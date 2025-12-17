森林海溫泉度假酒店｜5大必住理由 私人溫泉+花火大會 人均$585起

廣州森林海温泉度假酒店｜趁著假期不如去遠啲、玩得盡興啲！去距離香港約2.5小時的廣州森林海溫泉度假酒店住返2日就最適合不過！《香港01》「好食玩飛」為大家整合廣州森林海溫泉度假酒店5必住原因，人均$585起就有私人溫泉、可以免費玩嬉水樂園，仲可以欣賞海上花火大會！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

森林海溫泉度假酒店必住理由【1】地理位置佳

廣州森林海温泉度假酒店坐落於廣州市增城區派潭鎮內，緊鄰4A級白水寨風景名勝區，鄰近白水寨鄉村生態公園，並與南崑山緊緊相連，四周有山林圍繞，環境清幽寧靜。

此外，從香港西九龍高鐵站，只需要1小時車程便可抵達廣州南高鐵站，再轉乘的士，約1.5小時車程便可抵達廣州森林海温泉度假酒店，全程3小時都唔使！

廣州森林海溫泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

森林海溫泉度假酒店必住理由【2】平住五星級客房帶私人溫泉

廣州森林海溫泉度假酒店是五星級酒店，提供親水別墅、親子複式主題度假屋、豪華客房、房車營地、樹屋等多達62種房型、共441間客房！

酒店客房以夏日風情、太空漫遊、海底世界等不同主題設計，均設有寬敞露台及私人景觀溫泉，可以看著四季山景好好放鬆！部分樹屋房型及親子複式主題度假屋另擁有私人滑梯、旋轉木馬及小型遊樂場，仿如置身童話世界；部分房車區房型則設有私人玻璃私人游泳池及私人庭院；別墅房型更可容納多達12人入住，十分奢華！

廣州森林海溫泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

森林海溫泉度假酒店必住理由【3】全時全季開放嬉水樂園

森林海溫泉度假酒店內的核心配套項目森林海嬉水樂園有「廣東小馬爾代夫」之稱，是少數全時全季開放的水上樂園，夏天是玩水勝地，冬天則變身為大型室內恆溫及室外溫泉樂園。

森林海嬉水樂園分為森林溫泉區、天陽湖區、古海森林區、神祕海盜區、抓魚摸蝦區，合共5大區域，擁有貫穿室內外、長達570米的水上過山車；刺激螺旋水上滑梯及滑索；超大型臨湖無邊際泳池、白沙灘等合家歡水上活動！凡入住森林海溫泉度假酒店，即可享有「嬉水樂園無限次入園」的權益！

森林海溫泉度假酒店必住理由【4】超大型海上花火大會

森林海溫泉度假酒店的森林海嬉水樂園在每年重大節假日，例如五一勞動節、中秋、農曆新年、元旦跨年等及暑假都會舉行連續的海上花火大會活動，大型煙火會在樂園內的天陽湖上空綻放，更會因應不同季節疊加不同的特效、燈光秀及表演。

酒店住客除了可以免費無限次進入森林海嬉水樂園欣賞海上花火大會外，部分酒店房型亦坐擁天陽湖景觀，在客房的露台就可以盡情欣賞！

廣州森林海溫泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

森林海溫泉度假酒店必住理由【5】免費豐富娛樂體驗

除了可以免費無限次進入森林海嬉水樂園及海上花火大會外，森林海溫泉度假酒店亦為住客提供免費且豐富的娛樂體驗！

當中包括天陽湖水上運動項目，可以免費玩皮划艇、腳踏船、碰碰船；無限次室內外森林温泉區，打卡網紅鳥巢泡池及體驗功能性養生池；參與篝火狂歡派對活動；還有不同親子活動與精彩節目，例如扭扭花開盆栽DIY、魚燈DIY、《熊貓出逃計劃》劇場、《小丑泡泡秀》表演等。

廣州森林海溫泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

房價：人均HK$585起（房車區-湖岸小墅觀景房2樓｜私人溫泉；包早餐）

地址：廣州增城區派潭鎮白水寨101號

交通：廣州南站車程1小時30分鐘

廣州森林海溫泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略