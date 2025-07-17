深圳海灘酒店10間｜海景露台／無邊際泳池／法式風格／人均$218起

深圳海灘酒店推介2025｜去深圳玩除了可以在市區吃喝玩樂，更可以到近郊的沙灘享受陽光與海灘，盡情打卡！《香港01》整合10間高性價比且鄰近沙灘的深圳酒店，有部分酒店更提供專業拍照服務，保證張張靚相！人均更只需$218起！



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深圳海灘酒店推介【1】深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）於2024年開幕，前往大梅沙金色沙灘及地鐵站僅需分別步行3分鐘及2分鐘。酒店擁有132間客房及套房，均配備串流媒體服務、寬敞的浴室、免費飲料等，大部分房間更設有露台！酒店亦附設免費私人停車場、健身室、餐廳、洗衣房等設施。

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

房價：人均HK$253起（標準大床房）

地址：深圳鹽田區宋彩道1號

交通：大梅沙站步行3分鐘

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深圳海灘酒店推介【2】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘及大梅沙海灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸。酒店亦設有6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$663起（豪華海景客房；包早餐、小童親子活動、精美旅拍）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：大梅沙站步行12分鐘

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深圳海灘酒店推介【3】深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）

深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）於2024年開幕，地處大小梅沙交界，鄰近大梅沙海灘及小梅沙渡假村，出門即達沙灘！酒店僅提供10間全海景套房，房間設有獨立的海景露台及浴缸，還有100寸投影幕布、Bose音響等奢華設備，床鋪位置經過精心設計，躺在床上都可以欣賞到無遮擋的藍天與海灘！酒店另設早餐廳、遊戲室、咖啡廳等設施。

深圳梅里民宿（MERI HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HK$386起（聽濤·海景大床房；包早餐）

地址：深圳鹽田區梅沙街道愛琴海公寓C區508號

交通：大梅沙站步行15分鐘

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深圳海灘酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店提供專屬海灘區、2個室外游泳池、空中庭院、健身室、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$842起（豪華海景大床房；包早餐、晚間M秀或主題派對、專業旅拍）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙站步行7分鐘

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深圳海灘酒店推介【5】海島日記·半山私湯莊園

海島日記·半山私湯莊園於2024年開幕，坐落在南澳的凱旋灣半山之上，坐擁無敵山景及海景，且鄰近海貝灣沙灘及南澳第一沙灘！酒店有10間客房，其中9間為全海景帶陽台泡池，另1間則為帶有大露台的山景房。酒店亦提供各類療愈活動，包括茶藝時光、情緒繪畫、花藝療愈、香道療、SPA按摩等，並配備美景游泳池、洗衣間、餐廳等設施。

海島日記·半山私湯莊園

房價：人均HK$365起（澄月·山景大床房；包早餐）

地址：深圳龍崗區南澳街道海濱北路凱旋灣63棟

交通：深圳坪山站車程48分鐘

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深圳海灘酒店推介【6】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）於2022年開業，建於南澳半山，只有24間客房。部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！房價包含下午茶及攝影師美拍30分鐘，可以盡情享受！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿

房價：人均HK$445起（柏露·山景露台大床房；包早餐、下午茶、甜湯、攝影師美拍30分鐘&5張精修）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：深圳坪山站車程57分鐘

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深圳海灘酒店推介【7】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均HK$424起（高級大床房；包旅拍、足球活動、小童活動）

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：惠陽站車程45分鐘

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深圳海灘酒店推介【8】深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）於2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有面海的大片圓形玻璃窗，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景，更可以打卡留念。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

房價：人均HK$260起（海景日落·榻榻米庭院雙床房）

地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區

交通：惠陽站車程48分鐘

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深圳海灘酒店推介【9】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，鄰近桔釣沙，獨享1公里天然海岸及15萬平方米東南亞熱帶花園！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台。酒店附設室外無邊際泳池、室內泳池、海上運動中心、健身中心等，絕對能滿足度假需要！

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

房價：人均HK$369起（豪華園景大床房；3人入住）

地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號

交通：惠陽站車程約1小時

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深圳海灘酒店推介【10】Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）於2024年開幕，是位於七星灣旁邊的法式民宿，鄰近桔釣沙及東家灣沙灘。酒店房間同樣採用法式風格，坐擁山景或海景，配備投影機、智能客控等設施，部分房型亦設有大露台及海景獨立大泡池，房間各處都非常打卡able！酒店另配備室外游泳池、戶外燒烤區、餐廳及酒吧等設施。

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）

房價：人均HK$218起（盧瓦爾·精緻山景房；包早餐）

地址：深圳龍崗區南澳街道東山村81號A201

交通：惠陽站車程約1小時

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