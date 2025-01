直資聚賢｜讓學生做主，展同學潛能、承今日成就，啟明日創新

文:香港管理專業協會李國寶中學莫一帆校長

香港管理專業協會李國寶中學於2000年創校,以提供全人教育為使命,助學生發展潛能;並致力營造國際化的校園氛圍,開拓同學的環球視野。為慶祝創校25周年,我校師生於11月30日及12月1日舉行開放日暨校慶啟動禮。一眾師生、校友及家長聚首一堂,同證我校默默耕耘的豐碩成果。



(香港直接資助學校議會提供)

是次開放日的內容豐富,涵蓋學科學習、多元活動、藝術展示和科技創新,共通點是以學生為中心,放手讓他們擔當領導、自信展現各樣才華。為協助展示學生在學科學習的成果,同學擔起學科領袖,發揮創意設計各類型與學科相關的活動、佈置學科展覽室及自信充當活動的小導師。同時,各同學擔當學會領袖,從設計活動、到搭建攤位、再到活動帶領,讓逾四千名來賓體驗我校多元的課外活動,感受同學的熱情及校園的活力。

除學科學習及課外活動以外,我校一直重視同學在藝術及科技的學習與發展,是次開放日正提供舞台讓同學展示創意與才華。同學自行設計室內畫廊展示自己在視覺藝術科的創作、自主編排舞蹈於露天球場上隨節拍勁舞、自信在校園中央搭建的表演台上演奏不同的音樂和自行改編歌曲融入校慶主題,與師生載歌載舞。隨著STEAM活動室(InnoStation)經翻新於本學年啟用,同學帶領來訪嘉賓進入一次科技創新之旅,體驗智慧編程所帶來的便利和樂趣。同時,同學經數月的努力自行編排無人機表演,為25周年校慶啟動禮加上畫龍點睛一筆,寓意我校持續創新、追求卓越 (In Search of Excellence: 25 Years and Beyond!)。

是次開放日動員學生人數超過一半,各司其職。除領導上述活動外,其他同學擔當迎賓招待、導賞講解和升中入學分享,盡展卓越的兩文三語能力、優秀的團隊合作和獨特的文化共融。我校經歷25年的耕耘,同學今天充分展現面對未來世界所需具備的各種能力和素質,活出我校推動全人教育的使命,並體現今年的學校主題,培育環球未來領袖 (Nurturing Global Future Leaders)。

作者:香港管理專業協會李國寶中學莫一帆校長



香港直接資助學校議會簡介:

香港直接資助學校議會(直資議會)由全港的直資中小學組成,議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標,讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。