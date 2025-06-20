伊朗以色列戰爭　以媒：再有伊朗核科學家死於以軍空襲｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突，中東多國譴責以色列的行動，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的取態也備受關注，伊朗揚言以色列及美國要付出代價。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



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【17:40】以色列公共廣播公司（Kan）指，以色列在一次對伊朗德黑蘭建築物的空襲中，令伊朗一名核科學家死亡。以軍目前未有回應。

【16:57】以色列能源部稱，當地能源業正常運作，沒有出現燃料不足問題。

【16:34】伊朗外長阿拉格齊指，伊朗會在日內瓦與英法德三國討論核子及區內議題，強調德黑蘭不會在彈道導彈計劃問題上退讓。

【16:20】伊朗總統佩澤希齊揚表示，德黑蘭方面一直追求和平與安寧，但目前結束這場被迫的戰爭的唯一途徑是無條件停止「敵方的侵略」。他強調，伊朗必須明確獲保證永遠結束以色列的行動。

以色列貝爾謝巴（Be'er Sheva）6月20日遭伊朗導彈襲擊後，有民眾在現場附近拍攝建築物損毀情況。（Reuters）

【15:45】伊朗外長阿拉格齊向國營傳媒表示，與以色列不同，伊朗永不針對平民地區攻擊，更加不會以醫院為目標。

【15:42】俄羅斯官員稱，伊朗布什爾核電站（Bushehr）的情況「正常」。

【15:28】哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）日前傳出遭以色列襲擊而身受重傷的消息，並有指他已喪生後，半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社報道，指他仍然生存，並準備為國犧牲。

【15:24】哈梅內伊在社交平台發文，稱「猶太復國主義者」敵人正受到懲罰。

【15:07】國際原子能機構（IAEA）表示，伊朗洪達卜（Khondab）核電站的主要建築遭以軍空襲後受損。

【15:06】伊朗傳媒指，德黑蘭的防空系統已經起動。

【15:00】伊朗外長阿拉格齊表示，假如以色列繼續攻擊，德黑蘭方面不準備與任何人對話。他又稱經過伊朗抵抗以色列的攻勢後，其他國家會與這場「侵略」割席。

【14:08】以軍表示，一枚伊朗導彈擊中以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba）科技園（tech park）一帶，現場起火，據美媒指，附近建築內有微軟辦公室。

【12:32】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空新聞訪問，稱難以想像伊朗政權更替，亦認為這個說法不可接受。

【12:12】美媒報道，微軟位於以色列南部貝爾謝巴（Beersheba）辦公室附近發生火警。

【12:05】以軍表示完成新一輪空襲德黑蘭核心的空襲，當地多個生產導彈的廠房及軍事目標，以及核武器研發項目的伊朗防禦創新與研究組織（SPND）總部被擊中。

【11:34】伊朗外長阿拉格齊的顧問Mohammad Hossein Ranjbaran在網上聲稱，德黑蘭方面搗破以色列企圖暗殺阿拉格齊的陰謀。

【10:49】以軍指，伊朗再向以色列發射導彈。

以色列特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）6月19日遭伊朗導彈襲擊，有建築物的玻璃幕牆遭震碎。（Reuters）

以色列傳媒6月19日公開特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）遭伊朗導彈襲擊一刻的片段，有建築物中彈後，現場冒出大量濃煙。（X/@ynetnews 截圖）

【08:56】林德偉將會與法、德兩國外長前往日內瓦，與伊朗外長阿拉格齊會面，預計歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）亦會出席。

圖為2025年6月18日，以色列特拉維夫響起防空警報後，大批民眾到防空設施暫避。（Reuters）

【08:51】英國外相林德偉（David Lammy）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）及美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）通話後表示，未來兩週將會是爭取透過外交解決問題的機會，強調伊朗必須達成協議以避免衝突升級。

【06:28】以軍與以色列駐華盛頓大使館指，伊朗19日向以色列發射集束彈（Cluster munition），這枚集束彈在飛臨目標上空約7公里時破裂散開，在範圍面積半徑約8公里的土地上散布約20枚小型炸彈。據悉這是開戰以來伊朗首次使用集束彈。

