深圳酒店情侶必住8間｜求婚/紀念日/慶祝生日　270度海景人均$432

撰文：張雨靜
出版：更新：

深圳情侶酒店｜近年不少情侶喜歡在酒店慶祝生日、紀念日，甚至會在酒店房間製造求婚驚喜！大部份酒店更會提供簡單佈置，或送上蛋糕、香檳，隨著越來越多人喜歡北上，今次《香港01》「好食玩飛」就為大家精選了8間適合浪漫求婚的酒店，當中不少都是網民親身推介！

如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024Trip.com優惠碼2024

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

如果預訂酒店時，預先跟酒店說用來求婚／慶祝紀念日／慶祝生日，酒店一般都會安排簡單佈置，部份酒店更會附送蛋糕、慶祝香檳或紅酒之類，如果是用來求婚，想花點心思，也可以預早一天去佈置場地。

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店94折+任何金額適用｜附教學Klook優惠碼2024｜信用卡低至一折＋9月獨家最新Promo CodeAgoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜9月最新本地、全球酒店85折

深圳求婚酒店推介【1】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。

不少住客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。男士除了在酒店房間內求婚，也可以借用酒店的空中草坪，場地不單有草地，背後靠著深圳灣海邊，有著無敵大海景。如果想跟另一半慶祝生日、紀念日，預訂房間時亦可以備註，如果是生日會贈送蛋糕、生日卡，還會預先把房間佈置好。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$1042起（雙床間）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約15分鐘
深圳灣安達仕酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comAgodaBooking.comKlook

深圳求婚酒店推介【2】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用心服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。如果男士想求婚不妨預訂套房，進門先是小客廳，有充足的空間用來佈置。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HK$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
深圳文華東方酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comBooking.com

深圳求婚酒店推介【3】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。訂房時可以直接說明用途，如果是求婚需要佈置，酒店本身也有求婚場合適用的佈置，如果不想在酒店房間內求婚，也可以在酒店露台草坪佈置。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳求婚酒店推介【4】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞，超美浴缸，更可從270°高空落地窗俯瞰整個深圳灣，每個角落都非常打卡able！同時也非常適合用作求婚布置！

+2

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HKD$1001.5起
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘
深圳鵬瑞萊佛士酒店搶先預訂👉🏻Trip.comAgodaBooking.com

深圳求婚酒店推介【5】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年1月全新開幕，坐落於南山深灣睿雲中心，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，從深圳灣口岸出發到酒店車程則約15分鐘，地理位置優越！酒店提供272間客房及套房，坐擁城景或深灣景色。如果慶祝紀念日，可以預先通知酒店，酒店會預先佈置。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK$850起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
深圳南山香格里拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳求婚酒店推介【6】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

+2

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：南山書城地鐵站步行10分鐘
深圳中洲萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳求婚酒店推介【7】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月正式開幕！美高梅酒店集團在深圳第一間分店選址在小梅沙，鄰近地鐵站及沙灘。酒店是亦海洋為主題的度假村，提供許多玩樂設施及活動，包括專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。全部房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備、沙發區等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘
深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

深圳求婚酒店推介【8】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。男士如果想求婚，除了可以在房間內做佈置，也可以預約酒店的高空露台求婚，如果想邀請朋友、家人一起見證求婚的經過，是個不錯的選擇！

+1

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HKD$432起
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界站步行約9分鐘
深圳蛇口希爾頓南海酒店搶先預訂👉🏻Trip.comAgodaBooking.com

用作求婚／慶祝生日／周年紀念的酒店房，最理想的房型當然是擁有無敵大海景，無論是拍攝影片，還是拍照，有海景的襯托都顯得特別好看！如果用作求婚場地，建議選擇小客廳與睡床分開的套房，留足夠空間給攝影師拍下女生驚喜一刻。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳山姆超市將設第5間分店！高質蛋糕零食選購攻略27大必買推介北上攻略｜深圳山姆超市家電最抵買？港人教路：呢度平過淘寶！深圳茶飲｜鴨屎香檸、東方樹葉、茶兀果茶　港人爆買10大支裝茶飲深圳自助餐｜舟市水產任食生蠔鮑魚人氣高　5大回本食物+2大貼士深圳賞花｜賞荷花不只洪湖公園仙湖植物園　2個人少好去處推薦
酒店住宿資訊
旅遊Jetso
深圳
深圳住宿
北上消費
大灣區
大灣區旅遊