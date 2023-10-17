難波酒店14間推介｜1分鐘到JR站／超近道頓堀+黑門市場／免費溫泉

撰文：溫藹紅 程朗天 豬肉丸
出版：更新：

難波酒店推介！不少人去大阪旅遊或會選擇難波住宿，全因難波酒店交通方便之餘，周圍更集結不少美食、購物街及旅遊景點。本文整理難波酒店14大推介，包括難波新酒店、溫泉旅館等，最近1分鐘直到JR車站，而且近黑門市場、道頓堀等！大家不妨可順道留意大阪溫泉酒店推介大阪親子酒店推介心齋橋酒店推介。此外，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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難波酒店推介【1】美滿如家大阪難波車站（MIMARU Osaka Namba Station）

美滿如家大阪難波車站（MIMARU Osaka Namba Station）位於大阪最熱門的難波區，鄰近日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等，熱門旅遊景點道頓堀和心齋橋商店街也都在步行距離內，交通便捷！此外，這兒是大阪首間以桌遊和遊戲為主題的娛樂型服務公寓，每間房間配有廚房、餐具、餐桌和乾濕分離的衛浴設施，接待大廳還設有共用的遊戲空間，提供超過130款桌上遊戲供旅客免費暢玩和租借，好適合全家大小入住。

大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

地址：大阪市浪速區日本橋3-6-24
交通：南海難波車站步行300公尺
價錢：人均$750起（$1500 雙人房）
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難波酒店推介【2】大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka Hotel）

大阪難波新開的大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka Hotel），被網民狂讚，在Agoda上擁有高達8.9高分評肯定。酒店距離關西國際機場只需35分鐘鐵路車程，還位於南海電鐵「難波站」上蓋，乘搭電梯即可到達，拖小朋友及行李箱的家長最適合不過。房間空間特大，擁有巨大玻璃窗兼開揚市景景觀。

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka Hotel）

地址：大阪市中央區難波5-1-60
交通：直接連通南海「難波站」，從地下鐵御堂筋線、四橋線、千日前線「難波站」4、5號出口步行約3分鐘。
價錢：人均$807起
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難波酒店推介【3】難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

道頓堀喬伊特爾酒店坐落在道頓堀河畔，部分客房還可看到河畔美景。酒店距離難波站僅需3分鐘步行路程，下樓即可嘗盡大阪琳瑯美食，簡直是吃貨天堂！此外，酒店還鄰近Donki購物中心，購物好方便！客房設計配備加濕空氣凈化器及床頭USB插口，既實用又舒適。另外，客房內還可觀賞YouTube和Netflix，酒店大堂還免費供應咖啡！

難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

地址：大阪市西心齋橋2-6-10
交通：難波站3分鐘步距
價錢：人均$484起
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難波酒店推介【4】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

2023年全新開幕的京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande），從南海電鐵難波站步行6分鐘左右便到達。酒店設有3款房，分別為標準雙人房、日式客房及家庭房，合共227間房。客房設有特大窗口，景觀開揚，設計簡約舒適，令人有種住家感覺，部分房型更有簡易廚房！若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住，好適合親子遊客人。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
價錢：人均$301起
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難波酒店推介【5】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

去年12月才開業的大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba），出先日本東急集團與法國雅高集團聯手建設，整體採用深色設計，極具時尚感，酒店還鄰近心齋橋商店街與美國村，位置方便，從難波站25號出口出發，只需5分鐘便到達。另外，酒店設有不同房型供選擇，其中閣樓套房與尊貴雙床客房，可俯瞰大阪市景的天際線，部分房型更設有小廚房與洗衣機。

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
價錢：人均$301起
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難波酒店推介【6】難波二丁目酒店 (Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba)

難波二丁目酒店（Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）從地鐵難波站25號出口，只需1分鐘就能抵達。酒店對面有兩間便利店，輕鬆入手生活所需。也與平常住的日本酒店房不同，這兒客房空間夠大，房內還設有雙人沙發。此外，酒店提供免費溫泉，最大賣點是天台設半露天式的大浴場，男、女生各有兩個浴池可選，浴場外有休息區，住客可在這裡眺望大阪夜景，性價比高。

