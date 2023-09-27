大阪親子酒店10間推介｜近環球影城／2分鐘到地鐵／12歲下免費住

大阪親子酒店推介！大阪吃喝玩樂超方便，是親子旅遊熱門城市，本文整理大阪親子酒店10大推介，有酒店鄰近環球影城，又或方便參觀熱鬧的夏日祭典、大型煙花大會等、向日葵花田，適合一家大小同享親子樂，最平人均$145起。若想前往心齋橋的朋友，亦可留意心齋橋酒店推介以及最新Klook/Trip.com/Agoda/Booking.com優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大阪海遊館有許多海洋生物，不單新奇有趣，館方不少設計都富有教育意義，很適合小朋友。（kaiyukan_japan@ig）

大阪親子酒店推介【1】大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

日本環球影城™園前酒店 （The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）位於環球影城正門口，是近來最新的官方合作酒店，距離環球影城僅需步行2分鐘，相當之近，酒店坐落在Universal Citywalk商店街上，有便利商店、美食店等。這間大阪親子酒店以美國各城市作為裝潢設計，猶如置身於紐約、波士頓等，客房寬敞舒適，更可以飽覽夜景，絕對是方便之選。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪日本環球影城園前酒店 （The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

價錢：人均HKD$719起

地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-52

交通：距離環球影城步行2分鐘

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大阪親子酒店推介【2】大阪近鐵USJ環球影城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）

如果想入住卡通氣氛更濃厚，不妨可以考慮這間色彩繽紛的酒店。近鐵環球影城酒店 （Hotel Kintetsu Universal City） 位於環球影城入口前面，步行僅需1分鐘，就可以立即抵達環球影城，而且酒店門口已經有機場巴士站往返關西機場，附近步行2分鐘就有車站，完全無需苦惱交通安排，大人湊小朋友就更加方便。酒店設有芝麻街主題房，整個房間從牆壁彩繪至到床單，都滿佈著可愛卡通圖案，同時提供超級豐富的早餐，並貼心特設小朋友專區，一家大小都適合。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪近鐵USJ環球影城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）

價錢：人均HKD$530起

地址： 大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32

交通：距離環球影城步行1分鐘

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大阪親子酒店推介【3】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（THE SINGULARI HOTEL ＆ SKYSPA AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店 （The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan） 是近年新開的酒店之一，位於大阪環球影城站旁邊，距離環球影城僅需步行5分鐘，前台更提供購買門票服務，方便未能及時訂票的朋友仔，這間大阪親子酒店同樣坐落在Universal Citywalk商店街上，集合美食與購物於一身。酒店以日式和風格調設計，最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場，可以邊浸泡邊欣賞景觀。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，性價比高。

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（THE SINGULARI HOTEL ＆ SKYSPA AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™）

價錢：人均HKD$620起

地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-25

交通：距離環球影城步行5分鐘

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大阪親子酒店推介【4】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

夏日炎炎想帶同小朋友游水，可以入住這間設有露天游泳池的新酒店。大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）於2023年全新開幕，鄰近JR大阪站、梅田站，距離東梅田站僅需步行2分鐘，交通便利。酒店以時尚簡約設計為裝潢風格，不但提供舒適的客房，4樓更設有便利店，方便採購日用品或美食，最重要是提供大浴場溫泉，頂層更加有露天游泳池，可以大歎城市景觀，可以盡享陽光沐浴。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

價錢：人均HKD$269.5起

地址： 日本大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32

交通：東梅田站步行2分鐘

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大阪親子酒店推介【5】Intergate酒店 大阪梅田（Hotel Intergate Osaka Umeda）

大阪梅田聚集購物與美食，更有不少適合小朋友放電的兒童樂園，因此是不少人旅行的落腳點。於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

價錢：人均HKD$362.5起

地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2

交通：西梅田站步行3分鐘

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大阪親子酒店推介【6】大阪心齋橋NEST酒店（Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）位於大阪梅田優越位置，距離阪急電鐵大阪梅田站僅步行5分鐘，前往京都、神戶等地超方便。酒店設計風格時髦，不論裝潢或設備都非常精緻，極具格調，最重要是價格便宜，提供單人房至3人房，同時提供投幣式洗衣機，方便隨時洗衣烘乾，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，CP值極高！

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）

價錢：人均HKD$145.5起

地址：大阪, Chuo-ku Minamisenba 2-4-10

交通：阪急電鐵大阪梅田站步行5分鐘

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大阪親子酒店推介【7】大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。酒店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）

價錢：人均HKD$709.5起

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60

交通：難波車站步行1分鐘

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大阪親子酒店推介【8】御宿 野乃 温泉酒店ー大阪難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

價錢：人均HKD$393起

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

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大阪親子酒店推介【9】大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

位於大阪地標大阪城旁邊，作為一間城市度假酒店，共提供112間客房，當中包括家庭房，部分房間更可以俯瞰大阪城。另外，酒店附近的交通配套亦十分充足，從JR大阪環線的大阪城公園站步行約3分鐘。從大阪地鐵長堀鶴見綠地線的大阪商業園站步行約3分鐘。酒店亦設有機場往來酒店的巴士服務，前往關西國際機場只需80分鐘路程，對於有小朋友的家庭來說十分方便！

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

價錢：人均HKD$330起

地址：1-4-1, 中央區, 大阪, 大阪府, 540-8578, 日本

交通：於大阪地鐵商務園區站1號出口步行2分鐘

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大阪親子酒店推介【10】大阪禦堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）

酒店往來澱屋橋站13號出口只需要步行約3分鐘，旁邊是大阪主要街道御堂筋。酒店只有243間客房，而且所有房間均位於16樓及以上，可以俯瞰大阪的美麗夜景。同時餐廳設有法國餐廳和酒吧/酒廊，無論是有沒有小朋友的家庭均適合！於Trip.com獲得4.6/5的評分，當中不少網友的表示，酒店的位置旺中帶靜，附近亦有不少特別餐廳。另外酒店亦提供免費自助早餐。

大阪禦堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）

價錢：人均HKD$499.5起

地址：4-2-3, 中央區, 大阪, 大阪府, 541-0046, 日本

交通：於大阪地鐵本町站2號出口步行5分鐘

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