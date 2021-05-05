新冠肺炎．最新｜康怡花園豪峰菲傭染變種病毒　居民今禁足檢測

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-05 06:21

由變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫情，將成中產及富豪噩夢，至昨日累計7宗社區變種病毒患者，有3人是菲傭；昨（4日）新增兩宗初步確診菲傭，至深夜也證實感染變種病毒，政府今日（5日）凌晨緊急向她們居住的大廈——中產屋苑太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰，發出封區禁足檢測令，居民不能離開，今早9時起為他們進行病毒檢測，料按照近日應對變種病毒安排，所有檢測結果陰性居民，須撤離到檢疫中心隔離21日。 另外，港府周五（7日）凌晨開始，計劃撤銷對英國和愛爾蘭的禁航令，返港市民須取得登機72小時前的陰性檢測證明，抵港後須在指定酒店隔離21日，及後再進行7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。

▼5月4日強制檢測學校及處所名單▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月5日)▼

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▼太古康怡花園N2座菲傭染變種病毒▼

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

指定檢疫酒店火警鐘響起住客不敢逃生 留學生家長促政府提供指引

【08:00】港人於外地回港，須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，期間不得離開房間。黃竹坑檢疫酒店香港奧華酒店．南岸上周六（1日）及本周二（4日）火警鐘響起，令檢疫住客大驚，不知應否離開房間逃生，幸好最終證實誤嗚，但有住客質疑政府未有就檢疫酒店逃生訂立指引。



呼吸系統專科醫生梁子超直言「安全性至上」，若見濃煙要立即離開；如未見有火警跡象，可先致電酒店前台查詢。惟若在逃生過程中，他認為曾接觸同酒店其後確診患者，就有機會要延長檢疫時間。



消防處確認上周六上午8時24分接獲該酒店自動火警警報系統火警報告，調查後列為誤鳴個案。食衞局回覆，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離，未有回覆有否與業界溝通過逃生安排。

▼指定檢疫酒店全名單（5月5日版）▼

強制檢測｜涉變種個案 入境事務大樓、愉景新城、新都會廣場上榜

【02:20】政府今(5日)凌晨就強制檢測公告刊憲，因應昨日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，9個指明地方被納入強制檢測公告，包括入境事務大樓、荃威花園、葵芳新都會廣場、愉景新城及東薈城等。

此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案(印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672)曾身處3個指明地方，相關人士亦須接受強制檢測，包括愉景灣 D'Deck 及諾富特東薈城酒店。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士無須接受強制檢測。

▼5月4日強制檢測場所及學校全表▼

再有23學校爆上呼吸道感染及流感 師生須強檢 停課5日(附名單）

【02:09】政府周三（5日）凌晨刊憲強制檢測公告，有23間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，被納入強制檢測公告。名單包括九龍塘學校(小學部)、天主教伍華小學及浸會大學附屬幼稚園。師生及訪客必須最遲本周五（7日）完成檢測，或最遲下周日（9日）交回樣本瓶。

薄扶林豪峰、康怡花園N2座菲傭確診變種病毒 政府凌晨急封區檢測

【00:23】政府凌晨公布，自0時10分起將薄扶林道118號豪峰、及0時15分起將鰂魚涌康怡花園N2座列作指明「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於周三（5日）上午9時後開始，目標於今日內完成此行動。

當局指，兩大廈各發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

據昨日疫情記者會公布，兩大廈各有一名菲傭初步確診，二人為朋友，下午仍未檢驗出二是否感染變種病毒。根據連日來到出現有變種病毒個案的大廈，同幢居民會被撤離往檢疫中心隔離21日。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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染變種病毒男女4.11訪東涌諾富特東薈城酒店 到愉景灣Zak's餐廳

【00:01】衞生署衞生防護中心周一晚（3日）公布，早前確診的印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672於4月11曾到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。中心在昨日晚上（4日）再更新資料，修改指兩人到過東薈城及Curry Lounge日子為4月10日，未知會否影響昨晚公布強制檢測令。

中心增加二人行蹤，原來他們在4月11日也到東涌，曾到訪諾富特東薈城酒店，未知是否入住，同日再到愉景灣食肆D'Deck Zak's ，當局表示會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

▼荃威花園確診菲傭行蹤▼

▼5.4尖沙咀加連威老道流動檢測站▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.4｜荃威花園R傭確診變種病毒 康怡花園豪峰菲傭中招

變種病毒│荃威花園R座先封區檢測 再撤離220戶居民檢疫21日

變種病毒｜荃威花園R座居民送檢疫21日前 急送寵物親友寄養

荃威花園外傭確診 僱主一家四口送檢疫 住戶驚檢疫先儲糧

康怡花園及薄扶林豪峰菲傭初確診 一人勞動節曾去維園附近小公園

初確診2菲傭周日光顧西九龍中心薩莉亞 經理：三分二客都係菲傭

外傭打疫苗｜菲傭接種科興盼可回鄉探子：菲律賓都用緊

接種疫苗或列工作簽證條件 剛履新外傭想打針 惟不認同強制措施

政府要求外傭續約打疫苗 事隔5日轉口風 消息：未曾交行會討論

工會指有僱主自行替外傭預約打針 專家倡不適合者定期檢測代替

外傭組織質疑強制接種疫苗屬歧視 平機會：各群組獨立風險評估

吸姜糖打新冠疫苗？何栢良倡政府邀姜濤呼籲打針 可在IG呼籲

新冠疫苗｜9宗死亡個案全與打針無關 3宗面癱缺臨床資料有待評估

8人昨打疫苗後送院 3人臉部麻痺 少女出現唇疱疹

增4宗個案 印度返港孕婦檢疫後確診變種病毒 列輸入個案

東涌靈糧堂秀德小學女教師染變種病毒 為映灣園確診菲傭僱主

變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性

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變種病毒｜社區屢現患者 圖表解構各人行蹤 東涌最多足跡

印度患者曾到東涌Curry Lounge 鄰舖職員稱商場共用廁所憂感染

變種病毒｜何栢良倡翻看東薈城閉路電視 許樹昌指難找三人傳播鏈

本港輸出新加坡確診中年漢料屬復陽 在港居珀麗灣

港府周五凌晨起撤銷對英國、愛爾蘭禁飛令 菲律賓等地禁令維持

變種病毒｜專家促設入境人數上限 一輸入個案足以引起新一波疫情

外國返港77歲老翁屢違強制檢疫被控8宗罪 判囚30日

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