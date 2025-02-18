洞爺湖温泉酒店10間推介｜人均$186起／露天風呂賞雪／一泊二食

撰文：程朗天
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洞爺湖温泉酒店推介2025｜位於北海道的洞爺湖，擁有絕佳的天然景致，與大沼國定公園和五稜郭合稱為北海道三景。想去洞爺湖參觀的遊客，可以從新千歲機場，乘坐JR北海道鐵路到達洞爺站。下車後再轉乘道南巴士到達洞爺湖温泉，全程約2小時。該區設有多間特色温泉酒店，以下10間温泉酒店，部分設有露天風呂，欣賞到湖邊景色。有興趣可以順道留意登別温泉推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

遊洞爺湖可以欣賞到羊蹄山，有如河口湖欣賞富士山一樣。（keiichi068＠IG）

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洞爺湖温泉酒店推介【1】洞爺温泉華美酒店 （Toya-onsen Hotel Hanabi）

位於洞爺湖岸邊，部分客房設有陽台，可以眺望湖岸景致。酒店距離巴士站約1分鐘步程，可接駁巴士至JR洞爺站。從酒店出發，最快2分鐘即可到達商店街，同時鄰近景點火山科學館，而酒店亦會免費租用單車，供住客使用。酒店設有天然温泉浴池及花園，酒店有提供一泊二食，包括自助式晚餐及早餐，供客人享用。晚上可以看到洞爺湖的煙花。

洞爺温泉華美酒店 （Toya-onsen Hotel Hanabi）
價錢：人均HKD$359起
地址：6 Toyako-Onsen, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5721
交通：於JR洞爺站出站後，轉乘巴士後到達元町站下車步行1分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【2】洞爺湖景乃之風度假酒店（The Lake view TOYA Nonokaze resort）

酒店座落於湖邊，步出3分鐘即到湖邊，而且酒店距離JR洞爺火車站只有15分鐘車程，或乘坐巴士25分鐘即可到達，另外客人亦可預約新千歲機場至酒店的接駁服務。酒店設有室內及露天風呂，客人可於無邊際温泉欣賞洞爺湖全景，而且共設有3間餐廳，除了提供日式美食之外，亦會提供日法融合菜式。酒店鄰近昭和新山站，乘珠山纜車即可近距離欣賞活火山的面貌。

洞爺湖景乃之風度假酒店（The Lake view TOYA Nonokaze resort）
價錢：人均HKD$843起
地址：29-1 Toyako Onsen, Toyako-cho, Abuda-Gun, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5721
交通：於JR洞爺站轉乘巴士，車程約25分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【3】洞爺温莎度假Spa酒店（The Windsor Hotel Toya Resort & Spa）

酒店有提供往返洞爺車站至酒店的免費接駁巴士，車程約為30分鐘。酒店的裝置齊全，擁有高爾夫球場及網球場，館內亦有提供温泉浴池、按摩理療和健身設施。另外，館內的SPA中心更設有全天候室內游泳池，於冬季時遊客可以在Snow Village 上滑雪課，或者參加徒步健行活動。

洞爺湖温莎Spa度假酒店（The Windsor Hotel Toya Resort & Spa）
價錢：人均HKD$1057.5起
地址：Shimizu,Toyako-cho,Abuta-gun, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5722
交通：於JR洞爺站下車再轉乘免費接駁車，車程約30分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【4】奇圖圖奇加拿大俱樂部山林小屋（Kitutuki Canadian Club）

酒店設計富有歐洲山上小屋的風格，設有私人風呂及山景陽台，每天住客可享用全套英式／愛爾蘭式、美式或亞洲風味早餐，惟酒店不設任何接駁巴士，入住的客人需自行駕車或乘坐出租車到達，車程約10分鐘。

奇圖圖奇加拿大俱樂部山林小屋（Kitutuki Canadian Club）
價錢：人均HKD$542起
地址：Tsukiura 8, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5723
交通：於JR洞爺站轉乘出租車，車程約10分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【5】洞爺湖畔亭酒店（Toya Kohantei Hotel）

