大阪新酒店12間推介2023｜2分鐘到地鐵！免費溫泉/家庭公寓$253起

【大阪酒店推介2023】大阪酒店在去年也有不少特色酒店陸續開業！今天記者就幫大家整理了12個大阪2022年新開酒店，種類超多包括溫泉酒店、家庭公寓酒店、傳統日式酒店等。如果想了解心齋橋酒店，可以順道看看《心齋橋酒店11大推介｜1分鐘到車站！房間夠大+露天溫泉高CP值》（價格以搜尋當日日子為準）

大阪酒店推介2023 12間新酒店！溫泉酒店/傳統日式/家庭公寓$253/晚起

（圖片來源：Usplash@JulianaBarquero）

大阪酒店推介2023【1】大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honachi Osaka）

開業日期：2022年9月28日

第1間大阪酒店新開推介是大阪本町旅遊旅館，於2022年9月底剛剛開業，位於大阪站附近，可不行前往心齋橋和難波。酒店附近亦有多間街頭小食、購物街等。酒店室內裝修為簡約風，大堂以以原木風格為主。酒店設6種房型，淺木色配上白色內牆，望上去相當舒適，價格約由約HKD$280起。

地址： 541-0052 大阪府, 大阪, 3-2-6 Azuchimachi Chuo-ku, 日本

價錢：人均$140

預訂：Agoda ｜Trip.com ｜永安旅遊

大阪酒店推介2023【2】維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

開業日期：2022年8月1日

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2022年8月剛剛開業，位於大阪市北區，前往7條不同地鐵線，都是步行2-8分鐘不等。維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田室內以深木設計為主，配上灰色內牆，給人感覺十分典雅，酒店設有12款房型，合共137間客房，約港幣$438起。

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地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-9

價錢：$438起

預訂：Agoda｜Trip.com ｜永安旅遊

大阪酒店推介2023【3】MIMARU(ミマル)大阪難波 Station（MIMARU Osaka Namba Station）

開業日期：2022年6月2日

MIMARU(ミマル)大阪難波 Station（MIMARU Osaka Namba Station）於2022年6月開業，位於大阪難波站附近，距離難波站只有10分鐘內步程，而距離日本橋站僅有500米，出行相當方便。

而室內設計方面，整體設計傾向日式和風主題，例如榻榻米以及趟門等位。酒店主打家庭公寓房，幾乎所有客房都設有飯廳、廚房以及睡房，某些客房甚至有私人花園，活動空間相當足夠，房價由港幣$700起。

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地址：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-６-24

價錢：人均約$350起

預訂：Agoda｜Trip.com ｜永安旅遊

大阪酒店推介2023【4】Welina Hotel 心斎橋和 NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

開業日期：2022年4月28日

Welina Hotel 心斎橋 和 NAGOMI （Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）於2022年4月開業，位於日本橋站附近，不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格，大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計，例如以竹林排成一排的屏風，讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少，還只有2種，但勝在價錢相當划算由港幣約$218起。

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地址：〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24

價錢：人均$195起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

大阪酒店推介2023【5】 OMO7大阪 by 星野リゾート（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

開業日期：2022年4月22日

OMO7大阪 by 星野リゾート酒店位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。

酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層，合共提供436間客房，而房型分為7種，房價最平約港幣$408一晚，相當划算！

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地址：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

價錢：人均約$204起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

大阪酒店推介2023【6】アパホテル〈なんば心斎橋東〉（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

開業日期：2022年4月12日

アパホテル〈なんば心斎橋東〉（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）於2022年4月開業，位於大阪的中央區，可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店，酒店遍佈12個日本城市，算是較有人氣的酒店之一！酒店共提供6種房型，價錢相當實惠由港幣約$320起。

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開業日期：2022年4月12日

地址：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8

價錢：約$320起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Klook

大阪酒店推介2023【7】ホテル京阪 天満橋駅前（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

開業日期：2022年4月3日

ホテル京阪 天満橋駅前（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae） 於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店一共提供4種房型，價格約由$468起。

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地址： 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13

價錢：約$468起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

大阪酒店推介2023【8】ホテル ザ レーベン 大阪（Hotel The Leben Osaka）

開業日期：2022年3月24日

Hotel The Leben Osaka ホテル ザ レーベン 大阪（Hotel The Leben Osaka） 於2022年3月開業，位於大阪市中央區，距離心齋橋駅約8分鐘路程，整個酒店外觀為石墨色，而室內則是以實木紋理設計，相當舒適。酒店一共提供4種房型，價格由港幣約$435起。

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地址： 大阪市中央区南船場2丁目2番15号

價錢：約$435起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

大阪酒店推介2023【9】ベッセルインなんば（Vessel Inn Namba）

開業日期：2022年3月25日

ベッセルインなんば（Vessel Inn Namba） 於2021年3月開業，是一間位於大阪市中央區的精品酒店，距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主，黑色線條加上實木色傢俬，設計相對現代化。酒店一共提供5種房型，每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機，價格約由港幣約$413起。雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！

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地址： 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号

價錢：約$413起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

大阪酒店推介2023【10】スーパーホテル Premierなんば・心斎橋（Superhotel Premier Namba Shinsaibashi Tennenonsen）

開業日期：2022年3月2日

スーパーホテル Premierなんば・心斎橋（Superhotel Premier Namba Shinsaibashi 於2022年3月開業，位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉，讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型，價格約由$386起。

地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

價錢：$386起

預訂：Agoda｜Trip.com

大阪酒店推介2023【11】チサン スタンダード 大阪新今宮（CHISUN STANDARD Osaka Shin Imamiya）

開業日期：2022年月1月25日

チサン スタンダード 大阪新今宮（CHISUN STANDARD Osaka Shin Imamiya）於2022年1月開業，位於大阪難波市中心位置，只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。酒店客房分為3種，連早餐連稅最平約港幣$253，價錢相當吸引！

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

詳細資料可以按入以下連結：

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大阪酒店推介2023【12】御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

開業日期：2022年1月11日

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型，價格約由$642起。

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地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

價錢：約$642起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com