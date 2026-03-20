復活節深圳好去處12推介｜免費展+5米高數碼暴龍+全球最大滑雪場

復活節深圳好去處2026｜香港在復活節有多日連假，加上並非深圳的法定假期，絕對是北上吃喝玩樂、避開人潮的好時機！雖然深圳未必有濃厚的復活節氣氛，但4月份仍有很多精彩好去處，包括商場舉辦的打卡活動、展覽、快閃店等。此外，深圳亦有不少受歡迎的大型娛樂設施，在復活節假期前往便不用與當地人擠來擠去！想知更多活動詳情，就要留意下文！



商場篇

復活節深圳好去處【1】深圳灣萬象城——打卡able《宇宙與森林之間》展覽

即日至6月30日，深圳灣萬象城舉辦《宇宙與森林之間》展覽，展出兩位西班牙藝術家Okokume及August Vilella的作品。Okokume作品以宇宙少女為核心創作理念，用色豐富，在「宇宙花園」展區可沉浸式感受漫遊星際的浪漫氣氛；August Vilella則主打魔幻超現實主義的作畫，其筆下標誌性的大眼睛角色，造型可愛且充滿好奇心。整個展覽色彩鮮艷、可愛夢幻，非常適合一邊打卡，一邊欣賞！

地址：深圳灣萬象城B區白色魔方

展期：即日至2026年6月30日

門票：¥45起

交通：深圳地鐵2號線、11號線、13號線至後海站G出口直達



復活節深圳好去處【2】深圳前海壹方城——人氣品牌STAYREAL快閃活動／多個打卡位／限定周邊

即日至4月6日，由五月天主唱阿信及知名插畫家不二良創立的潮流品牌STAYREAL，於深圳前海壹方城舉行「STAYREAL PARK ECHO回響站」！活動設有多個打卡位，包括MOJO FAMILY熱血巴士、Rabbit.Q打卡牆、回響收音機等，造型可愛有趣，更有不同的期間限定周邊產品，啱晒復活節逛商場的同時，順道去打卡！

地址：深圳灣萬象城B區白色魔方

展期：即日至2026年4月6日

交通：深圳地鐵1號線至寶安中心站F出口直達



復活節深圳好去處【3】東門步行街——深圳首間MINISO LAND開幕／大型主題樂園式門店／逾100個熱門IP

深圳首間MINISO LAND旗艦店進駐東門步行街！MINISO LAND為首家大型主題樂園式門店，樓高3層，面積約1.6萬平方呎，集結超過5,500款精品及逾100個熱門IP，包括迪士尼、SANRIO、Chiikawa、《哈利波特》等主題精品及盲盒，更有不少打卡位及互動裝置，無論是玩具迷、親子出遊，還是喜歡打卡的朋友，都適合前往。而東門步行街附近還有不少餐廳、小食店，隨時醫肚都得！

地址：羅湖區東門步行街解放路名仕商城1-3樓（太陽百貨對面）

交通：深圳地鐵1號線、2號線、3號線至湖貝站直達／或乘3號線至老街站直達



復活節深圳好去處【4】深圳大悦城——數碼暴龍快閃店／期間限定新品／5米高戰鬥暴龍

深圳大悦城由3月21日至4月19日期間，開設數碼暴龍快閃店！店舖除了有多達200款周邊產品外，還有多款期間限定的新品，包括Q版眼罩、頸枕等。而在商場地下還有多個打卡位，其中必打卡的，必定非5米高的戰鬥暴龍莫屬！各位「被選中的細路」，記得不要錯過！

地址：深圳大悦城LG層霓虹中庭

展期：2026年3月21日至4月19日

交通：深圳地鐵12號線至流塘站A出口直達



活動篇

復活節深圳好去處【5】深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）——地鐵直達／最大室內滑雪場／設親子+新手娛雪區

深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）自去年開幕後大受歡迎，場地不但全年無休，而且面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。冰雪世界的一大亮點，就是面積約10萬平方米的「超雪中心」，相當於14個足球場。此外，場地更設有專為親子及新手而設的娛雪區，集合14項冰雪遊樂設施，包括雪上卡丁車、碰碰車、5條雪圈道、夢幻雪屋等，啱晒復活節假期前往！

