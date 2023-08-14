大阪梅田酒店9大推介｜人均$186+免費溫泉+近車站/美食街

撰文：溫藹紅
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梅田酒店推介2023！去大阪旅遊，想方便可以選擇梅田酒店，除了設有多條交通路線連接京都及神戶外，同時齊集購物商圈、美食餐廳等，熱鬧又繁華。記者整理9大梅田酒店必住推介，最快2分鐘就可直達車站、JR，且鄰近各大百貨商場及美食街，最平人均$186起！去大阪旅遊可以順道留意心齋橋酒店推介難波酒店推介大阪親子酒店推介。仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

梅田酒店推介低至$186！新酒店+露天風呂+近JR/地鐵

梅田酒店推介【1】大阪新梅田莫克西酒店 (Moxy Osaka Shin Umeda)（2020）

第1間梅田酒店推介是算是新酒店的大阪新梅田莫克西酒店 (Moxy Osaka Shin Umeda)，於2020年開幕，屬萬豪酒店旗下酒店品牌，距離梅田站及大阪站均步行約10分鐘，前往JR福島站則步行5分鐘，瑠璃光院、地蔵寺等景點亦相當近。

（Booking.com）

這間梅田酒店以潮流時尚設計作裝潢，客房乾淨舒適，並且可以望到熱鬧的城市景色，設備完善齊全，提供獨立浴缸，此外內部設有具美感的公共大廳、酒吧等，且可以無限暢飲咖啡，是不錯選擇。

地址：7-22-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪
交通：JR福島站步行5分鐘、梅田站及大阪站步行10分鐘
價錢：人均$352起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【2】大阪梅田Intergate酒店 (Hotel Intergate Osaka Umeda)（2021）

大阪梅田聚集購物與美食，更有不少適合小朋友放電的兒童樂園，因此是不少人旅行的落腳點。於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 (Hotel Intergate Osaka Umeda)，亦是不錯的大阪親子酒店選擇，這間梅田酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。

（Booking.com）

酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

+1

地址：2-5-2 Kita-ku Umeda, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行5分鐘、西梅田站步行3分鐘
價錢：人均$287起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【3】大阪盧費爾蒙特利酒店 (Hotel Monterey Le Frere Osaka)

大阪盧費爾蒙特利酒店 (Hotel Monterey Le Frere Osaka)交通方便，距離JR大阪站只需步行5分鐘，梅田站則步行約10分鐘，附近不但齊集藥妝店及24小時便利店，而且坐落許多餐廳、百貨及購物街。

（Booking.com）

這間梅田酒店乾淨舒適，環境寬敞，可以從窗外看到城市風景，酒店更提供免費桑拿及溫泉，最貼心的是男生可以享用乾式桑拿，女生則可大歎蒸汽式桑拿！

地址：1-12-8 Sonezaki-Shinchi, Kita, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行5分鐘、梅田站步行約10分鐘
價錢：人均$320.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【4】阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)

第4間介紹的梅田酒店是阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)，從梅田站僅步行3分鐘，踏離梅田鬧市區只需10分鐘步程，酒店靠近地下美食街，若想前往購物中心及其他食街，亦只是步行15分鐘，地理位置極佳。

（Booking.com）
（Booking.com）

這間梅田酒店裝潢設計古典優雅，所有客房都在大廈26樓以上，每間房均具低調奢華美感，同時帶來濃郁藝術氣息，非常舒適，而且可以從窗外眺望夜景，將大阪景致盡收眼底，加上空間感十足，更可以於浴室內的絕美大浴缸打卡，物超所值！

地址：19-19 Chayamachi Kita-ku, 梅田, 大阪
交通：梅田站步行3分鐘
價錢：人均$625起
預訂：AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【5】大阪阪神酒店 (Hotel Hanshin Osaka)

大阪阪神酒店 (Hotel Hanshin Osaka)距離梅田商圏僅一站之隔，步行2分鐘就到JR福島站，地鐵本町站亦僅步行4分鐘，交通便捷，同時鄰近知名地標大阪城（Osaka Castle）、設有觀景台的梅田藍天大廈等，附近有百貨商場、便利商店及超市。

（Booking.com）

這間梅田酒店客房整潔溫馨，每間客房均有大型窗戶，隨時欣賞大阪景色，最重要的是內部設有公共露天風呂、熱水浴缸及桑拿房，客人也可付費享受按摩服務，如果懶得前往公共區域的住客，亦可選擇於房間浴缸浸泡。

地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪
交通：JR福島站步行2分鐘、地鐵本町站步行4分鐘
價錢：人均$249.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【6】大阪曾提斯酒店 (Zentis Osaka)（2020）

這間大阪梅田新酒店絕對是不錯選擇，大阪曾提斯酒店 (Zentis Osaka)於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。

（Booking.com）
（Booking.com）

酒店設計典雅奢華，環境漂亮舒適，大堂提供免費咖啡和茶水，客房簡約清新，而且空感寬敞，從窗外可以望到超靚河景，瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有獨立浴缸，不只可以打卡拍下美照， 設備齊全，性價比高。

+1

地址： 1-4-26 Kita-ku Dojimahama, 梅田, 大阪
交通：從JR大阪站櫻橋口步行約12分鐘
價錢：人均$499.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【7】大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)位置並非位於鬧市區，但交通尤其方便，距離地鐵本町站步行約4分鐘，地鐵站上來出口旁邊就到達，樓下則是24小時便利商店。

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這間梅田酒店應有盡有，客房雖然偏小，但勝在乾淨舒適，加上酒店內部提供溫泉浴池，入住時更可自選枕頭、浴衣等，更會貼心提供面膜、足膜、蒸氣眼罩、化妝護膚品等。酒店早餐豐富之餘，平日亦會提供免費酒水，CP值極高！

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯 (Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae)最平房價：

（Trip.com）

地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪
交通：地鐵本町站步行約4分鐘
價錢：人均$220起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【8】大阪堂島雅樂軒酒店 (Aloft Osaka Dojima) （2021）

另一間大阪梅田酒店推介，同時是萬豪集團旗下品牌，大阪堂島雅樂軒酒店 (Aloft Osaka Dojima)於2021年新開幕，踏離地鐵站很近，從JR大阪站步行10分鐘，附近布許多購物商店，方便掃貨買手信，而且吃東西都方便，酒店同時設有健身房，方便做運動。

地址：2-1-31 Kita-ku Doujimahama, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行10分鐘
價錢：人均$387.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

梅田酒店推介【9】大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)

大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)地理位置優越，距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達，交通方便，附近也有很多百貨商圈及便利超市等，更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等，非常熱鬧。

（Booking.com）

這間梅田酒店裝潢風格現代時髦，雖然客房空間偏小，但設施新穎齊全，而且每天早上均會提供免費麵包及咖啡，性價比頗高。

大阪梅田NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Umeda)最平房價：

（Trip.com）

地址：2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪
交通：梅田站步行5分鐘
價錢：人均$186起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

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