標和德黑蘭政府目標的攻擊力度。

【14:49】伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）警告美國不要介入與以色列的衝突，表示伊朗有「所有必要選項擺在眼前」，他稱：「我們對美國的建議是，如果他們不想阻止以色列的進攻，至少不要介入。」

【14:46】美媒引述以色列救援部門表示，伊朗周四的襲擊造成至少65人受傷，當中3人情況危急，2人中度受傷，餘下皆為輕傷。

【14:19】據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗否認有關伊朗革命衛隊當天早些時候襲擊以色列一所醫院的報道，稱此次打擊的目標是與醫院相鄰的以色列軍事情報中心，醫院受到爆炸衝擊波影響。

報道還引述伊朗原子能組織表示，以色列對洪達卜研究反應堆及重水設施發動襲擊，此舉再次違反國際法。

【14:12】以色列總理內塔尼亞胡：「今天早上，伊朗的『恐怖主義暴君（terrorist tyrants）』朝貝爾謝巴的Soroka醫院以及以色列中部的平民人口發射導彈。我們會讓德黑蘭的『暴君』付出全部代價。」

【13:49】伊朗國家電視台（IRIB）報道，當地時間早上6點左右，以色列向位於北部城市阿拉克（Arak）的核設施發射兩枚導彈。據報反應堆未受到嚴重破壞，也沒有輻射泄漏。

以色列軍方稱對伊朗的阿拉克核設施以及位於納坦茲（Natanz）的一個核武器研發設施發動襲擊。

【13:33】美媒引述一名以色列軍官稱，伊朗於當地時間周四上午向以色列發射數十枚彈道導彈，當中數個擊中民用區域，包括貝爾謝巴的Soroka醫院在內有多個「平民人口中心（civilian population centers）」受襲。

【13:07】以色列官員表示，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）的一家醫院（Soroka Hospital）被彈道導彈擊中。《以色列時報》記者Emanuel Fabian在社交平台X上發布現場畫面。社交媒體上有未經證實的畫面顯示，醫院內有人在佈滿灰塵和瓦礫的走廊裏奔跑，醫生們站在受損的建築外。特拉維夫郊區霍隆（Holon）據報亦遭導彈襲擊。

【12:36】路透社引述伊朗媒體報道，伊朗發射新一輪導彈攻擊以色列，耶路撒冷上空傳出多下爆炸聲。以色列軍方證實相關消息。另外，伊朗官員稱已疏散洪達卜（Khondab）設施附近人員，但重申當地目前沒有輻射風險。

【12:04】以軍向伊朗兩處核設施所在地指定區域發出撤離警告

當地時間6月19日，以色列國防軍發言人在社交平台上發文，向伊朗阿拉克（Arak）、洪達卜（Khondab）兩地指定區域的居民發出警告，要求他們在以色列國防軍攻擊伊朗軍事設施前立即撤離。據悉，兩地均有核設施，分別是阿拉克重水反應堆和正在建設的洪達卜重水反應堆。

圖為伊朗阿拉克（Arak）核設施的衛星圖，攝於6月14日。(Reuters)

【08:50】美國總統特朗普周三再次呼籲伊朗無條件投降，又預告下星期有「大事發生」，甚至可能更早，因無法容許一個擁有核武的敵對國家。據報他批准美軍攻擊伊朗，不過未有下達指令，要視乎德黑蘭會否放棄核計劃；伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕投降。

【08:41】伊朗網絡安全指揮部指，以色列對伊朗銀行網絡發動大規模網絡攻擊，導致兩家銀行服務中斷。伊朗國家電視台亦指遭到網絡攻擊，直播信號受干擾。伊朗通訊部宣布，暫時限制使用互聯網，以保障安全。

【06:24】央視新聞19日引述伊朗消息指，德黑蘭在日前與以軍交火過程中擊落一架機型為「赫爾墨斯900（Hermes 900）」的以色列無人機。《以色列時報》引述以軍與伊朗消息指，今次是伊朗自13日衝突來，首次擊落以色列無人機。

這一消息首先由伊朗國家電視台（IRIB）在18日上午電視畫面中播出，其中顯示一架無人機疑似墜毀在地面上，當局指這架以色列無人機由伊朗在18日的凌晨於伊斯法罕的上空擊落，墜毀在距德黑蘭以南約440公里的沙地上。

意大利傳媒《the aviationist》報道指，赫爾墨斯900是以色列專門為配合當局戰略所研發的中長航程無人機，主要用於偵察、監視和通訊任務，飛行高度最高可達3萬英尺（約9公里），最長能持續飛行逾30個小時，最大起飛重量為970公斤，最大翼展為15米。

