施政報告2025・懶人包｜加速發展北都、部門首長責任制、產業發展

特首李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，公布多項重點政策，包括北部都會區發展、部門首長責任制，房屋、醫療、就業及輸入外勞均為關注焦點。



2025年9月17日，行政長官李家超發表任內第四份施政報告。

北部都會區

李家超表示，對北都發展「心急如焚」。

成立「北都發展委員會」，由特首領導，制定北部都會區營運模式，推動大學城建設，簡化行政程序。政府將制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節。

部門首長責任制

建立「部門首長責任制」，強化公務員評核，處分包括不加薪、降級、提早退休、革職等。

調查小組可以調查任何級別的公務員，擴大公務員敍用委員會職能範圍，涵蓋調查。

AI效能提升組

成立「AI效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。

小組統籌和指導政府部門於工作中有效應用AI人工智能技術；研究重組工作流程（process re-engineering），與時並進；推動部門進行科技革新，以提升效能。

產業發展

政府會結合市場力量，透過靈活批地、稅務優惠、資金補助和人才培育等優化措施推動產業發展。

建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈；將制訂氫能標準認證，並與廣東省共同建設氫能灣區走廊；推動全港首間大型電動車電池回收設施，預計2026年上半年在環保園啟用。

推動AI和數據科學產業發展，預留十億元，於2026年成立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

協助內地企業利用香港出海

整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。

金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部；吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。

協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

粵港澳大灣區建設

推進「香港國際機場東莞空港中心」發展；推動大灣區仲裁員名冊和大灣區商事調解及仲裁平台；聯同粵澳政府有序擴展救護車跨境轉運病人安排。

優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」；持續優化「跨境支付通」，拓展與兩地民生相關的匯款應用場景。

鞏固國際金融中心地位

透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資。

政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。

加速建立國際黃金交易市場， 上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。

放寬投資移民門檻

住宅投資門檻降至3000萬元，非住宅物業可算入額，增至1500萬元。

國家安全、愛國主義教育

落實「愛國者治港」原則，籌備好12月7日的立法會選舉。

與深圳合作推紅色研學路線，修繕各區中共抗戰遺址，融入教育活動。

