大阪梅田酒店9大推介｜人均$186+免費溫泉+近車站/美食街

梅田酒店推介2023！去大阪旅遊，想方便可以選擇梅田酒店，除了設有多條交通路線連接京都及神戶外，同時齊集購物商圈、美食餐廳等，熱鬧又繁華。記者整理9大梅田酒店必住推介，最快2分鐘就可直達車站、JR，且鄰近各大百貨商場及美食街，最平人均$186起！去大阪旅遊可以順道留意心齋橋酒店推介、難波酒店推介、大阪親子酒店推介。仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

梅田酒店推介低至$186！新酒店+露天風呂+近JR/地鐵

梅田酒店推介【1】大阪新梅田莫克西酒店 (Moxy Osaka Shin Umeda)（2020）

第1間梅田酒店推介是算是新酒店的大阪新梅田莫克西酒店 (Moxy Osaka Shin Umeda)，於2020年開幕，屬萬豪酒店旗下酒店品牌，距離梅田站及大阪站均步行約10分鐘，前往JR福島站則步行5分鐘，瑠璃光院、地蔵寺等景點亦相當近。

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這間梅田酒店以潮流時尚設計作裝潢，客房乾淨舒適，並且可以望到熱鬧的城市景色，設備完善齊全，提供獨立浴缸，此外內部設有具美感的公共大廳、酒吧等，且可以無限暢飲咖啡，是不錯選擇。

地址：7-22-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行5分鐘、梅田站及大阪站步行10分鐘

價錢：人均$352起

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梅田酒店推介【2】大阪梅田Intergate酒店 (Hotel Intergate Osaka Umeda)（2021）

大阪梅田聚集購物與美食，更有不少適合小朋友放電的兒童樂園，因此是不少人旅行的落腳點。於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 (Hotel Intergate Osaka Umeda)，亦是不錯的大阪親子酒店選擇，這間梅田酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。

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酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

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地址：2-5-2 Kita-ku Umeda, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行5分鐘、西梅田站步行3分鐘

價錢：人均$287起

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梅田酒店推介【3】大阪盧費爾蒙特利酒店 (Hotel Monterey Le Frere Osaka)

大阪盧費爾蒙特利酒店 (Hotel Monterey Le Frere Osaka)交通方便，距離JR大阪站只需步行5分鐘，梅田站則步行約10分鐘，附近不但齊集藥妝店及24小時便利店，而且坐落許多餐廳、百貨及購物街。

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這間梅田酒店乾淨舒適，環境寬敞，可以從窗外看到城市風景，酒店更提供免費桑拿及溫泉，最貼心的是男生可以享用乾式桑拿，女生則可大歎蒸汽式桑拿！

地址：1-12-8 Sonezaki-Shinchi, Kita, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行5分鐘、梅田站步行約10分鐘

價錢：人均$320.5起

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梅田酒店推介【4】阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)

第4間介紹的梅田酒店是阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)，從梅田站僅步行3分鐘，踏離梅田鬧市區只需10分鐘步程，酒店靠近地下美食街，若想前往購物中心及其他食街，亦只是步行15分鐘，地理位置極佳。

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這間梅田酒店裝潢設計古典優雅，所有客房都在大廈26樓以上，每間房均具低調奢華美感，同時帶來濃郁藝術氣息，非常舒適，而且可以從窗外眺望夜景，將大阪景致盡收眼底，加上空間感十足，更可以於浴室內的絕美大浴缸打卡，物超所值！

地址：19-19 Chayamachi Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：梅田站步行3分鐘

價錢：人均$625起

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梅田酒店推介【5】大阪阪神酒店 (Hotel Hanshin Osaka)

大阪阪神酒店 (Hotel Hanshin Osaka)距離梅田商圏僅一站之隔，步行2分鐘就到JR福島站，地鐵本町站亦僅步行4分鐘，交通便捷，同時鄰近知名地標大阪城（Osaka Castle）、設有觀景台的梅田藍天大廈等，附近有百貨商場、便利商店及超市。

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這間梅田酒店客房整潔溫馨，每間客房均有大型窗戶，隨時欣賞大阪景色，最重要的是內部設有公共露天風呂、熱水浴缸及桑拿房，客人也可付費享受按摩服務，如果懶得前往公共區域的住客，亦可選擇於房間浴缸浸泡。

地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行2分鐘、地鐵本町站步行4分鐘

價錢：人均$249.5起

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梅田酒店推介【6】大阪曾提斯酒店 (Zentis Osaka)（2020）

這間大阪梅田新酒店絕對是不錯選擇，大阪曾提斯酒店 (Zentis Osaka)於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。

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酒店設計典雅奢華，環境漂亮舒適，大堂提供免費咖啡和茶水，客房簡約清新，而且空感寬敞，從窗外可以望到超靚河景，瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有獨立浴缸，不只可以打卡拍下美照， 設備齊全，性價比高。

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地址： 1-4-26 Kita-ku Dojimahama, 梅田, 大阪

交通：從JR大阪站櫻橋口步行約12分鐘

價錢：人均$499.5起

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梅田酒店推介【7】大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)位置並非位於鬧市區，但交通尤其方便，距離地鐵本町站步行約4分鐘，地鐵站上來出口旁邊就到達，樓下則是24小時便利商店。

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這間梅田酒店應有盡有，客房雖然偏小，但勝在乾淨舒適，加上酒店內部提供溫泉浴池，入住時更可自選枕頭、浴衣等，更會貼心提供面膜、足膜、蒸氣眼罩、化妝護膚品等。酒店早餐豐富之餘，平日亦會提供免費酒水，CP值極高！

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)最平房價：

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地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪

交通：地鐵本町站步行約4分鐘

價錢：人均$220起

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梅田酒店推介【8】大阪堂島雅樂軒酒店 (Aloft Osaka Dojima) （2021）

另一間大阪梅田酒店推介，同時是萬豪集團旗下品牌，大阪堂島雅樂軒酒店 (Aloft Osaka Dojima)於2021年新開幕，踏離地鐵站很近，從JR大阪站步行10分鐘，附近布許多購物商店，方便掃貨買手信，而且吃東西都方便，酒店同時設有健身房，方便做運動。

地址：2-1-31 Kita-ku Doujimahama, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行10分鐘

價錢：人均$387.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梅田酒店推介【9】大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)

大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)地理位置優越，距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達，交通方便，附近也有很多百貨商圈及便利超市等，更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等，非常熱鬧。

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這間梅田酒店裝潢風格現代時髦，雖然客房空間偏小，但設施新穎齊全，而且每天早上均會提供免費麵包及咖啡，性價比頗高。

大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)最平房價：

（Trip.com）

地址：2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪

交通：梅田站步行5分鐘

價錢：人均$186起

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