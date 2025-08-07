深圳君悅酒店6必住理由｜人均$413起住5星！3間黑珍珠+免費遲退房

深圳君悅酒店｜一場來到深圳旅行，除了要住得好，當然都要食得好！《香港01》「好食玩飛」是次為大家整合五星級酒店—深圳君悅酒店6大必住理由，不但交通方便，酒店配套更可以滿足吃喝玩樂所有需求，人均只需$413起，CP值超高！還有以¥9.9的價格歎特色招牌菜！即看下文啦！



深圳君悅酒店必住理由【1】¥9.9歎招牌菜

只要預訂標準客房或以上，即可以¥9.9，品嚐酒店的指定招牌菜式，就是黑珍珠鉆餐廳「主席樓」，匠心出品的港式蘿蔔牛腩煲一份。中餐行政總廚劉求財師傅，甄選牛坑腩與粵北高山白蘿蔔，佐十三味秘製醬料，歷經6小時慢燉，牛腩酥爛入味，蘿蔔晶透飽香，濃郁肉香中，揉合了粵式煙火氣，重現香江街頭風味！

只要預訂標準客房或以上，即可以¥9.9，品嚐酒店的指定招牌菜式！（官方圖片）

深圳君悅酒店必住理由【2】地理位置佳

深圳君悅酒店坐落於羅湖區中心地帶，鄰近羅湖書城廣場步行街、京基100大廈、東門老街及萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅分別約10分鐘及20分鐘車程，距離大劇院地鐵站亦只需步行10分鐘，無論是交通還是周邊配套設施都十分齊全。

深圳君悅酒店於2009年開幕。（官方圖片）

深圳君悅酒店必住理由【3】高CP值客房

深圳君悅酒店共有471間房，提供普通客房、套房及公寓房型，大部分房型更可容納3人入住，對家庭客來說非常友好。此外，房間內設備齊全，設有65吋LED電視、Nespresso咖啡機、智能馬桶等。還坐擁無敵城市景觀，部分更可以遠眺香港景緻！房內亦配備乾濕分離浴室，浴室採用半開放式設計且帶有浴缸，非常奢華！

此外，套房房型另設寬敞客廳，公寓房型更有設備齊全的廚房，提供微波爐、基本爐具及爐具，十分方便。酒店房價每晚人均只需$413起，17歲或以下兒童不加床更可免費入住，CP值超高！

深圳君悅酒店必住理由【4】免費延遲退房

深圳君悅酒店的退房時間為12:00前，不過經網上平台預訂酒店則可獲得免費延遲退房至下午2點，退房後還可以寄存行李，非常貼心！

深圳君悅酒店必住理由【5】户外恆温游泳池

深圳君悅酒店提供健身中心、水療中心、迷你高爾夫球場及室外游泳池，娛樂設施齊全。除了健身中心24小時開放，户外的恆温游泳池同樣全年開放，無論是寒冬還是炎夏都可以舒適暢泳。

深圳君悅酒店必住理由【6】雲集黑珍珠餐廳指南一鑽餐廳

深圳君悅酒店共有7間餐廳，包括自助餐廳「樂廚」、中餐廳「1881」、粵式食府「主席樓」、西餐廳「悅景扒房」、意式風味餐廳「意合園」、露天輕食飲品「糖立方」及酒吧。

其中西餐廳「悅景扒房」就曾於2021年獲得「中國版米芝蓮」之稱的「黑珍珠餐廳指南」一鑽餐廳榮譽。餐廳由任職於意大利米芝蓮星級餐廳及奢華酒店餐廳的意籍行政副總廚Chef Giulio親理，主打招牌肥肝批意大利燴飯、龍蝦意麵及香烤太平洋元貝，無論是賣相或味道都十分出色。

此外，主打粵菜的「主席樓」更是2024年及2025年連續兩年上榜「黑珍珠餐廳指南」一鑽餐廳，不少人特地前往就是為了吃餐廳的招牌菜—脆皮玻璃乳鴿皇！將乳鴿放於熱食上，乳鴿外皮薄而香酥脆，肉嫩多汁，而且餐點精緻，值得盡情打卡！

深圳君悅酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$413起（君悦大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：大劇院站步行10分鐘