難波二丁目酒店 (Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba)

地址：大阪府大阪市中央区難波２丁目４−2
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
價錢：人均$206起
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難波酒店推介【7】大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

2019年開幕的大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station），位於大阪的心齋橋、難波和四橋一帶，距離難波站僅需步行2分鐘，地理位置優越，即使前往心齋橋商店街、Big Camera電器等亦只需要步行15分鐘，而且周邊美食多多，涵蓋燒肉店、居酒屋等。酒店分別設有2棟互通的大樓， 客房明亮舒適，每日指定時段更提供免費咖啡或品酒服務！

大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

地址：大阪, Naniwa-ku Nanbanaka 3-1-2
交通：難波站僅需步行2分鐘
價錢：人均$287.5起
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難波酒店推介【8】唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達！酒店舒適寬敞，最多可以入住6人，晚上會免費提供點心夜宵及飲料等。

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

地址：大阪, Chuo-ku, Nishishinsaibashi 2-9-13
交通：地鐵難波站步行5分鐘、JR難波站步行10分鐘
價錢：人均$355.5起
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難波酒店推介【9】大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

另一個新酒店是2021年開幕的大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori），是一間難得坐落在道頓堀商店街內的酒店，距離固力果廣告牌僅步行2分鐘，而前往黑門市場則步行7分鐘就可到達，樓下更有各大美食店及餐廳，完全是絕佳位置。酒店提供單人房至3人房間， 房內提供按摩機，隨時舒緩旅遊疲勞，加上空間寬敞，性價比高。

大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

地址：大阪中央區, Chuo-ku, Dotonbori 1-4-22
交通：難波站步行6分鐘
價錢：人均$351起
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難波酒店推介【10】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）為日本連鎖酒店，地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5
交通：近鐵難波站步行1分鐘
價錢：人均$264.5起
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大阪梅田酒店10間推介｜頂層大浴場/2分鐘到地鐵站/人均$199起日本大阪難波3大溫泉酒店記者實住評測　人均$222起早餐任食拖羅大阪京都交通6大方式！JR/阪急電鐵/新幹線$24起　最快14分鐘直達大阪Outlet推薦｜8間大阪/神戶/滋賀名牌Outlet比較 5分鐘到機場

難波酒店推介【11】御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18
交通：日本橋站步行約2分鐘
價錢：人均$476起
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難波酒店推介【12】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

又稱作美滿如家大阪難波STATION酒店，同樣是難波近年新開幕酒店，地理位置便利，距離難波地鐵站步行約5分鐘，而前往JR難波站則步行15分鐘，而且靠近不同景點， 例如日本橋公園、光明寺、道頓堀等旅遊熱點。酒店以簡約木系裝潢，房間設備齊全，空間十足，並提供多人入住的房間，方便又舒適。

MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

地址： 大阪, Naniwaku, Nipponbashi 3-6-24
交通：難波地鐵站步行約5分鐘
價錢：人均$329.5起
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難波酒店推介【13】大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60
交通：難波車站步行1分鐘
價錢：人均$772.6起
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難波酒店推介【14】大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）

大阪難波坐落著不少新酒店！大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）位於難波車站附近，JR難波站步行1分鐘，與車站的地下通道相互連接，而且可以直達大阪市區航站中心，搭乘機場巴士至關西國際機場需約50分鐘，前往大阪國際機場則約35分鐘。

（Booking.com）

酒店地段方便，距離道頓堀購物街只需步行約10分鐘，而且搭乘火車至日本環球影城半小時內即可抵達，同時鄰近24小時超市、便利店、藥妝店等，非常方便！酒店寬敞舒適，從客房可以欣賞城市夜景。

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）

地址：大阪, Naniwa-ku Minatomachi 1-2-3
交通：JR難波站步行1分鐘
價錢：人均$355.5起
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