《以色列時報》指，這枚集束彈落爆在以色列中部城鎮Azor，對一棟民宅造成部份損傷，目前暫無人員傷亡報告。

以色列特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）6月19日遭伊朗導彈襲擊，由無人機拍攝的照片可見，多棟建築物明顯受到破壞。（Reuters）

集束彈又被稱為子母彈，特點在於放置在母彈內部的子彈散開落地後有可能並不會立刻爆炸，但它們仍有可能在留存當地許久後，仍保留對平民造成傷害的能力，被認為是用以傷害平民的惡劣武器。國際上111個國家和其他12個實體在2008年簽署一項禁止使用、生產、存儲、轉讓集束彈的條約，不過以色列和伊朗拒絕締約。

2025年6月19日，以色列Rehovot，圖為一名教授在伊朗摧毀的研究所形成的廢墟附近發表講話。（Reuters）

【06:25】澳洲外長黃英賢（Penny Wong）20日指，澳洲現已暫停駐德黑蘭大使館的營運，並指示所有澳洲工作人員離境，她補充駐伊朗大使將繼續留在當地，應對日益緊張的地區衝突。

【06:05】黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）19日發聲明指將支持伊朗，稱特朗普威脅攻擊哈梅內伊和德黑蘭形同侵略，而美國正引領地區陷入混亂和不穩定、引領世界陷入公開的危機。他強調真主黨不會保持中立，會針對此次殘酷的侵略行為採取其認為適當的行動。

【05:04】伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）旗下媒體團隊在社交平台X上傳一條經剪接帶有以色列在沙行動以及人們慶祝伊朗導彈落爆以色列場景的影片，配文「讓世界的貴族們欣喜若狂的導彈」。

【04:39】挪威外交部指，旗下駐以色列特拉維夫大使的官邸在19日晚發生爆炸，目前未知原因，強調與官邸人員聯繫，目前無人受傷。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）在社交平台指，有人在當晚將手榴彈投擲到涉事官邸的院落之中，並強烈譴責此事。

【04:17】伊朗國家電視台（IRIB）19日報道，德黑蘭計劃將在未來數日內，襲擊以色列第14新聞頻道所在的辦公室，指控內塔尼亞胡利用此電視台進行政治宣傳，敦促所有工作人員撤離。

伊朗國家電視台的辦公室早前受到以色列襲擊，當時正值電視節目播出，該台指一名工作人員在襲擊中不幸身亡。

【03:54】國際原子能機構（IAEA）表示，以色列在19日對伊朗的襲擊中，襲擊了位於伊朗孔達布（Khondab）的一個用於生產重水（heavy water）的核設施，不過強調襲擊過後無發生核泄漏的風險，因當時設施內未存放核原料，也未啟動生產。

編按：所謂重水又稱氘或氘代水（化學式D₂O或者²H2O），是水的一種，重水本身不具放射性，但可用於協核反應。

【03:11】以軍發言人戴弗林（Effie Defrin）表示，自13日起旗下部隊襲擊伊朗以來，以色列已攔截超過480架由伊朗派出的無人機。

【02:52】彭博社報道，美國聯合航空和美國航空公司已暫停部份飛往中東的航班，其中美國航空暫停飛往卡塔爾的航班，而聯合航空則暫停了飛往杜拜的航班。

【01:54】白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt ）19日簡報，稱特朗普將在兩周內決定是否對伊朗採取軍事行動，她指中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）一直與伊朗保持聯絡，強調特朗普有意通過外交途徑解決衝突，亦無懼用武力達成目的。

萊維特指伊朗非常接近擁有核武器，早前計劃與伊朗展開的美伊核協議談判中，有涵蓋伊朗必須不進行鈾濃縮工作。她還補充特朗普19日當天聽取以色列行動的簡報。

【01:53】捷克外交部宣布關閉駐德黑蘭大使館。

【01:23】以軍19日指數架載有武器的飛機由美國飛抵以色列，以色列國防部指，自部隊襲擊伊朗後，已有14架運有武器的貨機以及800架運有其他貨物的飛機來到以色列，絕大部份來自美國。

【00:45】《以色列時報》引述以色列官員指，當局仍希望美國能協助以色列打擊伊朗，預計或在24至48小時內就能知道結果，強調以色列希望美國能夠協助，但無人強迫，「他們必須自己做決定。」