報道還指出，無人機殘骸附近還發現一枚炸彈，預料是用在無人機上，專門用於襲擊地面小型目標。

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

【05:18】《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普在17日就指出，以色列襲擊伊朗的攻擊計劃經由他私自批准，不過強調自己未下達最終命令。

以色列在6月13日開始襲擊伊朗，雙方後續互相施襲，消息未指明特朗普所批准的以色列襲擊伊朗計劃，究竟是哪一天的襲擊計劃。

消息強調特朗普希望通過用以色列對伊朗的襲擊威脅，迫德黑蘭滿足特朗普要求。

【05:04】以軍18日表示，旗下60架戰機在過去數小時內襲擊德黑蘭逾20個軍事設施，包括與伊朗核計劃與生產導彈有關的工廠。

發言人戴弗林（Effie Defrin）當日簡報，以軍在過去的一日之間，對伊朗發動三輪襲擊，第一輪襲擊德黑蘭地區約40個目標，包括一個離心機製造基地和一個反坦克導彈製造基地。

而以軍在第二輪攻勢中同樣襲擊位於德黑蘭的約20個目標，包括三個重要的有關導彈製造場所；第三輪襲擊則瞄準那些位於伊朗西部的地對地導彈發射和武器庫，打擊試圖重新進入並轉移武器的人員。

【04:11】路透社引述消息人士指，德國、法國和英國各國的外交部長計劃20日在瑞士日內瓦與伊朗外長，就核協議舉行聯合會談。報道指今次談判經由美國斡旋才得以進行，旨在說服伊朗確保將核計劃用於民用項目，而非製造核武。

消息人士指，預料有關各方會先在日內瓦的德國領事館內會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），之後再舉行聯合談判。

特朗普：伊朗快要擁有核武 不排除與德黑蘭代表在白宮會晤

【03:14】主推與伊朗達成核協議的美國總統特朗普表示，伊朗應該達成協議，強調伊朗希望來到白宮，還補充「我或許會這麼做（ I may do that）」。

特朗普指自己目前還未就伊朗問題作出最終決定，很快就要再到白宮戰情室開會，他不排除德黑蘭政權會倒台，指「任何事情都可能發生（Anything could happen）」，強調以色列表現不錯。

2025年6月18日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室面見意甲球會祖雲達斯成員並回答傳媒問題。（Reuters）

特朗普重申早前說法，指伊朗只需要多幾週時間就能擁有核武，相信德黑蘭一旦掌握就會使用，但強調美國與伊朗之間仍有機會達成協議。

外界關注美國會否協助以色列進攻伊朗所重視的核設施「福爾多（Fordo）濃縮廠」，這工廠深埋地底下約80至90米，被認為只有美國的轟炸機才能摧毀。

特朗普就坦言美國軍力足以摧毀福爾多濃縮場，但不代表美國會這麼做，強調仍未做出決定。

【03:03】伊朗傳媒指，以色列18日晚襲擊伊朗國家警察局總部，數人受傷，總部附近數座建築遇襲受損。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）早前指，以色列摧毀伊朗「公共安全」總部，此外未詳細提及其他。

2025年6月18日，圖為以色列襲擊伊朗某處後，遇襲地升起一陣濃煙。（WANA Via Reuters）

內塔尼亞胡感謝特朗普提供支持 強調襲擊針對德黑蘭核設施與軍事場所

【02:46】內塔尼亞胡在社交平台X帖文中上載自己講話影片，其中強調以色列對德黑蘭的核設施和軍事場所進行空襲，並感謝特朗普在以色列與伊朗開戰時「站在我們這邊」，還致謝美國協助以色列防禦領空。

內塔尼亞胡與特朗普日前先後兩次通話，特朗普在一前一後的通話之間還在白宮戰情室面見國家安全團隊成員，不過特朗普拒透露通話細節。內塔尼亞胡就指雙方經常通話，包括在昨晚進行「非常熱烈」交談。

另一方面，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在國會進行簡報，指美軍對所有局勢都預先定有計劃，包括以色列對伊朗發動襲擊後的計劃。

儘管赫格塞思向來拒絕透露美國會否協助以色列打擊伊朗，但強調德黑蘭有60日的時間接受協議，他所指是特朗普早前說的給予伊朗60日期限來與美國達成核協議。

赫格塞思今次強調伊朗有機會與美國達成協議，也「應該達成協議」，稱國防部近期工作「旨在隨時準備各種選項供美國選擇」。

不過伊朗在以色列13日襲擊時就宣布退出核協議談判，原定召開的國家阿曼也隨之宣布談判取消，特朗普對外仍聲稱伊朗仍有機會與美國達成協議，但他18日就指伊朗方面已主動聯繫，但他覺得「談判已經太晚」。