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地址：深圳市寶安區沙井南環路

票價：$236起

交通：

福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行5分鐘，由口岸出發全程約1小時；或

深圳灣口岸：過關後坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



復活節深圳好去處【6】小梅沙海洋世界——6萬平方米科技互動水族館

海洋主題公園「小梅沙新海洋世界」公園佔地逾6萬平方米，相若一個香港大球場。園內設有5大展區，包括熱帶館、極地館、鯨豚館、海獅混養館、青藍洞大廳等，展出約200多種稀有名貴物種，其中更引入17項獨特科技互動體驗，如極地主題飛行影院、機甲鯨鯊等，值得一提的是，公園還有國內首創的360度青藍洞帷幕多媒體展，啱晒復活節去感受不一樣的海洋世界！

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地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

票價：成人門票原價人民幣280元、試業價人民幣240元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場

交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站A出口



復活節深圳好去處【7】激活運動遊戲館——人均$125海岸城主題遊戲房

激活運動遊戲館位於海岸城，不用擔心日曬雨淋，而且離深圳灣口岸超近，後海站下車不用5分鐘直達。遊戲館面積約1,500平方米，有8間主題遊戲房，包括光線逃生、瘋狂格仔、百發百中、VR區等等，人均都只是$125港幣左右，啱晒和朋友復活節假期一齊出汗！

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地址：深圳市南山區海岸大廈東座商業城2樓243鋪

交通：後海站D1出口



復活節深圳好去處【8】歡樂港灣摩天輪——40層樓高深圳地標／欣賞伶仃洋景色

深圳最大的摩天輪「灣區之光」就在歡樂港灣。摩天輪由設計倫敦之眼及迪拜之眼的設計團隊共同設計，高達128米，足足約有40層樓高，有28個橢球型客艙，一圈約28分鐘。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，如在夜間乘搭，更有機會觀賞到歡樂港灣舉辦的激光騷，看著不同的色彩劃破黑夜，非常浪漫！而歡樂港灣附近還有不少餐廳，坐下來靜靜享受假日時光亦不錯！

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歡樂港灣「灣區之光」摩天輪

票價：人均$88起

地址：深圳市寶安區新安街道濱海文化公園

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2口出下車直達



免費景點篇

復活節深圳好去處【9】深圳光明文化藝術中心——《墜入綺莉莉莉絲的兔子洞》免費展覽

復活節去看免費展覽！深圳光明文化藝術中心舉辦《墜入綺莉莉莉絲的兔子洞》展覽，展出90後藝術家趙綺莉的專屬IP綺莉莉莉絲相關作品，其創作靈感大多取材自童話故事經典《愛麗絲夢遊仙境》，整體氛圍夢幻迷離，適合打卡拍照。而藝術中心附近還有剛開幕不久的大型商場星河COCOCO City B館，逛完展還可順道逛新商場！

地址：深圳光明文化藝術中心美術館5F展廳C

展期：即日至2026年5月14日

門票：免費

交通：深圳地鐵6號線至鳳凰城站B出口直達



復活節深圳好去處【10】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

4月份春天到來，最適合去看花！想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！

除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是復活節北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



復活節深圳好去處【11】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館 「太空電梯」地下書庫

提起深圳最新最大的圖書館，就不得不提「深圳圖書館北館」，圖書館以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，就是其高達18米的地下書庫，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！打卡一流！此外，還可順道參觀就在它對面的深圳美術館！

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口



復活節深圳好去處【12】深圳灣公園——沉浸式看海體驗

深圳灣公園站D2出口出站直達，一片海景映入眼簾，成為了不少人假日放鬆散步的好去處。公園沿海岸線而建，全長13公里，分成十多個主題區域，當中有椰林沙池、白鷺坡、人才樂園、日出劇場、海風運動樂園等，每個區域不同時段各有特色，有人到海邊觀看海鷗飛翔，有人到草地上席地野餐，環境氣氛十分寫意！啱晒復活節想遠離城市Chill下的朋友仔！

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深圳灣公園

開放時間：06:00-23:00

地址：深圳市西南部深圳灣沿岸

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站D2／A出口



如果想復活節留在深圳玩多一兩天，不妨考慮以下有復活節優惠的深圳酒店！

復活節深圳酒店推介【1】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$326起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

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復活節深圳酒店推介【2】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

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復活節深圳酒店推介【3】深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）於2024年底開幕，坐落於大梅沙，距離大梅沙沙灘及地鐵站僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店擁有72間客房，房間均設有露台，部分房型坐擁海景，且配備巨幕影院、景觀浴缸或戶外風呂。酒店附設中西式餐廳、户外恆温泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池等設施，CP值超高

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

房價：人均HK$296起（花野·大床房）

地址：深圳市鹽田區梅沙街道愛梅路1號

交通：大梅沙站步行5分鐘

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