【00:34】內塔尼亞胡接受以色列公共廣播公司（Kan）訪問時表示，德黑蘭政權的更迭或倒台不是以色列今次行動的正式目標，而可能是其中一個成果，他還強調，伊朗由哪個政權治理是伊朗人的內政。

6月20日【00:24】伊朗伊斯蘭革命衛隊19日指，當局在對以色列發起的「真實承諾-3」行動的第十五輪打擊中，通過無人機與導彈襲擊特拉維夫與海法的防空系統等軍事目標，還摧毀以色列一些軍事設施。

以軍指，伊朗在當日上午的新一輪襲擊中，約30枚導彈射向以色列。以色列急救組織「紅色大衛盾」說，目前已有超過40人受傷，其中3人危殆，另有18人在逃往避難所途中受傷。

【23:55】哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指，來到白宮戰情室與國家安全團隊舉行會談的特朗普，聽取了團隊有關轟炸伊朗重視的位於福爾多（Fordo）的地下核濃縮廠的利弊。

報道引述消息人士指，對於是否打擊福爾多濃縮工廠，特朗普認為沒有太多選擇，意味有必要打擊並摧毀這個核設施。

【23:23】路透社引述消息外交官報道，自以色列上週襲擊伊朗以來，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）就同伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）進行多次直接通話，試圖通過外交解決地區衝突。

美國與伊朗在衝突爆發前預料在15日舉行核協議談判，不過後來未能成事。阿拉格齊堅持以色列停火，否則德黑蘭不會重返美伊核協議的談判桌，還強調若美國施壓以色列停火，德黑蘭「可以在核問題上表現出靈活性」。

消息外交官還指出，二人通話有討論美國早在5月底就向伊朗提出的一條建議，提議在伊朗境外建立一個區域性的聯合營運企業（regional consortium），以幫助伊朗繼續進行鈾濃縮工作，不過遭到伊朗拒絕。

2025年6月19日，以色列Rehovot，圖為一棟建築受伊朗導彈襲擊後倒塌。（Reuters）

據悉二人本週開啟的通話，是自今年美伊4月開始就核協議開展一系列交涉以來，最具有實質意義的直接會談，他們除了在會談後短暫會面之外，並無進行直接接觸。

【23:06】伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在社交平台X發帖，要求以色列民眾遠離當局的軍事以及情報基地，警告伊朗正瞄準這些目標施襲。

他還聲稱早前襲擊不幸波及以色列一間醫院，令醫院外墻受損，指控這間醫院為參與加沙行動的以色列士兵醫病，伊朗部隊將繼續回應以色列襲擊，直至以色列停止施襲。

阿拉格齊所指的這間以色列醫院位於特拉維夫的霍隆（Holon），以色列防長卡茨早前到訪視察，強調伊朗瞄準醫院故意施襲，還痛批伊朗最高精神領袖哈梅內伊是「當代希特拉（modern Hitler）」，強調哈梅內伊是以色列行動的目標之一，「不能再繼續存在下去」。

德國以色列總理通話

【22:41】路透社引述德國政府消息人士指，德國總理默茨與以色列總理內塔尼亞胡通電話，默茨在電話中呼籲以色列在針對伊朗行動中保持克制。

消息人士稱，默茨談到德國原則上支持以色列對伊朗核基建的軍事打擊，但強調尋求外交途徑解決衝突的重要性。

俄方警告以色列別空襲伊朗布什爾核電站

【21:13】俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）行政總裁Alexey Likhachev警告指，若以色列空襲伊朗唯一營運的布什爾核電站（Bushehr），將有可能引發像切爾諾貝爾（Chernobyl）規模的災難。

以軍發言人較早前指以方19日曾攻擊布什爾，但後來軍方官員改口指「出錯」，未再證實或否認攻擊布什爾。

以色列：有能力獨力達成目標

【21:05】以色列總理內塔尼亞胡指，美國會否參戰完全取決於特朗普，他強調以色列有能力獨力達成行動目標，「在行動結束時，將不會有對以色列的核威脅，也沒有彈道導彈威脅。」

2025年6月11日，內塔尼亞胡在爭議地區耶路撒冷的以色列會議上發表講話。（Reuters）

【20:52】伊朗國營傳媒報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）6月20日將在瑞士日內瓦與歐洲官員會談。

【20:43】根據非政府組織Netblocks統計，伊朗全國的網絡連線率由本來的78%降至在18日下午的僅3%，即幾乎全國斷網。

伊朗部門指，由於安全問題，臨時作出互聯網限制。

【20:31】《紐約時報》報道，若美國決定介入以色列與伊朗衝突，部署在中東地區超4萬名美軍人員或將直接面臨伊朗導彈威脅。伊朗發射的導彈僅需3至4分鐘，就可擊中駐紮在海灣國家的美軍基地，專家預估駐伊拉克、科威特和巴林等國美軍將淪為首要目標。

【20:24】以色列軍方表示，估計已摧毀伊朗3分之2的導彈發射器，評估伊朗仍有100多枚導彈發射器。

【19:34】鑑於以色列與伊朗局勢持續惡化，港府宣布將兩地外遊警示級別提升至最高級別的「黑色」，呼籲市民勿赴當地。

【18:16】以色列軍方稱，軍方襲擊了位於納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）和阿拉克（Arak）的核設施，並繼續針對其他設施進行攻擊。

以色列防長：哈梅內伊不能再繼續存在

【17:55】以色列防長卡茨到訪遭伊朗導彈襲擊的霍隆（Holon）時表示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊是此次行動的目標之一。他稱，哈梅內伊是「當代希特拉（modern Hitler）」，「不能再繼續存在下去」。

【16:44】中國外交部：有1600餘名中國公民從伊朗安全撤離。

伊朗再聲稱擊落以軍F35戰機

【16:18】伊朗官員再聲稱擊落以色列軍一架F35戰機，又指摧毀以色列特工使用的14部無人機，據伊朗德黑蘭以南瓦拉明（Varamin）地區首長Hossein Abbasi指，F35戰機是在該市附近墜毀。

土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）引述來自伊朗方面的消息人士指，這是第3架遭擊落的以色列戰機。此前以色列否認有F35戰機遭擊落，僅確認損失一部無人機。

【15:21】中國外交部發言人郭嘉昆就美國官員為潛在襲擊做準備發表評論，表示當前中東局勢面臨失控風險，中方反對侵犯別國主權安全和領土完整的行為，強烈呼籲衝突當事方特別是以色列以地區國家人民利益為重，立即停火止戰，緩解當前的緊張局勢。

【15:03】在以色列Soroka醫院受襲後，以色列防長卡茨（Israel Katz）稱伊朗的襲擊是「最嚴重的戰爭罪行」，表示「哈梅內伊將為其罪行負責」，已經下令軍方加大對伊朗戰略目標和德黑蘭政府目標的攻擊力度。

【14:49】伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）警告美國不要介入與以色列的衝突，表示伊朗有「所有必要選項擺在眼前」，他稱：「我們對美國的建議是，如果他們不想阻止以色列的進攻，至少不要介入。」

【14:46】美媒引述以色列救援部門表示，伊朗周四的襲擊造成至少65人受傷，當中3人情況危急，2人中度受傷，餘下皆為輕傷。

【14:19】據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗否認有關伊朗革命衛隊當天早些時候襲擊以色列一所醫院的報道，稱此次打擊的目標是與醫院相鄰的以色列軍事情報中心，醫院受到爆炸衝擊波影響。

報道還引述伊朗原子能組織表示，以色列對洪達卜研究反應堆及重水設施發動襲擊，此舉再次違反國際法。

【14:12】以色列總理內塔尼亞胡：「今天早上，伊朗的『恐怖主義暴君（terrorist tyrants）』朝貝爾謝巴的Soroka醫院以及以色列中部的平民人口發射導彈。我們會讓德黑蘭的『暴君』付出全部代價。」

【13:49】伊朗國家電視台（IRIB）報道，當地時間早上6點左右，以色列向位於北部城市阿拉克（Arak）的核設施發射兩枚導彈。據報反應堆未受到嚴重破壞，也沒有輻射泄漏。

