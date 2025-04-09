深圳華僑城親子酒店10間推介｜水上樂園／私人泳池／人均$342起

撰文：陳映蓉
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深圳華僑城親子酒店推介2025！深圳華僑城內有世界之窗、華僑城國家濕地公園、華僑城文化創意園等適合家庭旅行的景點，可以趁著假期快閃遊！《香港01》整合10間親子友善的深圳華僑城酒店，設有泳池、遊樂場等家庭同樂設施，人均只需$342起！

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深圳華僑城親子酒店推介【1】深圳威尼斯英迪格酒店

深圳威尼斯英迪格酒店位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗多個旅遊熱點，房間方面，酒店提供現代化客房以及奇趣戲夢劇場AI親子主題客房。酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。酒店穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，非常方便！

深圳威尼斯英迪格酒店
房價：人均HK$404起（精品雙床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區華僑城深南大道9026號
交通：世界之窗地鐵站步行4分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店

深圳南山香格里拉酒店於2024年開幕，鄰近世界之窗、深圳歡樂海岸、華僑城國家濕地公園等景點，離地鐵站僅3分鐘步程，交通方便。酒店提供272間客房及套房，均設有浴缸、衣櫃、音響設備、兒童用品等配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店
房價：人均HK$920起（豪華城景雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【3】深圳歡樂海岸萬豪行政公寓

深圳歡樂海岸萬豪行政公寓坐落於歡樂海岸，鄰近華僑城國家濕地公園、錦綉中華民俗村、華僑城創意文化園、華美術館等景點。酒店於2013年開幕，共有154間公寓，配有設施完善的廚房、間隔獨立的卧室、辦公區域，最多可容納5人入住。酒店另設室外游泳池、兒童游泳池、兒童遊樂場、健身室、桌上足球等多種娛樂設施。

深圳歡樂海岸萬豪行政公寓
房價：人均HK$507起（單間套房；17歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：深圳南山區歡樂海岸白石路2039號T2棟
交通：深圳灣公園地鐵站步行15分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【4】深圳藍楹灣度假酒店

深圳藍楹灣度假酒店位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，鄰近華僑城國家濕地公園、華僑城創意文化園等，更連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

深圳藍楹灣度假酒店
房價：人均HK$904起（豪華泳池別墅套房／私人泳池；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區濱海大道2018號
交通：深圳灣公園地鐵站步行10分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【5】深圳藍汐精品酒店

深圳藍汐精品酒店位於華僑城歡樂海岸水灣核心地帶，周邊擁有歡樂海岸購物中心、華僑城濕地公園、曲水灣商業街、奇夢海洋館等景點，非常適合親子旅行入住！酒店曾於2017翻新，配備57間客房，均設有寬敞陽台、迷你吧、咖啡機、高品質盥洗用品等，舒適感十足！酒店同時設有室外游泳池、健身室、餐廳、免費停車場等設施。

深圳藍汐精品酒店
房價：人均HK$413起（灣景豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區歡樂海岸海園二路9號
交通：深圳灣公園地鐵站步行6分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【6】深圳爾邸酒店式公寓

深圳爾邸酒店式公寓坐落於南山中心區僑城坊，毗鄰世界之窗、歡樂谷及錦綉中華等景區。酒店於2020年開業，共有110間套房，房間均可瞰華僑城，面積90㎡起，配備全套廚房設施、私人景觀陽台、客廳及獨立臥室，寬敞舒適。酒店另提供室內游泳池、健身室、圖書館、餐廳等設施。

深圳爾邸酒店式公寓
房價：人均HK$648起（豪華山際套房；17歲或以下不加床可免費入住；包1份早餐）
地址：深圳南山區僑香路4080號僑城坊T2
交通：僑城北地鐵站步行20分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【7】深圳華僑城洲際大酒店

深圳華僑城洲際大酒店位於地鐵華僑城站附近，鄰近歡樂海岸、益田假日廣場等景點。酒店更有設人造沙灘及水上樂園，最適合有小朋友的家庭前往！酒店更有超大兒童遊樂場，有室內玩耍區域，室外區域、聯通親子餐廳，仿如巨型城堡！酒店客房更有特色主題，以海洋風格打造，房內更自帶滑梯、投影儀等設施，就算帶埋小朋友一齊去旅行都不會悶！

深圳華僑城洲際大酒店
房價：人均HK$677起（奇趣烏託邦親子大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號
交通：華僑城地鐵站步行3分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【8】深圳灣萬麗酒店

深圳灣萬麗酒店位於深圳灣科技生態園，附近有華僑城國家濕地公園、世界之窗、深圳灣公園等景點。酒店於2020年開業，共有293間客房，房間配備乾濕分離的半開放浴室，設有4面玻璃的圓形大浴缸，非常奢華！酒店另設室內恆温泳池、水療中心、健身室、3間餐廳、酒吧及免費私人停車場。

深圳灣萬麗酒店
房價：人均HK$432起（豪華城市景觀大床房；17歲或以下不加床可免費入）
地址：深圳南山區粵海街道高新區社區科技南路18號
交通：高新南地鐵站步行3分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【9】深圳灣萬怡酒店

深圳灣萬怡酒店坐落於南山區高新科技園南區深圳灣科技生態園內，鄰近世界之窗、深圳灣公園、華僑城國家濕地公園等景點。酒店於2017年開幕、2018年翻新，共有238間客房及套房，提供兒童用品、兒童玩具等設施，部分房間配備景觀浴缸。酒店同時配備健身室、洗衣間、2間餐廳及免費破車服務。

深圳灣萬怡酒店
房價：人均HK$342起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入）
地址：深圳南山區科技南路16號
交通：高新南地鐵站步行4分鐘
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深圳華僑城親子酒店推介【10】深圳灣安達仕酒店

深圳灣安達仕酒店位於深圳灣萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便！供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少住客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高！

深圳灣安達仕酒店
房價：人均HK$1,089起（城景大床房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約15分鐘
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