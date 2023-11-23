上海迪士尼10大親子酒店｜全新反斗奇兵酒店/近迪士尼/機場$145起

上海迪士尼親子酒店2023！每逢節日放假，一家大小想去上海迪士尼樂園玩，不但可以選擇園區內的迪士尼官方酒店，更可入住附近迪士尼度假村周邊酒店。《香港01》「好食玩飛」記者整理了10大迪士尼酒店推介，當中包括全新反斗奇兵酒店，亦有不少交通便利住宿，最平人均$145，即看有哪些熱門推介！去上海的朋友亦不妨留意Trip.com/Agoda/Klook/Booking.com的最新Promo Code，以最優惠的價錢訂酒店。

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上海迪士尼酒店推介【1】上海浦東主題樂園萬信酒店（Theme Park Wassim Hotel Pudong Hotel）

酒店距離上海地鐵2號線約6分鐘車程，交通算是方便，而且極近上海迪士尼樂園，車程大約只需10分鐘。另外，酒店亦有定點班車往來上海機場及酒店，所以帶同小朋友到上海旅遊的旅客毋須太擔心行程。酒店設備方面，有健身及休閒設施，其中包括庭中花園、室內恆温泳池、兒童樂園、康樂健身中心等。酒店更於2023年進行翻新工程，於Trip.com更獲得4.8/5的接近滿分的評分，不少旅客都指酒店職員的服務殷勤，而且房間十分舒適，空間大不侷促，值得推薦。

上海浦東主題樂園萬信酒店（Wassim Hotel （Shanghai Pudong Theme Park））

房價：人均HKD$227起（舒適大床房）

地址：川周公路7099號, 浦東新區, 上海

交通：地鐵2號線車程約6分鐘

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上海迪士尼酒店推介【2】上海百萬石温泉酒店（Hyakumangoku Onsen Hotel）

酒店於2021年開業，集休閒、娛樂、餐飲及購物於一身的度假酒店，酒店更是位於迪士尼園區之中，與樂園的位置十分接近，適合準備入園的家庭入住。除此之外，酒店更設有溫泉，去完迪士尼感到疲累的旅客不妨一試。於Trip.com中獲得4.7/5的評分，旅客指酒店的設計精緻，而且有滿滿的日式旅館感覺。酒店的環境乾淨衞生，旁邊更有一個購物商場及餐廳，即使不打算入園的人亦不妨考慮。

上海百萬石温泉酒店（Hyakumangoku Onsen Hotel）

房價：人均HKD$594起（日式特惠迷你大床房）

地址：申迪東路99號, 浦東新區, 上海

交通：與迪士尼站約6分鐘車程

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上海迪士尼酒店推介【3】上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）

上海迪士尼樂園位於上海浦東，其中上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）是不少迪士尼迷都選擇入住的酒店，除了不用早起排隊及搭車，更可以化身為童話世界中的主角，於充滿迪士尼色彩的專屬星級酒店中放電，酒店提供不同主題設計，例如《小美人魚》、《美女與野獸》、《灰姑娘》、《獅子王》等迪士尼經典動畫，隨時都可以打卡！

上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）

房價：人均$1,649起（豪華花園景觀雙床房）

地址：上海浦東新區申迪西路1009號

交通：迪士尼地鐵站步行26分鐘

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上海迪士尼酒店推介【4】上海迪士尼度假區·玩具總動員酒店（Toy Story Hotel ）

上海迪士尼樂園度假區裡的玩具總動員酒店（Toy Story Hotel ），早於2016年開業，是全球首間以動畫《反斗奇兵》為背景的迪士尼酒店，設有約800間客房。在酒店的每個角落，都可以找到《反斗奇兵》裡的電影元素，大家更有機會在大樓裡與胡迪、翠絲等角色碰面。於Trip.com獲得90%推薦度，網友表示酒店的職員主動有禮，而且入住酒店時可以提前一個小時進入迪士尼樂園！

上海迪士尼度假區·玩具總動員酒店（Toy Story Hotel）

房價：人均$788起（花園景觀雙床房）

地址：上海市浦東新區川沙新鎮申迪西路360號（上海迪士尼樂園度假區裡）

交通：迪士尼地鐵站步行約22分鐘

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上海迪士尼樂園周邊人氣酒店推介

上海浦東新區亦有不少高質酒店，坐落在上海迪士尼樂園附近，若果未能成功預訂上海迪士尼樂園酒店，亦可以考慮周邊的人氣酒店，靠近樂園之餘，同時鄰近不同上海旅遊景點，而且交通便利，亦是不錯的選擇！此外，想預訂門票或套票的朋友，亦可以留意上海迪士尼樂園門票優惠。

上海迪士尼酒店推介【5】上海國際旅遊度假區萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shanghai International Tourism and Resorts Zone）