以色列軍方稱對伊朗的阿拉克核設施以及位於納坦茲（Natanz）的一個核武器研發設施發動襲擊。

【13:33】美媒引述一名以色列軍官稱，伊朗於當地時間周四上午向以色列發射數十枚彈道導彈，當中數個擊中民用區域，包括貝爾謝巴的Soroka醫院在內有多個「平民人口中心（civilian population centers）」受襲。

【13:07】以色列官員表示，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）的一家醫院（Soroka Hospital）被彈道導彈擊中。《以色列時報》記者Emanuel Fabian在社交平台X上發布現場畫面。社交媒體上有未經證實的畫面顯示，醫院內有人在佈滿灰塵和瓦礫的走廊裏奔跑，醫生們站在受損的建築外。特拉維夫郊區霍隆（Holon）據報亦遭導彈襲擊。

【12:36】路透社引述伊朗媒體報道，伊朗發射新一輪飛彈攻擊以色列，耶路撒冷上空傳出多下爆炸聲。以色列軍方證實相關消息。另外，伊朗官員稱已疏散洪達卜（Khondab）設施附近人員，但重申當地目前沒有輻射風險。

【12:04】以軍向伊朗兩處核設施所在地指定區域發出撤離警告

當地時間6月19日，以色列國防軍發言人在社交平台上發文，向伊朗阿拉克（Arak）、洪達卜（Khondab）兩地指定區域的居民發出警告，要求他們在以色列國防軍攻擊伊朗軍事設施前立即撤離。據悉，兩地均有核設施，分別是阿拉克重水反應堆和正在建設的洪達卜重水反應堆。

圖為伊朗阿拉克（Arak）核設施的衛星圖，攝於6月14日。(Reuters)

【08:50】美國總統特朗普周三再次呼籲伊朗無條件投降，又預告下星期有「大事發生」，甚至可能更早，因無法容許一個擁有核武的敵對國家。據報他批准美軍攻擊伊朗，不過未有下達指令，要視乎德黑蘭會否放棄核計劃；伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕投降。

【08:41】伊朗網絡安全指揮部指，以色列對伊朗銀行網絡發動大規模網絡攻擊，導致兩家銀行服務中斷。伊朗國家電視台亦指遭到網絡攻擊，直播信號受干擾。伊朗通訊部宣布，暫時限制使用互聯網，以保障安全。

【06:24】央視新聞19日引述伊朗消息指，德黑蘭在日前與以軍交火過程中擊落一架機型為「赫爾墨斯900（Hermes 900）」的以色列無人機。《以色列時報》引述以軍與伊朗消息指，今次是伊朗自13日衝突來，首次擊落以色列無人機。

這一消息首先由伊朗國家電視台（IRIB）在18日上午電視畫面中播出，其中顯示一架無人機疑似墜毀在地面上，當局指這架以色列無人機由伊朗在18日的凌晨於伊斯法罕的上空擊落，墜毀在距德黑蘭以南約440公里的沙地上。

意大利傳媒《the aviationist》報道指，赫爾墨斯900是以色列專門為配合當局戰略所研發的中長航程無人機，主要用於偵察、監視和通訊任務，飛行高度最高可達3萬英尺（約9公里），最長能持續飛行逾30個小時，最大起飛重量為970公斤，最大翼展為15米。

報道還指出，無人機殘骸附近還發現一枚炸彈，預料是用在無人機上，專門用於襲擊地面小型目標。

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

【05:18】《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普在17日就指出，以色列襲擊伊朗的攻擊計劃經由他私自批准，不過強調自己未下達最終命令。

以色列在6月13日開始襲擊伊朗，雙方後續互相施襲，消息未指明特朗普所批准的以色列襲擊伊朗計劃，究竟是哪一天的襲擊計劃。

消息強調特朗普希望通過用以色列對伊朗的襲擊威脅，迫德黑蘭滿足特朗普要求。

【05:04】以軍18日表示，旗下60架戰機在過去數小時內襲擊德黑蘭逾20個軍事設施，包括與伊朗核計劃與生產導彈有關的工廠。

發言人戴弗林（Effie Defrin）當日簡報，以軍在過去的一日之間，對伊朗發動三輪襲擊，第一輪襲擊德黑蘭地區約40個目標，包括一個離心機製造基地和一個反坦克飛彈製造基地。

