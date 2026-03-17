2026福布斯星級酒店｜深圳6間酒店上榜！僅1間獲5星／人均$459起

撰文：陳映蓉
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福布斯旅遊指南2026｜深圳酒店｜《福布斯旅遊指南》近日公布了2026年星級酒店名單，今年共有1,728間全球酒店上榜，當中343間酒店獲得五星評級，而深圳酒店有6間上榜，其中僅1間獲得最高五星評級！《香港01》「好食玩飛」整合入圍星級酒店名單的深圳酒店，即看內文！

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什麼是福布斯旅遊指南？五星、四星、推薦有什麼分別？

福布斯旅遊指南》是全球唯一專注於奢華酒店、餐廳、水療中心及郵輪的星級評定服務機構。《福布斯旅遊指南》的評鑑堅持不接受任何公關安排、70%評分取決於服務而非硬體、並採用匿名方式考察，因應表現而評鑑出五星級、四星級和推薦級指標。

與一般酒店的星級評等不同，國際間常用的星級評等通常專注於豪華設施、精緻裝潢、員工配置等；而《福布斯旅遊指南》則更重視於「服務」，以900項嚴謹的客觀標準（是／否題）為評級基礎，例如：接線生是否在鈴響3聲之內接起電話；員工是否使用了俚語；除了整理床鋪，員工是否觀察客人的習慣等，檢視酒店在「無人注視時」的服務細節、熱情度和一致性。

一般而言，能獲得五星級評分的酒店代表著在設施及服務方面的體驗「近乎完美」，而四星級則是在900項評級基礎中大多數表現出色，而推薦級則是在部分細節上未能達標，但仍然值得一訪的酒店。

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福布斯旅遊指南2026——五星級酒店篇

福布斯旅遊指南深圳五星級酒店【1】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利！

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HK$1,283起（豪華大床房；包早餐）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
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福布斯旅遊指南2026——四星級酒店篇

福布斯旅遊指南深圳四星級酒店【1】深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）

深圳星河麗思卡爾頓酒店位於深圳福田中心區，鄰近星河COCO Park及深圳博物館。酒店於2009年開幕，共有280間客房房，房間舒適奢華，配備寬敞的起居空間及浴室，更提供智能控制系統、獨立浸泡式景觀浴缸、定製枕頭等，還有落地窗可以俯瞰深圳天際線！酒店同時配有室外游泳池、健身室、水療中心、瑜伽房、6間餐廳及酒吧等設施。

深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）
房價：人均HK$676起（豪華雙床房）
地址：深圳市福田區福華三路116號
交通：會展中心站步行3分鐘
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福布斯旅遊指南深圳四星級酒店【2】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁高空城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）
地址：深圳市寶安區興業路1088號
交通：寶安站步行7分鐘
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福布斯旅遊指南2026——推薦級酒店篇

福布斯旅遊指南深圳推薦級酒店【1】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
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福布斯旅遊指南深圳推薦級酒店【2】深圳東海朗廷酒店（The Langham, Shenzhen）

深圳東海朗廷酒店（The Langham, Shenzhen）位於福田區，鄰近車公廟遺址、香蜜公園、KK ONE等景點。酒店於2012年開幕、2018年翻新，擁有352間客房，房間設計帶有傳統歐式古典風格，配備浴缸、咖啡機等奢華設備。酒店同時提供室內及戶外游泳池、健身室、Spa、6間餐廳及酒吧等設施，當中更有部分獲得米芝蓮推介！

深圳東海朗廷酒店（The Langham, Shenzhen）
房價：人均HK$459起（豪華雙床房）
地址：深圳福田區深南大道7888號
交通：農林站步行9分鐘
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福布斯旅遊指南深圳推薦級酒店【3】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）
房價：人均HK$615起（豪華城景大床房）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
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