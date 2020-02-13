【情人節食譜合集】前菜餐湯主菜甜品　在家煮出高級餐廳水準！

情人節、聖誕節這些節日，例牌要出去食大餐慶祝，人大了總難免覺得是行禮如儀，純粹是商家的圈套，只不過一年豪一兩次，很多人都可以接受。不過，近日受武漢肺炎疫情影響，街道、商場皆相當冷清，幾乎只有賣口罩的地方才有人聚集，連往日大排長龍的餐廳都門可羅雀。餐飲業生意大跌，很多人亦計劃情人節跟愛人在家裡簡單吃頓飯便算，既然如此，不如就自己煮頓情人節大餐啦！
哥倫比亞作家馬奎斯的名著《愛在瘟疫蔓延時》耳熟能詳，未讀過都一定聽過，這7個字似乎很適合形容2020的愛侶們。走在街上，見到有些小情侶隔住口罩都要親嘴，實在是很特別的景象。今年的情人節，很多人選擇留在家裡，因為沒有甚麼比親自下廚更令人安心。以下將介紹多個情人節大餐食譜，由前菜、湯、主菜至甜品都有，你可以跟伴侶一起烹調、共享入廚樂，或是分工合作，甚至是由前菜開始獨力為愛人炮製「簡單而隆重」的大餐。
前菜，可以是小食，也可以是冷盤或開胃菜。
前菜方面，可以做點小食，如蒜蓉包，正好配搭接著的餐湯；另外也可以來點冷盤，清新的煙三文魚牛油果芝士卷，亦是開胃之選。
蒜蓉包食譜
煙三文魚牛油果芝士卷食譜
湯，伴隨著前菜的，又怎少得一碗暖胃的熱湯？
忌廉蘑菇湯的香味無人能抗拒，幼滑的忌廉湯中間又咬得到粒粒蘑菇蓉，滋味非沖粉即食湯以及罐頭湯能比擬，唯有自己煲最好。既然有白湯，當然也少不了紅湯，比起羅宋湯等，酸瞇瞇的番茄濃湯更吸引，而且還滿載茄紅素，抗氧化力一流。
忌廉蘑菇湯食譜
番茄濃湯食譜
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主菜，其實牛扒以外，還有其他肉類選擇，如豬扒、羊架、春雞等。
無論牛扒、豬扒、羊架、春雞......都是外出吃西餐時，餐牌上的例牌菜，其實自己煮不但慳成本，難度亦不如想像中高，如香草焗羊架也是1 Take pass，並且15分鐘可完成！主菜選擇當然不止幾款肉，若想食海鮮或意粉燉飯等，亦歡迎查看下面列出的相關食譜。
煎豬扒伴黑糖菠蘿汁食譜
香草煎羊架食譜
香蒜牛油烤春雞食譜
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甜品，為一頓晚餐作結，是最不能馬虎的環節。
飯後甜品方面，個人喜歡帶有酸味的，例如搭配士多啤梨、檸檬等水果，因為能夠解膩，但亦考慮到焦糖燉蛋、心太軟等等大路甜品一直都不乏捧場客，其實要製作一個流心的心太軟，也只不過25分鐘，比很多甜品還要省時呢！
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