而以軍在第二輪攻勢中同樣襲擊位於德黑蘭的約20個目標，包括三個重要的有關導彈製造場所；第三輪襲擊則瞄準那些位於伊朗西部的地對地導彈發射和武器庫，打擊試圖重新進入並轉移武器的人員。

【04:11】路透社引述消息人士指，德國、法國和英國各國的外交部長計劃20日在瑞士日內瓦與伊朗外長，就核協議舉行聯合會談。報道指今次談判經由美國斡旋才得以進行，旨在說服伊朗確保將核計劃用於民用項目，而非製造核武。

消息人士指，預料有關各方會先在日內瓦的德國領事館內會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），之後再舉行聯合談判。

特朗普：伊朗快要擁有核武 不排除與德黑蘭代表在白宮會晤

【03:14】主推與伊朗達成核協議的美國總統特朗普表示，伊朗應該達成協議，強調伊朗希望來到白宮，還補充「我或許會這麼做（ I may do that）」。

特朗普指自己目前還未就伊朗問題作出最終決定，很快就要再到白宮戰情室開會，他不排除德黑蘭政權會倒台，指「任何事情都可能發生（Anything could happen）」，強調以色列表現不錯。

2025年6月18日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室面見意甲球會祖雲達斯成員並回答傳媒問題。（Reuters）

特朗普重申早前說法，指伊朗只需要多幾週時間就能擁有核武，相信德黑蘭一旦掌握就會使用，但強調美國與伊朗之間仍有機會達成協議。

外界關注美國會否協助以色列進攻伊朗所重視的核設施「福爾多（Fordo）濃縮廠」，這工廠深埋地底下約80至90米，被認為只有美國的轟炸機才能摧毀。

特朗普就坦言美國軍力足以摧毀福爾多濃縮場，但不代表美國會這麼做，強調仍未做出決定。

【03:03】伊朗傳媒指，以色列18日晚襲擊伊朗國家警察局總部，數人受傷，總部附近數座建築遇襲受損。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）早前指，以色列摧毀伊朗「公共安全」總部，此外未詳細提及其他。

2025年6月18日，圖為以色列襲擊伊朗某處後，遇襲地升起一陣濃煙。（WANA Via Reuters）

內塔尼亞胡感謝特朗普提供支持 強調襲擊針對德黑蘭核設施與軍事場所

【02:46】內塔尼亞胡在社交平台X帖文中上載自己講話影片，其中強調以色列對德黑蘭的核設施和軍事場所進行空襲，並感謝特朗普在以色列與伊朗開戰時「站在我們這邊」，還致謝美國協助以色列防禦領空。

內塔尼亞胡與特朗普日前先後兩次通話，特朗普在一前一後的通話之間還在白宮戰情室面見國家安全團隊成員，不過特朗普拒透露通話細節。內塔尼亞胡就指雙方經常通話，包括在昨晚進行「非常熱烈」交談。

另一方面，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在國會進行簡報，指美軍對所有局勢都預先定有計劃，包括以色列對伊朗發動襲擊後的計劃。

儘管赫格塞思向來拒絕透露美國會否協助以色列打擊伊朗，但強調德黑蘭有60日的時間接受協議，他所指是特朗普早前說的給予伊朗60日期限來與美國達成核協議。

赫格塞思今次強調伊朗有機會與美國達成協議，也「應該達成協議」，稱國防部近期工作「旨在隨時準備各種選項供美國選擇」。

不過伊朗在以色列13日襲擊時就宣布退出核協議談判，原定召開的國家阿曼也隨之宣布談判取消，特朗普對外仍聲稱伊朗仍有機會與美國達成協議，但他18日就指伊朗方面已主動聯繫，但他覺得「談判已經太晚」。