如果未能入住樂園區內酒店，上海國際旅遊度假區萬怡酒店是不錯選擇！ 酒店位於上海迪士尼度假區主幹道入口處，距離上海迪士尼樂園約3至5分鐘車程，酒店每天指定時間將提供免費接駁車來回迪士尼、浦東機場及虹橋，而且無需預約，非常方便。內部裝潢乾淨整潔，房間寬敞明亮，同時設有兒童樂園如淘氣堡、滑滑車和迷你屋等，適合親子入住。

上海國際旅遊度假區萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shanghai International Tourism and Resorts Zone）

房價：人均HKD$275起（豪華房）

地址：上海浦東新區秀浦路3999弄17號

交通：康新公路地鐵站步行約6分鐘（迪士尼樂園約3至5分鐘車程）

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上海迪士尼酒店推介【6】上海鄰家美利亞酒店（Melia Shanghai Parkside）

上海鄰家美利亞酒店（Melia Shanghai Parkside）距離迪士尼樂園相當近，步行約12分鐘就可以到達，同時鄰近光明生態園、莫斯利安香草園、上海奕歐來購物村等景點，上海旅人之選！酒店主打花園式洋房，環境清幽，極具質感，性價比甚高！於Trip.com更獲得94%推薦度，旅客不單止稱讚房間的衞生理想，而且去迪士尼樂園亦十分方便，職員的殷勤服務令旅客留下深刻印象。

上海鄰家美利亞酒店（Melia Shanghai Parkside）

房價：人均HKD$519起（豪華大床房）

地址：上海浦東新區申迪西路818弄151號

交通：迪士尼地鐵站步行約24分鐘（迪士尼樂園步行約12分鐘）

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上海迪士尼酒店推介【7】上海浦東麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong）

上海浦東麗思卡爾頓酒店坐落於浦東區內，靠近海濱且連接購物中心，距離東方明珠電視塔、上海海洋水族館等都相當近。酒店位於陸家嘴國金中心的頂端樓層，客房內可欣賞黃浦江和外灘美景！於Trip.com獲得4.7/5的評分，酒店的職員會在客人入住時細心講解酒店的設施，殷勤的態度令旅客加分不少，而且房間的空間寬敞，部分客房更可以欣賞到超美夜景，值得向其他旅客推薦。

上海浦東麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong）

房價：人均KD$1080起（豪華房）

地址：上海浦東新區陸家嘴世紀大道8號上海國金中心

交通：陸家嘴地鐵站步行約8分鐘

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上海迪士尼酒店推介【8】上海未来 · 上居酒店 （Future Shang Ju Hotel）

上海未来 · 上居酒店 （Future Shang Ju Hotel）提供免費接駁車來回迪士尼樂園，若坐的士大概27元人民幣，同樣方便。酒店主打簡約裝修風格，附近有綠地購物廣場、百聯購物中心、家樂福超市等，同時緊鄰浦東國際機場，亦可坐地鐵直達上海東方明珠、外灘、南京東路步行街、城隍廟，而且房價不貴，經濟之選。

上海未来 · 上居酒店 （Future Shang Ju Hotel）

房價：人均HKD$145起（標準大床房）

地址：上海浦東新區川沙新鎮妙境路815號

交通：川沙地鐵站步行約10分鐘

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上海迪士尼酒店推介【9】棲夢民宿（上海新月店）（Qimeng Guesthouse）

去迪士尼好方便！民宿整體既有浪漫情調又有現代化設施，感覺暖和及溫馨。房間衛生乾淨，院子很漂亮，拍照很「出片」。於Trip.com獲得94%推薦度，不少旅客被民宿的外貌吸引入住，同時認為民宿的職員態度很好，而且更提供免費往返迪士尼樂園的接送服務。民宿亦提供了早餐給旅客，絕對值得旅客再次入住的地方之一。

棲夢民宿（上海新月店）（Qimeng Guesthouse）

房價：人均HKD$167起（竹醉）

地址：上海浦東新區川沙新鎮欄桿村潘家宅12號

交通：上海火車站約36分鐘車程

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上海迪士尼酒店推介【10】上海極樂湯川沙温泉酒店（Gokurakuyu Hot Spring Hotel Shanghai Chuansha）

酒店距離地鐵2號線川沙站約6分鐘車程，2號線直達虹橋國際機場，而且旁邊就是迪士尼樂園。除了樂園之外，亦有野生動物園、川沙古城牆公園等值得帶小朋友去的景點。酒店方面設有室內兒童樂園、閲讀室、露天混浴湯池、泳池、水上兒童樂園等設施，適合家長帶小朋友放電。於Trip.com獲得81%的推薦度，除了有大量適合小朋友玩樂設備外，最受旅客歡迎是酒店設有溫泉，早餐亦相當豐富。值得推薦給去上海玩的旅客。

上海極樂湯川沙温泉酒店（Gokurakuyu Hot Spring Hotel Shanghai Chuansha）

房價：人均HKD$168起（日式大床房（公共浴室））

地址：川周公路7076弄2號, 浦東新區, 上海

交通：距離迪士尼站約15分鐘車程

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