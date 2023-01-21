京都溫泉酒店7大推介！人均$456起　一泊兩食/私人溫泉/近京都站

京都溫泉酒店也有不少人氣推介及選擇，當中大部分都有一泊兩食、私人溫泉等，有些甚至可以一家人或一大班朋友包棟住宿，要施設及風景超美的；要價錢實惠、交通方便的，統統都可以在這個京都溫泉酒店懶人包找到，總有一兩間合你心意。

（價錢由搜尋當天作準）

京都溫泉酒店Top 9人氣推介！一泊兩食/私人溫泉/超近京都站都有

這個京都溫泉酒店是由日本網上訂房平台一休的京都溫泉酒店排名，包括了一些景色夢幻、甚至房間有私人溫泉的京都溫泉酒店，亦有性價比極高、交通超方便的選擇！

京都溫泉酒店【1】ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

第1間京都溫泉酒店是猶如世外桃源的ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts，除了充滿日本傳統庭園感覺，裝潢典雅、相當寬敝舒適，景觀開揚雅致，是個渡假好選擇。整間京都溫泉酒店約有114間房間，約有8個房型，而且是少見地會設有3人房，適合3個人旅行。

而有些對於浸溫泉需要肉帛相見而感到尷尬，而這間溫泉酒店是可以穿泳衣去浸，跟家人、朋友去浸也不會尷尬。

地點：京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

價錢：Agoda｜booking.com｜Klook｜Trip.com

+ 1

京都溫泉酒店【2】ウェスティン都ホテル京都 (The Westin Miyako Kyoto)

京都溫泉酒店The Westin Miyako Kyoto當中的溫泉設施於2021年4月開業，為京都最大型的SPA設施，而且其溫泉設施有別於一般溫泉的日式傳統感覺，而是與庭園揉合為一體的半露天溫泉。

京都溫泉酒店The Westin Miyako Kyoto附近還有不少古跡，同時也有遠離繁囂的寧靜。房型方面比較多元化，有較新潮的洋室，也有喇院和室的選擇，甚至更有私人溫泉的和室可以選擇。

地點：京都東山区三条けあげ, 605-0052 日本

價錢：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

+ 4

京都溫泉酒店【3】HOTEL THE MITSUI KYOTO

這間京都溫泉酒店於2020年才開幕，位於京都二條城附近，建於江戶時代的三井總領家宅邸上，再加以整修，所以在裝潢帶有少許日本古代的氛圍。

曾於2022年的福布斯旅遊中獲得5星，是日本第1間酒店在開業初期就獲得審查最高評價的5星。HOTEL THE MITSUI KYOTO設有161間客房，約6種房型可選。而京都溫泉酒店HOTEL THE MITSUI KYOTO的溫泉也相較其他溫泉更有氣氛，值得一來試試看。

地點：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284

價錢：Agoda｜booking.com｜Klook｜Trip.com｜永安旅遊

京都溫泉酒店【4】アマン京都 (Aman Kyoto)

第4間京都溫泉酒店推介是安縵京都Aman Kyoto，就在金閣寺不遠的隱世森林中，環境特別清幽，與京都傳統日本氛圍融為一體，秋天時更會被紅葉所包圍，非常有詩意。這間京都溫泉酒店提供24間房及2棟別墅。而安縵京都Aman Kyoto設有露天溫泉和室內溫泉，據說可以消除疲勞，改善肌肉酸痛，還有美膚效果。

地點：京都市北区大北山鷲峯町１番, 603-8458 京都府, 日本

預訂方法：Klook｜Trip.com｜永安旅遊

+ 2

京都溫泉酒店【5】ホテルハーヴェスト京都鷹峯 (Hotel Harvest Kyoto Takagamine)

位於金閣寺、大德寺附近，是一間適合一家人或一大班朋友入住的溫泉酒店，一共有3種房型，分別是洋室（最多可容納4人）、2款和洋室（定員5人及6人）。這間京都溫泉溫店設有3個溫泉，當中有大浴場、「地 – Kuni -」、「宙 – Sora -」等，景觀和氛圍都各有風味，值得一提的是這間京都溫泉酒店更提供足湯，要是不方便浸溫泉的朋友，都可以浸浸腳。

地點：京都府京都市北区衣笠鏡石町47

價錢：Trip.com

+ 1

京都溫泉酒店【6】京湯元 ハトヤ瑞鳳閣

這間京都溫泉酒店位於京都車站5分鐘步程，交通非常方便，很適合打算玩遍整個京都的朋友。而其溫泉為來自地下910ｍ的自家源泉，設有2個大浴場，一個是「東山之湯」、一個是「西山之湯」。而京都溫泉酒店京湯元 ハトヤ瑞鳳閣提供13種房型，適合不同需求的客人，同時有3種房型更有設獨立私人溫泉的客房，最適合著重隱私度的人。

地點：京都府京都市下京区南不動堂町８０２

價錢：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜HotelsCombined｜永安旅遊

+ 1

京都溫泉酒店【7】温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE

說到溫泉酒店，一定少不了一棟式溫泉別墅，而温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE可以最多8人入住，而且有檜木祇園天然溫泉。可以在入住京都溫泉酒店前，提早3天指明要用餐，溫泉酒店就會幫忙預訂，如當地藝伎、舞伎都喜愛的玉子三文治早餐，還有懷石料理，都可以在溫泉酒店內享用。

地點：京都府東山区西之町232-22

價錢：Agoda｜booking.com