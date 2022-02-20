最新．疫情｜沙田博康邨博達樓圍封發現94宗初陽　延至周一解封

昨日（19日）新增6063宗確診個案，初步確診達7400宗，再有15名病人離世。天氣持續寒冷，天文台預計市區最低8度，大風有雨。



【13:35】政府近日公布會在短時間內加建社區隔離設施，接收仍在社區等候隔離治療的患者。當局委託中國建築在啟德郵輪碼頭興建社區隔離及治療設施，預計設約1,000張病牀。

記者今（20日）到場直擊，有工人在寒冷天氣警告下及橫風橫雨的情況下動工，部份人指上頭要求「一個月後完工。」

2月20日、啟德郵輪碼頭興建社區隔離治療設施情況：



【13:25】衞生署公布2月19日確診大廈，共涉及3,312大幢廈，當中460幢新上榜。確診豪宅方面，有西半山的寶珊道 1 號 2 座，及馬己仙峽道的港景別墅。重災區元朗共有77棟大廈，嘉湖山莊及錦綉花園疫情持續蔓延；深水埗「納米樓」AVA61，及丰滙亦有患者。

▼2月19日 第二批內地專家抵港▼



【12:50】政府昨日下午六時起圍封沙田博康邨博達樓，因發現94宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（2月21日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:49】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，自昨日下午六時半起限制在沙田禾輋邨景和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。自今日上午約十一時十五分起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約780人接受了檢測，當中共發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼



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【09:55】食物及衛生局局長陳肇始今於商台節目表示，社交距離措施無條件放鬆，港府甚至正研究進一步收緊：「仍看見部分地方較多人流，但明白有日常生活所需。」她期盼市民「靜一靜」減少外出減低人流，並盡快打針。她亦感謝中央派遣內地專家來港，分享內地成功的防控經驗，予本港流行調查趨向更精準。

▼2月19日 沙田博康邨博達樓封區強檢▼



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【09:30】勞工及福利局局長羅致光發表網誌稱，香港已進入全面作戰狀態，很多在太平盛世慣常運作模式都必須因時制宜作出調整以應當前急務，在勞福局，安老院和殘疾人士院舍是其中一個重點支援對象。他指，政府理解不少院舍正面對人手緊張情況，因此勞福局和社署採取了一系列措施支援院舍和員工，並透露在過去一個星期，安老院舍疫苗接種率略增至逾25%，政府會繼續加快為院友接種疫苗，動員組織更多醫護人員及簡化健康評估和接種流程，在未來幾星期全速提高接種率。

【08:35】呼吸系統科專科醫生梁子超指，近日有圍封強檢太廈發現逾80宗的初陽個案，加上多間安老院爆發，估計是因為當局未能及早隔離染疫人士，導致在家居、大廈及院舍內爆發，由於初發病的患者傳染性最高，他建議當局與其有序地隔離確診者，倒不如優先隔離最新確診的病人，盡快送去醫院、隔離酒店或社區醫療設施，舊個案例如已留家等候5日或以上則因傳播力已降低，可繼續留家直至檢測CT值高於33或有陰性結果。他認為應優先隔離傳播力強的新確診個案，而不是按確診次序：「如果已經留咗係屋企幾日嘅病人，已經無高傳染性，未必再需要入院或去隔離設施，留番啲位畀新發病嘅人。」

【08:15】衞生署更新家居檢疫大廈名單，共有2,131幢大廈上榜，較前一日多462幢。

元朗區繼續佔最多，有310幢。深水埗和沙田區亦是重災區，均有超過200幢。新上榜的大廈也是集中是上述三區，包括元朗溱柏第九座和深水埗宇晴軒第七座等。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

▼2.19 家居檢疫大廈名單▼



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▼2月19日晚上 旺角冷清如「清零」▼



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【00:01】更新強制檢測名單，多33幢大廈納入強檢公告，大部份為公共屋邨，包括東涌逸東邨多幢大廈、石硤尾邨美如樓、大埔富善邨善美樓等。

▼2.19 強檢大廈▼



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▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



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▼2月19日 第二批內地專家抵港▼



▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼

