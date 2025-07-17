深圳海灘酒店10間｜海景露台／無邊際泳池／法式風格／人均$218起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

深圳海灘酒店推介2025｜去深圳玩除了可以在市區吃喝玩樂，更可以到近郊的沙灘享受陽光與海灘，盡情打卡！《香港01》整合10間高性價比且鄰近沙灘的深圳酒店，有部分酒店更提供專業拍照服務，保證張張靚相！人均更只需$218起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳海灘酒店推介【1】深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）於2024年開幕，前往大梅沙金色沙灘及地鐵站僅需分別步行3分鐘及2分鐘。酒店擁有132間客房及套房，均配備串流媒體服務、寬敞的浴室、免費飲料等，大部分房間更設有露台！酒店亦附設免費私人停車場、健身室、餐廳、洗衣房等設施。

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）
房價：人均HK$253起（標準大床房）
地址：深圳鹽田區宋彩道1號
交通：大梅沙站步行3分鐘
深圳大梅沙萬楓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

深圳海灘酒店推介【2】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘及大梅沙海灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸。酒店亦設有6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$663起（豪華海景客房；包早餐、小童親子活動、精美旅拍）
地址：深圳鹽田區鹽葵路9號
交通：大梅沙站步行12分鐘
深圳大梅沙京基洲際度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳海灘酒店推介【3】深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）

深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）於2024年開幕，地處大小梅沙交界，鄰近大梅沙海灘及小梅沙渡假村，出門即達沙灘！酒店僅提供10間全海景套房，房間設有獨立的海景露台及浴缸，還有100寸投影幕布、Bose音響等奢華設備，床鋪位置經過精心設計，躺在床上都可以欣賞到無遮擋的藍天與海灘！酒店另設早餐廳、遊戲室、咖啡廳等設施。

深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）
房價：人均HK$386起（聽濤·海景大床房；包早餐）
地址：深圳鹽田區梅沙街道愛琴海公寓C區508號
交通：大梅沙站步行15分鐘
深圳梅里民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！7月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜7月無門檻5%折扣＋任何酒店適用｜附信用卡優惠Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

深圳海灘酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店提供專屬海灘區、2個室外游泳池、空中庭院、健身室、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$842起（豪華海景大床房；包早餐、晚間M秀或主題派對、專業旅拍）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙站步行7分鐘
深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳海灘酒店推介【5】海島日記·半山私湯莊園

海島日記·半山私湯莊園於2024年開幕，坐落在南澳的凱旋灣半山之上，坐擁無敵山景及海景，且鄰近海貝灣沙灘及南澳第一沙灘！酒店有10間客房，其中9間為全海景帶陽台泡池，另1間則為帶有大露台的山景房。酒店亦提供各類療愈活動，包括茶藝時光、情緒繪畫、花藝療愈、香道療、SPA按摩等，並配備美景游泳池、洗衣間、餐廳等設施。

海島日記·半山私湯莊園
房價：人均HK$365起（澄月·山景大床房；包早餐）
地址：深圳龍崗區南澳街道海濱北路凱旋灣63棟
交通：深圳坪山站車程48分鐘
海島日記·半山私湯莊園搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳海灘酒店推介【6】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）於2022年開業，建於南澳半山，只有24間客房。部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！房價包含下午茶及攝影師美拍30分鐘，可以盡情享受！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿
房價：人均HK$445起（柏露·山景露台大床房；包早餐、下午茶、甜湯、攝影師美拍30分鐘&5張精修）
地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟
交通：深圳坪山站車程57分鐘
苫也·深圳不若林度假民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳海灘酒店推介【7】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）
房價：人均HK$424起（高級大床房；包旅拍、足球活動、小童活動）
地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號
交通：惠陽站車程45分鐘
深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳海灘酒店推介【8】深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）於2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有面海的大片圓形玻璃窗，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景，更可以打卡留念。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）
房價：人均HK$260起（海景日落·榻榻米庭院雙床房）
地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區
交通：惠陽站車程48分鐘
深圳六月海度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

深圳海灘酒店推介【9】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，鄰近桔釣沙，獨享1公里天然海岸及15萬平方米東南亞熱帶花園！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台。酒店附設室外無邊際泳池、室內泳池、海上運動中心、健身中心等，絕對能滿足度假需要！

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）
房價：人均HK$369起（豪華園景大床房；3人入住）
地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號
交通：惠陽站車程約1小時
深圳桔釣沙萊華度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

深圳海灘酒店推介【10】Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）於2024年開幕，是位於七星灣旁邊的法式民宿，鄰近桔釣沙及東家灣沙灘。酒店房間同樣採用法式風格，坐擁山景或海景，配備投影機、智能客控等設施，部分房型亦設有大露台及海景獨立大泡池，房間各處都非常打卡able！酒店另配備室外游泳池、戶外燒烤區、餐廳及酒吧等設施。

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）
房價：人均HK$218起（盧瓦爾·精緻山景房；包早餐）
地址：深圳龍崗區南澳街道東山村81號A201
交通：惠陽站車程約1小時
Mello覓樂民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店53間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
01女生
酒店
酒店
深圳
大灣區旅遊
深圳好去處
深圳住宿
打卡
廣東廣州旅遊
大灣區
旅遊Jetso