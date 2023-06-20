四川酒店7大特色推介｜$79起住九寨溝名勝仙景　近成都古街/車站

四川酒店推介2023！高鐵香港段將於7月起增設連接四川長途線，包括成都東、樂山及宜賓西，前往四川旅遊莓就更加方便。本文整理四川酒店7大特色推介，當中包括有超靚山景酒店，可以盡歎九寨溝名勝區風景，部分更近成都古街、車站等，非常方便，人均最平$79起。



四川酒店7大特色推介｜九寨溝仙景人均$79起+近成都車站/古鎮

四川酒店推介【1】成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店

成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店位於成都市中心，距離成都火車站約15分鐘車程，若前往通惠門地鐵站僅需步行約6分鐘，而且鄰近寬窄巷子、青羊宮、杜甫草堂等人氣景點，步行10分鐘已經可以抵達，即使前往太古裏、錦裏古街亦大概約10分鐘車程。酒店擁有清靜幽雅的中式庭院景觀，並設有漢唐風格古街景觀，想要體驗古香古色絕不可錯過！

地址：四川成都青羊區琴台故徑180號

交通：通惠門地鐵站步行約6分鐘

價錢：人均$239.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

四川酒店推介【2】成都凱賓斯基飯店

成都凱賓斯基飯店（Kempinski Hotel Chengdu）位於城南繁華區域，距離成都東站僅約14分鐘車程，步行約9分鐘就到達桐梓林地鐵站，交通方便，鄰近九眼橋、武侯祠、錦裏古街等。酒店開業將近20年，於2021年重新翻新後，主打時尚簡約裝修風格，客房乾淨整潔，並設有室內游泳池，夏日炎炎時候游水一流！

地址：成都武侯區人民南路4段42號

交通：桐梓林地鐵站步行約9分鐘

價錢：人均$225起

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四川酒店推介【3】成都蓉城悦柳·采薇美食酒店

成都都可以浸溫泉！成都蓉城悦柳·采薇美食酒店（Chengdu willow hotel）為城市田園温泉酒店，距離成都南火車站約9分鐘車程，前往省體育館地鐵站僅需步行約6分鐘，與錦裏古街、武侯祠、九眼橋等景點亦很近。酒店沿用川西民居建築風格，房間內部設計以榻榻米風格為主，同時設有特色温泉，旅途後可以隨時浸泡解乏！

地址：成都武侯區人民南路三段24號

交通：省體育館地鐵站僅需步行約6分鐘

價錢：人均$237起

預訂：Trip.com

四川酒店推介【4】九寨康萊德酒店（2021）

四川除了成都市中心，不少人或會特意前去九寨溝旅遊。位於九寨魯能美麗滙旅遊度假區的九寨康萊德酒店 (Conrad Jiuzhaigou)，於2021年開幕，坐落在山巒環繞、羣山環抱的中查溝，周圍景色超美，而且前往九寨千古情僅約10分鐘車程。

（Booking.com）

酒店以藏族文化為裝潢格調，流淌着寧靜的溪流，酒店擁有多間客房，包括豪華客房，套房和獨立別墅，部分可以欣賞山景或湖景，而且每次出入房間都有接駁車接送，非常貼心，可以更多探索藏文化及古藏族村落。

地址：九寨溝漳扎鎮S301省道郎寨村

交通：距離九寨溝約20分鐘車程

價錢：人均$608起

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四川酒店推介【5】九寨魯能希爾頓花園酒店（2021）

九寨魯能希爾頓花園酒店 (Hilton Garden Inn Jiuzhaigou)位於九寨魯能美麗滙旅遊度假區，同樣於2021年開業，距離九寨溝景區入口約10分鐘車程，鄰近九寨藏羌非遺博物館、九寨魯能勝地、中查溝、九寨千古情等名勝景點。酒店以九寨溝五花海的設計為靈感，客房舒適明亮，並可以欣賞絕美山景，性價比高！

地址：九寨溝漳扎鎮S301省道郎寨村

交通：距離九寨溝景區約10分鐘車程

價錢：人均$$273起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

四川酒店推介【6】日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（2023）

日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley , a Ritz-Carlton Reserve）位於青藏高原邊緣地帶的九寨溝風景名勝區，緊鄰九寨溝國家公園，日前（6月15日）全新開幕，酒店被巍峨高山、湖泊及瀑布群圍繞，環境隱世絕美，以藏式奢華設計，極具特色格調。

（Booking.com）

酒店擁有87間私密單棟別墅，住客可以隨時欣賞白雪蓋頂的岷山山脈、遼闊森林和古樸的藏族村莊，同時配備水療中心、無邊際泳池、大堂酒廊等設施，隨時可以沉醉於如詩如畫的景緻及感受大自然風光，最多可以入住8人。

地址：四川九寨溝漳扎鎮中查村波日俄西南約800米

交通：距離九寨黃龍機場約75分鐘車程

價錢：人均$1,589起

預訂：Trip.com｜Booking.com

四川酒店推介【7】九寨溝逍遙榻客棧 (Jiuzhaigou Leisure Inn)

除了新酒店之外，九寨溝亦有不少平價又地道的民宿。九寨溝逍遙榻客棧 (Jiuzhaigou Leisure Inn)位於漳扎鎮沙壩村，環境安靜且交通方便，提供免費泊車，屬景區周邊停車最方便的度假村。客棧老闆們為合作多年的老字號多民族團隊，分別來自湖北漢族、九寨溝本地藏族等，提供精緻旅遊包車路線，住客可以深入九寨、黃龍、大草原等名勝，體驗濃厚的藏羌文化，絕對是經濟之選！

地址：九寨溝漳扎鎮沙壩村一隊43號

交通：距離九寨溝約6分鐘車程（提供專車接送）

價錢：人均$78.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com