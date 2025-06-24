南澳度假風酒店10間推介｜海景露天浴缸／私人泳池／人均$68起

南澳度假風酒店推介2025！南澳是個非常適合快閃度假的地方，擁有廣闊的海域和美麗的小島，在哪裡打卡都出片！《香港01》整合10間帶有濃厚度假風情的南澳酒店，大部分鄰近沙灘且配備私人露天大浴缸，更有酒店提供攝影師美拍服務，人均只需$68起！



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南澳度假風酒店推介【1】海島日記·半山私湯莊園

海島日記·半山私湯莊園於2024年開幕，坐落在南澳的凱旋灣半山之上，坐擁無敵山景及海景！酒店配有10間客房，其中9間為全海景帶陽台泡池，另1間則為帶有大露台的山景房，空間寬敞舒適。酒店亦提供各類療愈活動，包括茶藝時光、情緒繪畫、花藝療愈、香道療、SPA按摩等，並配備美景游泳池、洗衣間、餐廳等設施。

海島日記·半山私湯莊園

房價：人均HK$414起（澄月·山景大床房；包早餐）

地址：深圳龍崗區南澳街道海濱北路凱旋灣63棟

交通：深圳坪山站車程48分鐘

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南澳度假風酒店推介【2】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿分為L、J、K三棟，房間採用低飽和色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

房價：人均HK$292起（K棟·側海景大床房K205；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車步行約13分鐘

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南澳度假風酒店推介【3】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿依山而建，錯落有致，極有外國度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

房價：人均HK$136起（M棟·依亞·園景雙床房·102；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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南澳度假風酒店推介【4】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

房價：人均HK$197起（G棟·閑時園景大床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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南澳度假風酒店推介【5】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿坐落於懸崖之上，猶如置身在意大利風情小鎮波西塔諾，將絕美的藍白海景。巖石花園、Lounge Bar、海邊户外餐廳滿足了對度假的美好想象。酒店於Trip.com的評分中獲得4.9/5高分，有網民表示，客房的環境衞生，令人放鬆，而且客戶可以欣賞到無敵大海景，步行10分鐘就可以到達藍寶石沙灘。

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HK$217起（G棟·嫻識園景大床房G103；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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南澳度假風酒店推介【6】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿海景超絕！房間設計舒服，管家貼心熱情。另外，客房一樣可以看到絕美的海景，而酒店更將一樓的區域都分配給了公共空間，獨立接待區、whisky酒吧。室內的餐桌與室外的蔚藍大海相接，鼓勵人們走出房間，享受明媚的陽光和海風的親撫。酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

價格：人址HK$259起（波嵐·海景陽台雙床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：南澳街道南隆社區富民路150號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘

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南澳度假風酒店推介【7】苫也·深圳不若林度假民宿

苫也·深圳不若林度假民宿六棟白色外牆建築呈村落式分佈，客房走時尚簡約風，加入自然木系元素，搭配茶色調設計，糅合禪味及寂侘風格令整體更有渡假氛圍！酒店部分客房更設有私人泳池、泡池、客廳及開放式廚房！酒店更提供攝影師美拍30分鐘，送你5張精修相片，留下最美好回憶！

苫也·深圳不若林度假民宿

房價：人均HK$442起（柏露·山景露台大床房；包早餐、下午茶、甜湯、攝影師美拍30分鐘&5張精修）

地址：深圳龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

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南澳度假風酒店推介【8】深圳趣墅HAJANA海邊民宿

深圳趣墅HAJANA海邊民宿坐落於南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿

房價：人均HKD$68起（綻放·沙洲園景親子房；3人入住）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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南澳度假風酒店推介【9】空與海美宿

空與海美宿坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，可以放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。酒店客房以北歐風格打造，有超大觀景窗及海景露台，部分更設海景浴缸！豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住。此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿

房價：人均HK$130起（精選海景大床房·時嶼；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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南澳度假風酒店推介【10】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿是寵物友好酒店，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

房價：人均HK$493起（特惠 | 精緻陽台海景大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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