酒店每天提供一班往返酒店至JR札幌車站的免費接駁巴士，車程約2小時。酒店鄰近多個自然景點，包括珠山纜車站及昭和新山，距離酒店只有約10至15分鐘車程。館內設有和式及洋式客房，部分房間可以遠望到洞爺湖景色。露天風呂更可以欣賞洞爺湖全景。另外，館內亦設有免費停車場，適合自駕遊的旅客訂房。

洞爺湖畔亭酒店（Toya Kohantei Hotel）
價錢：人均HKD$532起
地址：7-8 Toyako-Onsen, Toyako-cho, Abuta-gun, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5721
交通：於JR札幌火車站乘坐免費接駁車
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洞爺湖温泉酒店推介【6】洞爺格蘭酒店（Hotel Grand Toya）

酒店距離JR洞爺站只有10分鐘車程，與北海道著名的留壽都滑雪場亦只有30分鐘車程。酒店座落於湖邊，出酒店步行5分鐘即可到達，館內的房間以日式為主，全部均可看到洞爺湖的景致。酒店設有室內温泉浴池及露天風呂，適合一家大小到酒店慢慢嘆！每逢到放煙花的季節，住客亦可安坐房中欣賞。

洞爺格蘭酒店（Hotel Grand Toya）
價錢：人均HKD$331起
地址：144Toyakoonsen,Toyakocho,Abutagun, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5721
交通：於JR洞爺站下車再轉乘巴士，車程約10分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【7】洞爺湖微酒店（WE Hotel Toya）

私隱度高的酒店，位於洞爺湖的西側，酒店設計富有特色，由日本建築師融入天然素材設計而成，酒店可俯瞰整個洞爺湖。每間房間都配有私人陽台及露天浴池。館內設有3間餐廳和1間酒吧，供應當地及西式餐飲。酒店亦提供JR洞爺站至酒店的免費接駁巴士服務。

洞爺湖微酒店（WE Hotel Toya）
價錢：人均HKD$737.5起
地址：293-1, Toyamachi, Toyako-cho Abuta-gun, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 0495802
交通：於JR洞爺站下車，再轉乘免費接駁巴士至酒店，車程約23分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【8】北海酒店（Hokkai Hotel）

酒店鄰近JR洞爺站，下車後可轉乘巴士直達酒店，車程約15分鐘。酒店房間以和式房間為主，設有室內公共温泉浴池及露天風呂。酒店亦提供了一泊兩食，以自助餐為主。酒店的地理位置優越，僅步行5分鐘即可到達洞爺湖邊。酒店屋頂更設蘭花温室，十分有特色。

北海酒店（Hokkai Hotel）
價錢：人均HKD$304.5起
地址：Toyako Onsen 147, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5721
交通：於JR洞爺站下車後轉乘巴士直達酒店，車程約15分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【9】可可酒店（Hotel Cocoa Resort）

酒店設有免費接駁巴士，往來JR洞爺站至酒店。房間以洋式客房為主，整體裝潢時尚，所有房間可以遠望洞爺湖景致。另外，房間亦設有私人風呂，環境安靜，可以一邊放鬆身心，一邊嘆靚景，而且人均房價低至$186.5港元，酒店入口處就是著名的牧場，絕對是高價效比之選！

可可酒店（Hotel Cocoa Resort）
價錢：人均HKD$186.5起
地址：102-18 Tsukiura, Toyako, Abuta District, Hokkaido, 洞爺湖町, 豐浦町, 日本, 049-5723
交通：於JR洞爺站下車後轉乘免費接駁巴士，車程約20分鐘
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洞爺湖温泉酒店推介【10】洞爺湖太陽宮酒店（Toya Sunpalace Resort & Spa）

洞爺湖太陽宮酒店提供湖景標準房、西式房、和式房，四人房等，一泊兩食價錢由$1,063港元起。酒店有自己的水上樂園，還有桑拿、多個室內及室外露天温泉，當中位於B1層的露天風呂，與洞爺湖幾乎呈水平線，形成「水天一線」。酒店還提供往返JR札幌站與酒店的免費穿梭巴士。

洞爺湖太陽宮酒店（Toya Sunpalace Resort & Spa）
價錢：人均HKD$487.5起
地址：Toyako onsen 7-1,Soubetsu-cho usu-gun,, 壯瞥町, 登別, 日本, 049-5731
交通：從JR札幌站乘搭免費穿梭巴士直達酒店
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