【02:30】伊朗傳媒報道，伊朗召見瑞士駐德黑蘭特使，抗議特朗普的「挑釁性」言論，特朗普日前在旗下社交平台發文，要求德黑蘭「立即投降」。

美國早前撤離駐德黑蘭大使館人員，瑞士駐德黑蘭特使今次代表美國駐伊朗人員履職。

此外報道指出，伊朗還召見德國駐伊朗大使，以抗議德國總理默茨（Friedrich Merz）的冒犯言論，默茨在日前舉行的七國集團（G7）峰會中受德媒訪問，指倘伊朗不重返與美國就核協議進行交涉的談判桌，那麼徹底摧毀伊朗核計劃事宜或被提上日程。

【01:10】美媒引述以色列軍方官員指，自13日以色列與伊朗爆發戰爭以來，伊朗已向以色列派出1,000 架無人機與大約400枚導彈，強調以色列攔截大部份導彈，約20枚導彈擊中以色列平民區，開戰至今共有24人在以色列喪生。

【00:58】美媒引述伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）表示，若美國決定助以襲伊，德黑蘭或別無選擇，唯用報復回應，他強調伊朗在此種情況下的回應實屬「自衛」，補充以色列在伊朗快要與美國進行核協議談判之際卻襲擊伊朗，認為以色列此舉無異於是對美國的背叛。

2025年6月18日，伊朗對以色列發射導彈襲擊後，圖為以色列部隊在一個疑似落爆導彈殘骸的附近展開調查。（Reuters）

【00:40】伊朗傳媒引述伊朗通訊部指，當局將對網路的上載與下載實施臨時限制，以防止「敵人威脅公民的生命和財產」。

在此之際，伊朗與以色列互相發射導彈襲擊，其中以色列特拉維夫與許多中部地區拉響防空警報，以軍稱正舉措攔截伊朗導彈，目前未知具體受損情況。

【00:31】半島電視台引述伊朗高級官員指，如果美國介入，伊朗將選擇對海上目標和敵人陣地採取行動。美國直接介入戰爭，意味着真主黨將採取行動。

另一方面，沙特媒體哈達斯（Al Hadath）就引述真主黨成員，指只有當真主黨認為伊朗政府面臨垮台的危險時，才會介入以色列和伊朗之間的戰爭。

6月19日【00:01】伊朗駐聯合國代表團在社交平台X上發文，回應特朗普日前表態，指伊朗不會在脅迫下進行談判或接受和平，更不會與一個好戰分子談判，強調伊朗將以威脅回應任何威脅，以對等措施回應任何行動。

特朗普當日稍早在白宮外回應傳媒問題，指自己在昨日與內塔尼亞胡的通話中，叫對方「繼續前進」（Keep going），還回應傳媒自己是否對伊朗發出最後通牒，指記者「可以這麼說（You could say so）」，「也許你可以稱之為『最後通牒（ultimate ultimatum）』」。

【23:47】美媒CNN引述消息人士指，美國「福特號」航空母艦攻擊群組預料下週將部署在以色列附近的地中海東部，與此同時，另一搜航空母艦正前往中東，以加入或頂替卡爾文森號航母。

而與特朗普討論以伊戰爭的美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也在當日表態，強調自己支持對伊朗採取強硬手段，以確保伊朗不能擁有核武，還補充以色列在近期對伊朗行動表現出色。

【23:30】美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在社交平台x發文，指美國駐以色列大使館正在籌備撤僑航班和船隻，以疏散美國公民。

【22:53】特朗普被問到前一天與以色列總理內塔尼亞胡通話時的內容，特朗普回答說是叫對方「繼續前進」（Keep going）。

特朗普2025年6月18日在白宮外接受傳媒提問（Reuters）

【22:09】特朗普會見傳媒，他拒絕回應關於美國是否計劃打擊伊朗或其核設施的問題，又指伊朗方面已主動聯繫，但他覺得「談判已經太晚」。

2025年6月16日，在社交平台發布的影片截圖顯示，隨著以色列和伊朗繼續互相攻擊，卡拉季-恰盧斯（Karaj-Chalus）公路上的交通十分擁堵，車輛向西行走駛離伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗「無條件投降」，美媒更引述消息人士報道，特朗普政府正考慮是否加入以色列對伊朗核設施的打擊行動。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）表明伊朗不會投降，他又警告美國不要軍事干預，指「美國人應該知道，任何美國軍事干預無疑都會帶來無法挽回的嚴重後果。」

中國外交部表示，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾1000人正在轉移撤離的途中。