【02:30】伊朗傳媒報道，伊朗召見瑞士駐德黑蘭特使，抗議特朗普的「挑釁性」言論，特朗普日前在旗下社交平台發文，要求德黑蘭「立即投降」。

美國早前撤離駐德黑蘭大使館人員，瑞士駐德黑蘭特使今次代表美國駐伊朗人員履職。

此外報道指出，伊朗還召見德國駐伊朗大使，以抗議德國總理默茨（Friedrich Merz）的冒犯言論，默茨在日前舉行的七國集團（G7）峰會中受德媒訪問，指倘伊朗不重返與美國就核協議進行交涉的談判桌，那麼徹底摧毀伊朗核計劃事宜或被提上日程。

【01:10】美媒引述以色列軍方官員指，自13日以色列與伊朗爆發戰爭以來，伊朗已向以色列派出1,000 架無人機與大約400枚導彈，強調以色列攔截大部份導彈，約20枚導彈擊中以色列平民區，開戰至今共有24人在以色列喪生。

【00:58】美媒引述伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）表示，若美國決定助以襲伊，德黑蘭或別無選擇，唯用報復回應，他強調伊朗在此種情況下的回應實屬「自衛」，補充以色列在伊朗快要與美國進行核協議談判之際卻襲擊伊朗，認為以色列此舉無異於是對美國的背叛。

2025年6月18日，伊朗對以色列發射導彈襲擊後，圖為以色列部隊在一個疑似落爆導彈殘骸的附近展開調查。（Reuters）

【00:40】伊朗傳媒引述伊朗通訊部指，當局將對網路的上載與下載實施臨時限制，以防止「敵人威脅公民的生命和財產」。

在此之際，伊朗與以色列互相發射導彈襲擊，其中以色列特拉維夫與許多中部地區拉響防空警報，以軍稱正舉措攔截伊朗導彈，目前未知具體受損情況。

【00:31】半島電視台引述伊朗高級官員指，如果美國介入，伊朗將選擇對海上目標和敵人陣地採取行動。美國直接介入戰爭，意味着真主黨將採取行動。

另一方面，沙特媒體哈達斯（Al Hadath）就引述真主黨成員，指只有當真主黨認為伊朗政府面臨垮台的危險時，才會介入以色列和伊朗之間的戰爭。

6月19日【00:01】伊朗駐聯合國代表團在社交平台X上發文，回應特朗普日前表態，指伊朗不會在脅迫下進行談判或接受和平，更不會與一個好戰分子談判，強調伊朗將以威脅回應任何威脅，以對等措施回應任何行動。

特朗普當日稍早在白宮外回應傳媒問題，指自己在昨日與內塔尼亞胡的通話中，叫對方「繼續前進」（Keep going），還回應傳媒自己是否對伊朗發出最後通牒，指記者「可以這麼說（You could say so）」，「也許你可以稱之為『最後通牒（ultimate ultimatum）』」。

【23:47】美媒CNN引述消息人士指，美國「福特號」航空母艦攻擊群組預料下週將部署在以色列附近的地中海東部，與此同時，另一搜航空母艦正前往中東，以加入或頂替卡爾文森號航母。

而與特朗普討論以伊戰爭的美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也在當日表態，強調自己支持對伊朗採取強硬手段，以確保伊朗不能擁有核武，還補充以色列在近期對伊朗行動表現出色。

【23:30】美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在社交平台x發文，指美國駐以色列大使館正在籌備撤僑航班和船隻，以疏散美國公民。

【22:53】特朗普被問到前一天與以色列總理內塔尼亞胡通話時的內容，特朗普回答說是叫對方「繼續前進」（Keep going）。

特朗普2025年6月18日在白宮外接受傳媒提問（Reuters）

【22:09】特朗普會見傳媒，他拒絕回應關於美國是否計劃打擊伊朗或其核設施的問題，又指伊朗方面已主動聯繫，但他覺得「談判已經太晚」。

2025年6月16日，在社交平台發布的影片截圖顯示，隨著以色列和伊朗繼續互相攻擊，卡拉季-恰盧斯（Karaj-Chalus）公路上的交通十分擁堵，車輛向西行走駛離伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗「無條件投降」，美媒更引述消息人士報道，特朗普政府正考慮是否加入以色列對伊朗核設施的打擊行動。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）表明伊朗不會投降，他又警告美國不要軍事干預，指「美國人應該知道，任何美國軍事干預無疑都會帶來無法挽回的嚴重後果。」

中國外交部表示，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾1000人正在轉移撤離的途中。